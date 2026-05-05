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95歲股神巴菲特熱愛返工係長壽密碼？研究：做人「有目標」死亡風險降7%

保健養生
更新時間：17:30 2026-05-05 HKT
發佈時間：17:30 2026-05-05 HKT

現年95歲「股神」巴菲特（Warren Buffett）以其獨特的飲食習慣聞名，他每天早上的固定組合是漢堡包配可樂，餐桌上更不乏薯片與醃漬食品，他甚至自嘲飲食習慣如同6歲小朋友。看來極不健康的飲食模式，為何沒有對他健康造成嚴重影響？復健科醫師王思恒引述最新研究指出，「人生目標感」是支撐長壽的關鍵。

心理因素影響死亡風險

王思恒醫師在其社交專頁分享，許多奉行嚴格健康飲食的人，往往對巴菲特數十年如一日的習慣感到不解。2024年發表於《心理學與老化》（Psychology and Aging）期刊的一項研究提供了全新觀點。該研究追蹤了約6,000名美國成年人長達23年，旨在探討「當下的幸福感」與「對人生的方向感」，哪一項才是長壽的真正指標。

研究在排除年齡、性別、慢性病及煙酒習慣等變數後發現，「人生目標感」較高的人，在追蹤期間的死亡風險平均降低了7%。這顯示擁有明確人生方向與目的的人，比起單純滿足於現狀的人更為長壽。

【同場加映】長壽飲食｜吃3類零食可穩血糖？專家教5大長壽飲食習慣 預防血管老化一日三餐未必夠？

目標感如何轉化為「長壽之道

為何「有目標」能成為長壽關鍵？王思恒醫師解析箇中2大主因：

  1. 內在激發健康行為： 擁有生活目標的人，通常更願意主動維護健康。這種動力源於內心清楚知道「還有未完成嘅事」，因此會為了實踐目標而更珍惜體魄。

  2. 穩定社交與生活結構： 目標感通常伴隨著穩定的社交網絡與規律的生活結構，而優質的社交與規律生活皆是公認的長壽利好因素。

目標感如何轉化為「長壽之道」？
目標感如何轉化為「長壽之道」？

熱愛返工成為最強動力

以巴菲特為例，他每天醒來便迫不及待前往辦公室，並非為累積財富，而是因為他視自己的工作為世上最有趣的事業。這種對生命的熱誠與方向感，構成了強大的心理防禦機制。

醫生提醒飲食控制同樣不容忽視

儘管研究結果引人深思，王思恒醫師亦提醒，這屬於觀察性研究，無法完全確立因果關係。他強調，飲食控制依然不容忽視。若身體已出現「三高」等代謝問題，僅靠強大的目標感並不足以替代藥物或飲食管理來降低血糖或血壓。均衡飲食與尋找生命意義，兩者並行才是理想的長壽之道。

  延伸閱讀：專家教每周必做3招長壽運動 刷牙時動一動腳 訓練平衡抗衰老

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