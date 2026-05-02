急凍肉別再用保鮮紙保存！專家教用1物替代防凍傷營養流失 忌放1地方解凍恐滋生細菌

不少人習慣買鮮肉回家後，都用「保鮮紙」包好再放冰格急凍，但原來這做法大錯特錯！有專家指出，轉用1種物品包裹食材，不但能防變壞，更有極速冷凍兼解凍的功效。

急凍肉別再用保鮮紙保存 專家教用1物替代防凍傷營養流失

根據日本《grape》網站指出，許多人會將購買的鮮肉或食材用保鮮紙包好，然後急凍備用。事實上，用保鮮紙包肉會令肉質變差；專家強烈建議改用錫紙來保存急凍肉類，有2大優點：

極速冷凍與解凍： 錫紙具備極高的導熱性。相比起保鮮紙，用錫紙包裹的食物在放入冰格時能更快降溫結冰；而在需要煮食時，解凍的速度亦會大幅加快。

錫紙具備極高的導熱性。相比起保鮮紙，用錫紙包裹的食物在放入冰格時能更快降溫結冰；而在需要煮食時，解凍的速度亦會大幅加快。 有效防止肉類凍傷：錫紙擁有極佳的氣體阻隔性，能有效防止肉類因長期雪藏而出現冷凍燒傷或變質。

《grape》網站解釋，冷凍燒傷是指急凍食品表面因乾燥而變色、質地改變的現象。導致凍傷的3大元凶如下：

水分蒸發：在冰格的極低溫環境下，食物表面的水分會直接由固體轉化為氣體（昇華現象），導致表面乾燥，看起來像被烤過一樣。隨着水分不斷流失，肉類會變得乾燥易碎，表面甚至會出現白色斑點。 持續氧化反應：當食物表面暴露在冰格內的空氣中，即使處於低溫，依然會與氧氣產生化學反應而氧化。特別是肉類和魚類，氧化會直接導致脂肪變質、流失鮮味及變色。 儲存密封度不足： 如果包裝不夠密實，空氣容易滲入袋內，令食物容易發生「凍傷」。

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1方法增加錫紙密封性 忌放1地方解凍恐滋生細菌

不少人誤以為錫紙無法像保鮮紙般緊貼食材，但《grape》網站指出，只要改變包裹手法，錫紙的密封性絕對超乎想像：

首先將肉類放在錫紙中央，將錫紙對摺緊緊包住整塊肉，然後將剩下的「左、右、上」3個開口邊緣，緊緊地向內摺起並壓實。這種包法因形似「コ」，被稱為「コ字包法」，可以達到良好的密封效果。

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《grape》網站亦特別提醒，使用錫紙保存及解凍食物時，必須注意2大安全禁忌：

錫紙絕對不能放入微波爐加熱，使用微波爐解凍前，務必先將錫紙完全拆除。

避免在室溫下解凍，因為會增加食物中毒細菌繁殖的風險。

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