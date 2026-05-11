用細餐盤吃飯助減肥？專家教10個不長胖的飲食秘訣 穩血糖減內臟脂肪

用細餐盤吃飯助減肥？只要養成習慣，無需天天做運運都可以瘦下來，而且這些習慣亦有穩定血糖、抗氧化和減內臟脂肪等功效。

專家教10個不長胖的飲食秘訣 可穩血糖/抗氧化

日媒報道，代謝和內分泌學專家益崎裕章教授列出10個不長胖的飲食秘訣，他指，即使無法全部做到，只要在日常生活中稍微用心，盡量養成習慣，就能帶來功效，大家不妨參考：

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10個不長胖的飲食秘訣

1. 在餐單中加入湯

先喝湯或肉湯有助於消化，並穩定血糖水平。

2. 用餐時間至少20分鐘

細嚼慢嚥可避免血糖驟升，亦可促進消化。

3. 每天都飲醋

研究表明，醋酸可以減少內臟脂肪，並抑制血糖飆升。

4. 飲綠茶

綠茶中的兒茶素除了可抑制食物中脂肪的吸收外，還具有抗氧化特性，可以抑制體內的氧化壓力，不妨每天都喝一杯。

5. 將零食放到碟上

直接從袋子裡抓零食吃很容易不知不覺吃完一整袋。將零食從包裝袋中取出，放入容器中，即使份量不大，精心擺盤後也能提升滿足感。

6. 使用較小的餐盤

劍橋大學的一項研究指，用小餐盤進食會讓你感覺吃得更多，即使食物量相同，使用較小的餐盤就能減少卡路里攝取。

7. 飯後立即刷牙

飯後立即刷牙，能防止吃得更多。刷牙可以重置大腦，幫助抑制飯後對甜點的渴望。它還能令口氣清新，一舉兩得。

8. 不要為吃太多而後悔

強烈的罪惡感會增加壓力激素的分泌，這往往會導致食慾和新陳代謝進一步下降。偶爾放縱一下，讓你的身心都得到放鬆。

9. 在光線充足的地方用餐

康乃爾大學的一項研究表明，與光線明亮的餐廳相比，人們在光線昏暗的餐廳點高熱量食物的可能性高40%。

10. 把運動義務轉化為多吃點獎勵

能量消耗增加，身體所需的營養供應也能優化。

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益崎裕章教授

畢業於京都大學醫學院後，曾任哈佛大學訪問副教授、京都大學講師，之後擔任現職。他的專長是代謝和內分泌學。多年來，他一直致力於肥胖症研究，也是近年來備受關注的糙米研究領域的權威專家。

資料來源：《Tarzan》

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