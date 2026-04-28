6歲抗癌小天使不敵病魔離世 父親曾靠直播跳舞籌醫藥費 淚別：你來一程 爸爸媽媽念你一生

父愛無私，卻擋不住無情的病魔！內地一名6歲女童不幸患上「兒童癌王」，為籌集龐大醫藥費，性格內向的爸爸直播跳舞，只求愛女能多活一天，感動無數網民捐助。可惜奇蹟最終未有降臨，小天使近日不敵癌魔病逝。心碎父悲慟發文淚別愛女：「你來一程，爸爸媽媽念你一生」。

6歲小天使患神經母細胞瘤 父親曾靠直播跳舞籌醫藥費

綜合內地傳媒報道，年僅6歲的抗癌小天使侯欣悅，不幸於2024年暑假確診患上神經母細胞瘤。當時她體內的腫瘤直徑超過18厘米，更曾出現破裂。截至2024年7月，年紀輕輕的欣悅已承受了多次大手術，以及超過20次的電療、化療和輸血，抗癌之路令人心酸。

欣悅的爸爸侯健一直透過抖音平台「欣悅爸爸」的帳號，分享女兒艱辛的抗癌經歷。為了籌集龐大的醫療費用拯救愛女，原本性格內向靦腆的侯健，毅然選擇放下尊嚴，每天深夜在重慶市區的地下隧道裡堅持直播跳舞。即便因為長期勞累導致腳趾甲脫落，他亦不願停下腳步。他曾說：「我努力，只是想讓女兒多活一天。」侯健在地下道笨拙卻賣力跳舞救女的影片，瞬間感動了無數網民。據媒體在2025年的報道，大量善款隨之湧入這個陷入絕境的家庭。侯健曾算過一筆賬，自孩子生病以來，家裡已花費了二十多萬元人民幣，當中約有一半正是來自社會各界愛心人士的捐助。

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抗癌小天使不敵病魔離世 淚別：你來一程 爸爸媽媽念你一生

侯健持續在網上發布女兒的「抗癌日記」，記錄欣悅在治療期間點滴的生活片段。今年3月26日是侯欣悅的6歲生日；在27日，侯欣悅在爸爸、媽媽和哥哥的陪伴下，度過了人生最後一個生日。當時，無數網民紛紛留言鼓勵與支持，祈求奇蹟降臨。

可惜事與願違，欣悅的病情始終未見好轉。4月26日，侯健在社交平台發布了令人心碎的噩耗：女兒侯欣悅因神經母細胞瘤醫治無效，不幸病逝。侯健悲慟寫道：「滿心歡喜地迎接你，卻又遺憾地結束。好像做了一場夢，夢醒了，你不在了。你來一程，爸爸媽媽念你一生。寶貝，你受苦了。我們讓千千萬萬關愛欣悅的好心人失望了，對不起，對不起對不起……」面對網民的關心，他在評論區回覆：「欣悅走得很安詳，她也解脫了。」

4月27日，侯健再次發文，向所有曾伸出援手的善心人致上一封深深的感謝信：「心中滿是難以言說的複雜情緒，有不捨，有難過，但更多的，是對每一位心懷善意的你們，最深切、最誠摯的感激。如今欣悅已經離開，這段充滿坎坷卻又被無限溫暖包裹的時光，我們永遠銘記於心，也想借著這封信，好好跟每一位幫助過欣悅的好心人說一聲：謝謝你們。」侯健在信末寫下這段催人淚下的結語：「你們從不求回報，用最純粹的善意，給予欣悅最實在的幫助，用愛心驅散了困境中的陰霾。這份跨越距離、無關血緣的關愛，我們始終珍藏在心底，這份沉甸甸的善意，早已成為我們生命中最珍貴的禮物。」

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神經母細胞瘤是甚麼？

兒童癌病基金資料顯示，神經母細胞瘤是兒童期常見的腫瘤之一，源自未分化的交感神經節細胞，因此在有胚胎性交感神經節細胞的部位，都可能出現原發性腫瘤。這些腫瘤大部分在腹部的腎上腺起源，也有在頸及盆腔等部位生長。腫瘤生長迅速，可能在早期已經擴散。大約一半的患者是在2歲前發病的。

由於神經母細胞瘤生長迅速，常在早期擴散而且原發部位有多種，因此患者呈現的症狀因人而異。一般常見的症狀有：

生長遲緩

厭食

發燒

面色蒼白

腹瀉

高血壓

多汗

其他症狀包括：

原發於腹腔的腫瘤：患者腹部有腫塊，因而引起腹痛、嘔吐及便秘等病徵。

原發於胸腔的腫瘤：可能壓迫氣管而引起咳嗽、呼吸困難。如壓迫大靜脈，可能引致面頸腫脹。若交感神經受破壞，患者會出現交感神經麻痺綜合症。

由於這種腫瘤常常早期擴散，而頭顱骨受癌細胞破壞的情形很普遍，令患者眼眶內出血及腫脹。癌細胞也可能擴散到全身骨骼去。

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