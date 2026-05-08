飲品加蜂蜜恐傷肝？醫生推薦2款糖最安全 幾乎零熱量是微糖首選

不少港人喜歡喝飲品，為求健康往往會點微糖，甚至轉加蜂蜜。不過有醫生警告，天然的蜂蜜可能會直接衝擊肝臟！她特別拆解6大飲品糖類健康排行榜，並推薦2款糖幾乎零熱量，絕對是微糖點單的最佳首選。

醫生推薦2款糖最安全 幾乎零熱量是微糖首選

家醫科醫生許書華在其Facebook專頁發文指，很多人以為黑糖比較天然所以比較健康，但其實無論是白砂糖、紅糖還是黑糖，化學本質全部都是蔗糖（50% 葡萄糖＋50% 果糖）。它們的差別只在於精製程度，雖然黑糖保留了少量礦物質，但醫學實證指出，它與白砂糖對人體血糖的反應幾乎完全相同。因此，「天然」二字絕對不是免死金牌。她為大家詳細拆解了飲品常見的6種糖類健康排行榜：

6種糖類健康排行榜

6種糖類健康排行榜：

第1名：羅漢果糖/赤藻糖醇（最安全代糖首選）

這幾年國際上越來越多研究支持，這兩種天然甜味劑對人體代謝相對友善：

羅漢果糖： 幾乎不被小腸吸收，不刺激胰島素，亦不會經過肝臟轉化為脂肪。

幾乎不被小腸吸收，不刺激胰島素，亦不會經過肝臟轉化為脂肪。 赤藻糖醇：天然存在於水果與發酵食品中，約80至90%會在24小時內經腎臟以原型排出，完全不影響血糖與胰島素。

第2名：純蔗糖糖漿（微糖可接受）

蔗糖需要被體內酵素拆封分解才能吸收，速度比游離態的高果糖糖漿慢。2014年《Am J Clin Nutr》一項系統性回顧指出，在等熱量條件下，蔗糖造成的肝臟脂肪堆積較溫和。因此點微糖（約3至5克）是可接受的，建議搭配純茶類最安全，並避開水果茶及奶蓋類。

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第3名：純蜂蜜

很多人直覺以為純蜂蜜天然，一定贏過蔗糖。雖然蜂蜜含有多酚與微量礦物質，GI值約45–60亦略低於蔗糖，有輕微抗氧化、抗發炎活性作用；但從肝臟代謝負擔來看，蜂蜜其實排在蔗糖後面。關鍵在果糖到達肝臟的速度，蜂蜜含有果糖約38-40%，而且是游離態，喝下去會直接衝擊肝臟；相反，蔗糖的果糖需分解後才吸收，速度較慢。因此蜂蜜飲品只能偶爾飲用，切勿當作健康飲品。

第4名：黑糖糖漿

黑糖糖漿熱量極高，而且飲品店通常用作鋪底掛杯，很難真正做到微糖，往往是全糖偽裝成微糖。一杯500毫升的黑糖珍珠奶茶，含糖量可高達60至90克，輕鬆超出世衛（WHO）建議的每日25克上限。

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第5名：果糖/高果糖糖漿

《J Clin Endocrinol Metab》2021年一項人體研究指出，連續飲用含高果糖糖漿的飲品2星期，就算總熱量不變，肝臟脂肪仍會顯著增加，同時令胰島素敏感度下降。就算點微糖，對身體的傷害依然很大。

第6名：假蜂蜜糖漿

歐盟 JRC 在2023年的大規模調查發現，320批進口蜂蜜中，竟有高達46%疑似摻入了米糖漿或小麥糖漿等。蜂蜜是國際公認最常被摻假的食品之一，若飲品標榜蜂蜜但價格便宜、成分不透明，建議直接視作高果糖糖漿。

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