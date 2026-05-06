中午後腳腫兼手腳冰冷！恐心臟/腎臟響健康警號？醫生教自測4大徵兆 附3大去水腫方法

一到下午小腿就腫脹、冷氣不大手腳卻常常冰冷？有醫生警告，背後可能隱藏5大健康危機，甚至與心臟及腎臟受損有關。他也教自測4大危險徵兆，並分享3大去水腫秘訣。

中午後腳腫兼手腳冰冷！恐心臟/腎臟響健康警號？

營養功能醫學專家劉博仁醫生在Facebook專頁撰文指，在診所經常遇到患者抱怨：「每天一到下午，小腿就重得像灌了鉛，鞋子也變好緊。而且明明辦公室沒那麼冷，手腳卻常冰冷到像冰棒。」，他坦言背後可能隱藏5大健康危機：

心臟功能不全：若心臟泵血力量不足，血液無法有效回流，便會導致下肢水腫，甚至伴隨走路氣喘。 腎臟問題：腎臟負責代謝水分與蛋白質。若腎功能受損，如尿蛋白流失，會導致全身性浮腫，最常見於眼瞼或雙腿。 貧血：當血液中的紅血球不足，攜氧量不夠，末梢血液循環就會變差，導致手腳冰冷。 靜脈瓣膜功能不全：這是最常見的原因，多與久坐、久站有關，導致血液積聚在下半身無法回流。 線粒體能量不足：當被譽為細胞發電廠的「線粒體」效能低落時，身體產熱不足，就會令人特別怕冷。

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自測4大徵兆 小便出現1情況要小心

劉醫生提醒，雖然多數的浮腫都與不良生活習慣有關，但若出現以下4大危險徵兆，請務必盡快求醫：

單側浮腫：只有一隻腳出現腫脹，必須提防深層靜脈栓塞。 按壓不反彈：用手指按壓腫脹處，凹陷很久才彈回來（壓陷性水腫）。 伴隨呼吸困難：走路或平躺時覺得氣喘，可能是心肺功能出現警號。 尿液異常：小便時出現大量泡泡，且久久不散。

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3大去水腫方法 在辦公室可做1動作

如果浮腫及冰冷的不適感較為輕微，劉醫生建議可從以下3大方面著手改善：

去水腫方法：飲食建議

去水腫方法：補充關鍵營養素

去水腫方法：生活形態調整

1.飲食建議

控制鹽分攝取： 吃得太鹹會令身體鎖住水分，加重浮腫情況。

吃得太鹹會令身體鎖住水分，加重浮腫情況。 攝取足夠優質蛋白質：若血漿中的白蛋白不足，水分便會滲出血管，引發水腫。

2.補充關鍵營養素

生物類黃酮： 幫助強化微血管壁，改善循環。

幫助強化微血管壁，改善循環。 鎂： 有助放鬆血管平滑肌，改善末梢血流。

有助放鬆血管平滑肌，改善末梢血流。 維他命B雜： 特別是B12與葉酸，能幫助製造紅血球，改善貧血。

特別是B12與葉酸，能幫助製造紅血球，改善貧血。 鐵質：若確診為缺鐵性貧血，建議依醫生指示每日補充約15至30毫克鐵質。

3.生活形態調整

抬腿大法： 每天睡前將雙腳抬高於心臟水平約15分鐘，幫助血液回流。

每天睡前將雙腳抬高於心臟水平約15分鐘，幫助血液回流。 踮腳尖運動： 小腿被譽為人體的「第二個心臟」。在辦公室時，建議每小時起身踮腳尖20次，利用肌肉收縮產生幫浦效應。

小腿被譽為人體的「第二個心臟」。在辦公室時，建議每小時起身踮腳尖20次，利用肌肉收縮產生幫浦效應。 穿著彈性襪： 需久站工作者，建議選擇適當壓力的彈性襪。

需久站工作者，建議選擇適當壓力的彈性襪。 溫水泡腳： 有助促進末梢血管擴張，有效緩解手腳冰冷感。

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