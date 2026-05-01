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經歷癌症腦瘤雙重打擊 64歲港婦重拾人生主導權 「心境係良藥！」

保健養生
更新時間：12:00 2026-05-01 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-01 HKT

64歲港婦Angie經歷癌症與腦瘤雙重致命打擊，仍拒絕向命運低頭。她不但成功跨越健康大難關，更打破傳統長者標籤，熱愛旅行跳舞，活出多姿多采的第二人生。她笑言：「心境係良藥！」。

經歷癌症腦瘤 64歲港婦重拾人生主導權 「心境係良藥！」

老治號-香港老人科醫學會HKGS在Facebook專頁發布影片，影片中今年64歲的Angie指，在傳統認知中，長者的生活往往是經常出入診所，或每天呆坐家中等子女打電話回來食飯。Angie在影片中坦言：「我又覺得而家唔需要做呢樣嘢囉，有我哋自己要過嘅生活。」現在的她，最大的興趣就是去旅行、影相、交朋友和跳舞。

其實，Angie的健康之路絕非一帆風順，她曾遇過幾次足以致命的大難關：「我試過幾次大病嘅，癌症啦、腦瘤啦，撞過一次嚴重嘅車禍啦。」然而，她特別提到求醫時遇到的一位仁醫：「即係好耐心同我講，佢就話你係有咁嘅情形喎，你需要再抽血呀。」醫生特意拿椅子，面對面坐著跟她解釋病情，還會笑說：「不過你肥咗喎，要減肥啦。」這讓她深深感覺到醫生是用心去對待一個病人。

Angie寄語香港的長者要好好享受當下的生活，千萬不要因為覺得自己「年紀大」就將自己困在家中，她笑言：「心境係良藥嚟㗎。」

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患腦瘤可能出現甚麼病徵？

根據香港神經腫瘤學會資料，腦腫瘤是由頭顱內的細胞不正常生長引起，初步可分為「良性」或「惡性」，腦膜瘤是常見的良性腦腫瘤的一種。90%的腦膜瘤都是良性，良性瘤的生長較慢，1年生長2至3mm。大部分腦膜瘤的體積都很小，不會導致頭痛或頭暈，亦不需要動手術，只有體積較大或有對應徵狀才要做手術切除。本港每年新增的腦腫瘤病例約有1000宗，平均每10萬人約有15人患病。

腦腫瘤12大症狀：

  • 局部/全身腦癇
  • 耳鳴、暈眩、失聰
  • 頭痛、嘔吐
  • 內分泌失調
  • 意識偏差或模糊、性格轉變 、記憶衰退
  • 上/下肢不靈活、 感覺遲緩麻痺
  • 半身輕癱、 肢體不自主地震顫
  • 面部肌肉麻痺、疼痛
  • 吞嚥困難
  • 語音不清、說話困難
  • 視力減退、疊影/視野不清
  • 大小便失禁

資料來源：老治號-香港老人科醫學會HKGS

延伸閱讀：全球癌症病例2040年恐達2840萬 醫生推介4類防癌食物 這種每周吃1次降30%乳癌風險

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