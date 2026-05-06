抗最惡乳癌17年！58歲女歷經化療下顎壞死 靠「好好珍惜當下」活出滾燙人生

內地一名58歲媽媽，2014年確診三陰性乳癌中晚期。17年來她歷經癌症轉移、化療，甚至下顎骨壞死，需切腿骨修補。但她反而靠著「沒關係、無所謂、不至於」的9字快樂真言，堅持運動與健康飲食，好好珍惜當下將「租來的生命」活得熱烈滾燙。

抗最惡乳癌17年 58歲女歷經化療下顎壞死

根據內媒《潮新聞》報道，來自浙江溫州樂清市的58歲徐彬彬，於2009年在菲律賓打拼事業時，無意中摸到左乳有不痛不癢的硬塊。孤身在外的她獨自入院進行切片檢查，確診患上中晚期「三陰性乳癌」。這是乳癌中最兇險的一種，不但沒有標靶藥可用，復發率更遠超普通類型。得知噩耗，她沒有崩潰痛哭，反而笑著致電姐姐：「有個好消息和壞消息。好消息是我還活著，壞消息是我得癌了。」在家人的鼓勵下，她毅然回國。面對接踵而來的手術與化療，她把所有痛苦往肚裏吞，一聲不吭地扛了下來。

術後四年半，生活本漸入正軌。但在2014年，癌細胞不幸轉移至胸骨，新一輪的化療將她的身體推向崩潰邊緣，血小板一度驟降至12×109/L，須緊急轉院。即便走到生死懸崖邊，她依然從容，自己收拾物品、配合檢查，反過來安慰慌亂的家人：「怕有甚麼用？癌細胞還沒打倒我，不能先自己嚇垮自己。」因身體無法承受高強度化療，她果斷轉用中西醫結合的保守治療，學會與癌共存。

命運的考驗並未停止。2022年，因長期注射護骨針，引發她左臉下顎骨壞死，隨時有斷裂風險。醫生建議從右腿抽取小骨作移植修復。面對這場高風險大手術，她輕描淡寫地說：「不過是給身體換個零件，你看我右腿這道30多厘米長的疤痕，是抗癌路上又一枚勳章。」2024年，癌細胞再度轉移至肋骨，她依然坦然：「患癌不是我本意，既然遇上了，就大大方方做自己。」抗癌17年來，她先後歷經三個化療療程，每個療程8次，每次都因身體不勝負荷而只能完成一半。每次化療後脫髮，新長出的竟是自然鬈髮，她甚至打趣道：「這是化療後送的髮型，比髮型屋電的還好看，軟乎乎的，像嬰兒的頭髮。」

煙火人間的溫情與希望

為了對抗病魔，她堅持每天運動，從最初原地跑兩分鐘就氣喘吁吁，到如今能穩穩鍛鍊一小時，並表示：「每天能這樣跑跑，我就覺得很幸福了。」除了運動，她的飲食以清淡的蒸、煮為主，新鮮蔬菜、魚肉、瘦肉搭配得當，確保營養均衡。但遇上朋友聚會，她也會痛快地食串燒、開懷大笑，堅信「不搞特殊化，心情好比甚麼都重要」。

她把每個月的時間精心分成三份，一份留給住在兒子，陪孫子嬉笑打鬧；一份趕回北白象，守在91歲的母親身邊，盡一份孝心；剩下的時光屬於自己，健身、工作，還常和朋友出遊。近兩年，徐彬彬開始在網上發布短片，記錄最真實的抗癌日常與健康飲食。應網友們的要求，今年春節後她堅持日更，其中4月中旬一條運動打卡短片，意外收穫逾31萬播放量。無數病友在留言區感激她：「因為你，我不再害怕癌症」、「看到你這麼有活力，我也慢慢找回信心，勇敢對抗病魔。」

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靠「好好珍惜當下」活出滾燙人生

「我最大的心願，就是『走』在媽媽後面。」這位抗癌17年不曾掉淚的女漢子，提起91歲的老母親時瞬間紅了眼眶。當年剛確診時，徐彬彬最怕的從不是病魔，而是年邁的母親承受不住打擊。化療脫髮，她就天天戴假髮；身體再虛弱，入門前也要強擠出笑臉；每次去治療，都謊稱是去旅行或做生意。這一瞞，就是整整四年。直到後來病情反覆無法再掩飾，她才道出實情。得知真相的母親淚流滿面，卻從不說一句喪氣話，只默默變著花樣做飯，用最深情的方式守護，護著她、疼著她。

去年母親節，徐彬彬在朋友圈寫下心裏話：「因為有媽媽，我是幸福的孩子；因為有孩子，我是幸福的媽媽。承蒙時間不棄，感恩親戚朋友們給予的關愛與支持。」17年與癌同行，讓她活得格外通透：「時間不會回頭，人生沒有如果，最珍貴的是好好珍惜當下。」而她的快樂秘訣，只有簡單9個字：「沒關係、無所謂、不至於」。她用生命證明：「即使生命是租來的，也要活得熱烈滾燙。」

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乳癌7大症狀 9類人士高危

醫管局提醒，患者患上乳癌後，乳房、乳頭及腋下有機會出現以下症狀：

乳房：出現任何體積的硬塊、形狀或大小有所改變、皮膚出現點狀凹陷，以及出現靜脈擴張或呈橙皮紋變化

乳頭：自動流出分泌物、出血或凹陷

腋下：腫脹或淋巴結脹大

患乳癌的高危族群：

性別：乳癌患者主要是女性，但男性也有機會患乳癌

年齡：隨著年齡增長，患乳癌機會更高

遺傳：母親、姊妹及直系親屬患過此病的人士，發病的機會較高，研究資料顯示約5-10%的乳癌個案可能與遺傳有關

經期：12歲以前初經以及55歲以後停經者

飲食：長期進食高動物脂肪食物

生活：吸煙、嗜酒、缺乏運動

生育：從沒有生育過或35歲以後首次生育

藥物：長期服用避孕藥或接受賀爾蒙補充療法5年以上者

個人腫瘤病歷：曾經罹患某些種類癌症，如霍傑金氏淋巴瘤、肺腺癌、腸癌，或兒童時期曾經患癌者，患乳癌風險較高。

醫管局亦提醒，一般婦女在月經前常會感到明顯的乳房脹痛或摸到硬塊，這是由於周期性賀爾蒙分泌的轉變，是正常的生理反應，不必過分擔心。如懷疑乳房有腫塊，應找醫生檢查，確定腫瘤是良性還是惡性。而大部分乳房腫塊屬於良性，或為水瘤或良性纖維瘤，對身體無害。

資料來源：《潮新聞》、醫管局

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