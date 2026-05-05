37歲女主持抗癌10年病逝 生前長期洗腎仍帶病開工 曾爆喊痛訴「我真的不想放棄」

內地37歲知名女主持熹菲，27歲時確診子宮頸癌並出現骨轉移，曾被醫生判定只剩3個月命。但她不甘認命，憑驚人意志硬撐10年，即使後期雙腎衰竭需長期洗腎，仍堅持帶病主持活動。她生前曾拍片爆喊痛訴：「我真的不想放棄！」

37歲女主持抗癌10年病逝 生前長期洗腎仍帶病開工

綜合內媒報道，四川綿陽知名主持人熹菲，曾主持逾3000場婚禮及商業活動。2016年，年僅27歲的她不幸確診惡性子宮頸癌，且癌細胞已擴散至骨骼。2018年，為尋求更佳的治療，她毅然剃光長髮，前往北京接受電療及化療。同年，她開始在抖音平台「主持人熹菲」記錄日常生活與治療過程，累計發布逾800條短片。即使承受巨大痛楚，她從未在鏡頭前刻意賣慘。熹菲曾透露，2019年醫生曾判定她僅剩3至6個月壽命，但她不甘認命，硬是憑着頑強意志捱過無數劇痛與不眠之夜，奇蹟地將生命延長了7年。2021年，她更獲邀參與央視節目《越戰越勇》錄影，獻唱歌曲《太陽》，展現強大的生命力。

可是，病魔並未停止折磨。2024年，熹菲出現雙腎衰竭，必須開始長期洗腎療程。儘管病情日益沉重，她依然熱愛舞台，頻繁接下各類主持工作，2024年初更強撐身體主持了綿陽新春燈會。同年6月，身體極度虛弱的她親自為閨密主持婚禮。當時閨密將花球送給她，並流淚說：「希望把我的好運及幸福分你一些，陪我一輩子。」熹菲亦感觸落淚回應：「我們一起幸福下去。現場的朋友，如果快樂很難，請大家一定要健康和幸福。」

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曾爆喊痛訴「我真的不想放棄」

面對逐漸流逝的生命，堅強的熹菲偶爾也會流露脆弱。2025年6月，她在影片中嘆息：「我只是想要平淡，哪怕就5年，還能夠實現嗎？」兩個月後，她更無奈泣訴：「其實我真的不想放棄，但老天不給活路怎麼辦呢？」直至今年4月21日，熹菲發布了生前最後一段無聲短片：畫面中沒有配文，只有一雙因病浮腫的手，捧着三粒洗得鮮紅的車厘子。這成為她用盡最後力氣，向熱愛的世界作最後告別的信號。

5月2日下午，熹菲的社交帳號發布死訊，證實熹菲因病治療無效離世，享年37歲。訃告中寫道：「熹菲生於秋末，終於初夏。生平愛笑，絢爛如花。於舞台於生活，均似暖陽撫人心，有幸結好友遍布四海五湖。按熹菲遺願，一切從簡。」5月3日凌晨，熹菲的一位朋友亦發布影片悼念，透露她是個熱愛生活的人：「熹菲原來住在城裡，院子裡種滿了花，因為生病後無法照顧自己，就搬到了老家和家人住一起。老家在一樓，她還是弄得很漂亮，種了很多花，邀請朋友來家裡玩。」

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子宮頸癌6大症狀 4種異常出血需警惕

根據醫管局資料顯示，子宮頸癌是香港常見的癌症，在婦女癌病中排名第十，每年有超過四百名婦女確診。近年統計指出，子宮頸癌的發病年齡呈現年輕化趨勢，二十歲至七十歲的婦女均有患病可能。

醫管局也指出，子宮頸位於陰道頂端、子宮的下半部。當子宮頸內的細胞受到人類乳頭瘤病毒（HPV）感染，便可能出現異常病變，稱為子宮頸上皮內瘤。這些病變細胞雖非癌細胞，但若未經處理，有可能逐漸發展為癌細胞。數據顯示，早期子宮頸癌的治癒率可高達百分之九十，然而由於早期病症可能毫無徵狀，問題往往不易被察覺。若出現以下情況，應盡快接受檢查，以免延誤診治：

子宮頸癌症狀：

陰道不正常出血

月經之間或性交後出血

停經後再出現陰道出血

陰道分泌帶有血絲

子宮頸癌其他症狀：

陰道分泌帶異味

晚期病人會有背痛、腳腫或者排便困難

患子宮頸癌後可能出現的併發症：

小便困難

下肢水腫、大腿輕微麻痺

因淋巴液積聚骨盆腔而引致淋巴囊腫，繼而引起感染

陰道出血或積血、傷口感染

不能懷孕

下列女性患上子宮頸癌的風險較高：

持續感染人類乳頭瘤病毒者（尤其是HPV16和18），有較高機會造成子宮頸細胞變異

開始有性生活的婦女，尤其是過早有性行為、或曾感染性病的婦女；此外，患癌風險亦隨著雙方的性伴侶數目增加而遞增。

免疫能力差

患有慢性腎病、愛滋病或其他免疫系統疾病

吸煙

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