中午後腳腫兼手腳冰冷！恐心臟/腎臟響健康警號？醫生教自測4大徵兆 附3大去水腫方法
更新時間：13:30 2026-05-06 HKT
發佈時間：13:30 2026-05-06 HKT
發佈時間：13:30 2026-05-06 HKT
一到下午小腿就腫脹、冷氣不大手腳卻常常冰冷？有醫生警告，背後可能隱藏5大健康危機，甚至與心臟及腎臟受損有關。他也教自測4大危險徵兆，並分享3大去水腫秘訣。
中午後腳腫兼手腳冰冷！恐心臟/腎臟響健康警號？
營養功能醫學專家劉博仁醫生在Facebook專頁撰文指，在診所經常遇到患者抱怨：「每天一到下午，小腿就重得像灌了鉛，鞋子也變好緊。而且明明辦公室沒那麼冷，手腳卻常冰冷到像冰棒。」，他坦言背後可能隱藏5大健康危機：
- 心臟功能不全：若心臟泵血力量不足，血液無法有效回流，便會導致下肢水腫，甚至伴隨走路氣喘。
- 腎臟問題：腎臟負責代謝水分與蛋白質。若腎功能受損，如尿蛋白流失，會導致全身性浮腫，最常見於眼瞼或雙腿。
- 貧血：當血液中的紅血球不足，攜氧量不夠，末梢血液循環就會變差，導致手腳冰冷。
- 靜脈瓣膜功能不全：這是最常見的原因，多與久坐、久站有關，導致血液積聚在下半身無法回流。
- 線粒體能量不足：當被譽為細胞發電廠的「線粒體」效能低落時，身體產熱不足，就會令人特別怕冷。
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自測4大徵兆 小便出現1情況要小心
劉醫生提醒，雖然多數的浮腫都與不良生活習慣有關，但若出現以下4大危險徵兆，請務必盡快求醫：
- 單側浮腫：只有一隻腳出現腫脹，必須提防深層靜脈栓塞。
- 按壓不反彈：用手指按壓腫脹處，凹陷很久才彈回來（壓陷性水腫）。
- 伴隨呼吸困難：走路或平躺時覺得氣喘，可能是心肺功能出現警號。
- 尿液異常：小便時出現大量泡泡，且久久不散。
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3大去水腫方法 在辦公室可做1動作
如果浮腫及冰冷的不適感較為輕微，劉醫生建議可從以下3大方面著手改善：
1.飲食建議
- 控制鹽分攝取：吃得太鹹會令身體鎖住水分，加重浮腫情況。
- 攝取足夠優質蛋白質：若血漿中的白蛋白不足，水分便會滲出血管，引發水腫。
2.補充關鍵營養素
- 生物類黃酮：幫助強化微血管壁，改善循環。
- 鎂：有助放鬆血管平滑肌，改善末梢血流。
- 維他命B雜：特別是B12與葉酸，能幫助製造紅血球，改善貧血。
- 鐵質：若確診為缺鐵性貧血，建議依醫生指示每日補充約15至30毫克鐵質。
3.生活形態調整
- 抬腿大法：每天睡前將雙腳抬高於心臟水平約15分鐘，幫助血液回流。
- 踮腳尖運動： 小腿被譽為人體的「第二個心臟」。在辦公室時，建議每小時起身踮腳尖20次，利用肌肉收縮產生幫浦效應。
- 穿著彈性襪：需久站工作者，建議選擇適當壓力的彈性襪。
- 溫水泡腳： 有助促進末梢血管擴張，有效緩解手腳冰冷感。
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