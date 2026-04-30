70歲足球小將 每周踢波做特約演員 「老年不代表等病！」

誰說退休後只能每晚等子女回家吃飯，或者只能到公園散步捉棋。現年70歲的小寶，他退休後生活多姿多采，現時不但每星期落場踢足球做前鋒，更挑戰做特約演員及四處旅行，活出精彩的退休人生。對他而言：「老年不代表等病！」

70歲足球小將每周足球做特約演員 「老年不代表等病！」

老治號-香港老人科醫學會HKGS在Facebook專頁發布影片，影片中的70歲足球小將是退休約六、七年的孔寶湛，大家都親切地稱呼他為「小寶」。原本從事製衣業的他，曾幻想退休生活會非常沉悶，可能只是湊孫或與公園的伯伯聊天打發時間。沒想到，他如今的退休生活卻是多姿多采。

小寶不僅沒有滿頭白髮，且從未染髮，體能更是不輸人，常被誤以為只有60多歲。熱愛運動的他平時有打羽毛球練氣，落場踢足球時更擔任前鋒位置，笑言：「等隊友餵波畀我射門，上兩星期仲連入兩球！」除了運動，他更與太太遊遍全國各個省市，甚至參加話劇訓練及做特約演員進行表演。對他而言，老年絕不是「等病」，而是人生精彩的新一頁。

【同場加映】72歲「鐵人」伯伯抗癌19年 三度戰勝死神 半身不遂仍日行萬步+征服山峰

追求活躍老化3大核心元素

香港老人科醫學會會長譚鉅富醫生表示，作為老人科醫生，看見長者們擁有如此健康且精彩的生活，實在令人欣慰，這正正完美演繹了世界衞生組織（WHO）提倡的「活躍老化」（Active Ageing）概念。要達到「活躍老化」，應致力追求以下三大核心元素：

健康開心

生活質素良好

隨心所欲

【同場加映】日本92歲料理KOL靠「早餐一碗湯」防肌肉流失/活化大腦 公開3款簡易食譜

適逢今年是香港老人科醫學會成立45周年，亦是香港老人科發展的50周年。譚醫生強調，香港老人科醫學會一直致力推動「樂活銀齡」，希望長者提升生活質素。他呼籲大眾，長者不應因為年紀大，便選擇呆坐在家中等病。鼓勵長者積極預防疾病，努力控制及維持身體各項功能，並為長遠的生活早作打算，活出尊嚴與精彩。

資料來源：老治號-香港老人科醫學會HKGS（已授權轉載）

延伸閱讀：專家教每周必做3招長壽運動 刷牙時動一動腳 訓練平衡抗衰老