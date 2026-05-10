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冷凍椰菜花營養低？藥劑師教煮熟後加1物 抗氧化力飆4倍 1類人可多吃

保健養生
更新時間：10:00 2026-05-10 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-10 HKT

不少人以為冷凍椰菜花沒有營養，但有藥劑師指出，冷凍蔬菜隨時比超市存放多天的新鮮貨鎖住更多維他命。他也教煮熟後只需加1種食物，抗氧化力瞬間狂飆4倍，更特別點名1類人必須多吃。

冷凍椰菜花營養低？藥劑師教煮熟後加1物抗氧化力飆4倍

藥劑師陳澤鈞在Facebook專頁發文指，每次買新鮮椰菜花，放幾天便開始發黃、纖維變老；處理起來更是大工程，花球縫隙難洗兼多蟲，切梗又硬又難落刀，令不少需備餐的父母或減脂健身族感到煩厭。其實冷凍椰菜花能完美解決這些痛點，而且從營養角度來看，冷凍椰菜花的營養，隨時比在超市放了幾天的新鮮貨更完整。

他解釋，蔬菜採收後，維他命便會開始慢慢流失。一顆新鮮椰菜花從產地運到超市，通常需時3到7天，期間維他命C和葉酸已在不斷減少。相反，急凍蔬菜是在採收後幾小時內進行急速冷凍，能將蔬菜最高峰的營養瞬間鎖住。多篇研究，包括2007年《Journal of the Science of Food and Agriculture》指出，在維他命C含量方面，冷凍蔬菜與存放了幾天的新鮮蔬菜相比，往往不相伯仲甚至更高。要明白超市貨架上的新鮮，並不等於剛採收的新鮮。

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椰菜花營養翻倍法
椰菜花營養翻倍法

椰菜花最值得保留的營養，蘿蔔硫素的強效抗氧化成分，它亦是目前十字花科蔬菜研究最多的亮點之一。不過，蘿蔔硫素的產生需要特定條件：

  • 當椰菜花被切碎或咀嚼時，細胞內的硫代葡萄糖苷與芥子酶相遇，才會轉換生成蘿蔔硫素。
  • 然而，芥子酶非常怕熱。研究顯示，當溫度超過60至70度，這種酵素就會被熱死，導致煮熟後的椰菜花難以釋出蘿蔔硫素。
  • 根據2018年《Molecular Nutrition & Food Research》的研究測試，吃熟椰菜花時，只需加上1克褐色芥末粉，蘿蔔硫素的吸收率比單吃熟椰菜花高出4倍以上。
  • 黃芥末同樣含有芥子酶，能補足被熱死的缺口，讓蘿蔔硫素重新生成。每次只需加一小撮，不僅能令營養翻倍，亦不會影響椰菜花原有的味道。

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他提醒，汆水雖然快，但椰菜花中的水溶性維他命，如維他命C、葉酸會大量溶入水中，若將水倒掉，等同將營養精華一併倒走。他建議改用蒸煮、微波或氣炸的方式，能更完整地保留水溶性營養素。此外，椰菜花的葉酸含量極高，每100克約含60至70微克，建議準備懷孕或懷孕中的婦女要多吃。葉酸對胎兒的神經管發育至關重要，若懷孕初期缺乏葉酸，可能增加胎兒神經管缺陷、早產及出生體重過輕的風險。他特別提醒，寶寶的神經管在懷孕第6周就已經開始發育，因此不要等到驗出懷孕才開始補充，在準備懷孕期就應該多吃打好基礎。

延伸閱讀：營養師推薦1日椰菜花餐單 防癌/護心/穩血糖 白烚超過X分鐘破壞抗癌力？

     

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