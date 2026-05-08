懶人必學！營養師推介睡前吃3種食物改善情緒修復身體 躺平也能變美

每日放工只想躺平，連護膚都沒有精力，其實原來想變美不一定要大費周章。有營養師指出，只要睡前食對3款平價食物，有助在夜間改善情緒兼修復身體。

睡前吃3種食物改善情緒修復身體 躺平也能變美

營養師張語希在Facebook專頁發視頻指，對於許多每日忙碌的女生，下班回家後往往十分累，甚至連做家務的力氣都沒有，只想立刻躺平休息。她特別為忙碌女生分享3種食物的保養法，只要選對平價食物，就能讓身體在晚間自動放鬆及修復：

睡前吃3種食物改善情緒修復身體

1.香蕉

香蕉含有豐富的色胺酸，這是身體製造血清素的重要原料，能有效幫助放鬆情緒。很多上班族下午工作壓力大時，其實非常適合吃一隻香蕉來減壓。

2.溫牛奶

溫牛奶蘊含豐富的蛋白質與鈣質，蛋白質是晚間修復身體機能不可或缺的重要原料；而充足的鈣質則能幫助身體放鬆。

3.堅果

堅果含有豐富的鎂及維他命E。鎂能夠有效幫助緊繃了一整天的肌肉放鬆；而維他命E則是極為重要的抗氧化營養素。如果晚上突然嘴饞，可以吃一點堅果絕對比吃杯麵健康得多。

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4種食物改善睡眠 睡前吃2個奇異果更快入睡？

除了上述食物，張語希指出，其實還有更多「隱藏版助眠高手」，她特此推介4款經科學證實，能有效提升睡眠品質的食物：

1.酸車厘子

酸車厘子是天然的褪黑激素來源。有研究發現，飲用酸車厘子汁能顯著延長睡眠時間及提升睡眠效率。

2.奇異果

奇異果含有豐富的血清素及抗氧化劑。在睡前一小時吃兩個奇異果，有助於更快入睡，並讓睡眠過程更為深沉。

3.核桃

核桃富含Omega-3脂肪酸，同時也是褪黑激素的前驅物。這些成份能幫助調節大腦的神經傳導物質，讓情緒更為安定。

4.南瓜籽

南瓜籽含有高含量的鎂與色胺酸。鎂質能有效穩定神經、減緩焦慮，是現代人最常缺乏的紓壓礦物質之一。

她提醒，除了吃對食物，睡前4至6小時，應避免攝取過量咖啡因與酒精。酒精雖然會讓人很快入睡，但會嚴重破壞深層睡眠的結構。此外，睡前應將燈光調暗，才能讓體內的褪黑激素順利分泌。

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失眠有何特徵？過早醒來也算失眠？

甚麼是失眠？根據本港衞生署資料，失眠泛指不能入睡、過早或間歇性睡醒而引致睡眠不足。短暫或突發性失眠，通常源自暫時性的生活問題，只會持續數晚至數週。

失眠的常見特徵如下：

寢時難以入睡、無法熟睡、夜間經常乍醒和醒後無法再入睡，或是清晨過早醒來等。

根據世界衞生組織資料，失眠定義如下：

難以入睡，難以維持睡眠狀態，睡眠質素差

睡眠問題每星期至少3次，至少持續1個月

日與夜也想著睡眠問題所帶來的影響

睡眠問題令患者有明顯困擾及影響其日常生活

資料來源：營養師 張語希、衞生署

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