睡前沖涼易影響睡眠？中醫拆解沖涼最佳時間與水溫 3類人必學沖涼放鬆法消除疲勞

放工回家洗熱水澡，是不少打工仔洗去一身疲憊的指定動作，但原來睡前才洗澡，可能會影響睡眠。有中醫拆解洗澡的最佳水溫與時間，並針對久站、久坐勞動人土，傳授3招洗澡放鬆法，助消除疲勞。

睡前洗澡易影響睡眠？中醫拆解洗澡最佳時間與水溫

據台灣《康健雜誌》報道，要真正達到消除疲勞兼改善失眠的效果，關鍵原來在於洗澡的水溫與時間。中山醫學大學附設醫院中西整合醫療科主治醫師林坤緯表示，無論是久坐還是久站的上班族，腰背與肩頸肌肉都容易長期緊繃。當身體無法放鬆時，不僅疲勞難消，更可能會令「火氣偏旺」從而影響入眠。若下班後能洗溫水澡，有助舒緩緊繃的肌肉；從中醫觀點來看，這相等於「打開身體的散熱機制」，讓體內熱氣往外散出。當火氣得以釋放，身體自然放鬆，睡意亦會隨之而來。

到底何時洗澡最助眠？林醫師建議，最佳的洗澡黃金時間為晚飯後約1小時至睡前2小時。不少人習慣臨睡前才洗澡，但洗完頭後用風筒吹頭髮時，熱風會刺激頭部，反而可能令人變得更清醒。若能在睡前2小時完成洗澡，身體才有足夠時間逐漸降溫及放鬆，幫助進入睡眠狀態。

至於水溫方面，林醫師指出並沒有絕對的標準，因水溫會受熱水器設定、花灑出水狀況及個人體感差異影響。原則只有一個：「個人感覺溫暖、不刺激即可。」若水溫過高或過低，極端溫度會刺激身體啟動調節機制，使大腦進入興奮狀態，不僅影響入睡，更難以放鬆。此外，浸浴時間亦不宜過久，否則會令皮膚水分流失，增加身體負擔，出現越洗越疲憊的情況。

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洗澡水溫/時間/方式

3類人必學洗澡放鬆法消除疲勞

林醫師指出，不同族群的疲勞來源各異，洗澡的方式亦應有所調整，才能達到放鬆效果：

3類人必學洗澡放鬆法

1.久站族

因長時間久站，最易導致腰酸背痛與肩頸僵硬。建議用溫熱水浸浴；若選擇淋浴，可將花灑集中沖洗頸部與肩頸位置。洗完後趁身體仍處於溫熱狀態，進行簡單拉筋伸展，放鬆效果倍增。

2.久坐族

長時間久坐的上班族，例如職業駕駛，最常出現腰背不適。淋浴時可將溫熱水集中沖擊腰背部，洗後再配搭腰背伸展運動。

3.勞動族

戶外勞動族雖然也容易肌肉緊繃，但因流汗量大，體內熱氣較易散出。這類人士洗澡時間不宜過長，且切記在洗澡前先喝水補充水分，避免因洗澡再次出汗導致缺水，引發血壓波動或頭暈。

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洗澡3大常見錯誤行為 飯後忌立刻洗澡

林醫生亦警告，日常洗澡有3大常見錯誤行為，隨時影響睡眠質素、消化等：

1.飯後立刻洗澡

進食後，身體需要將能量集中於腸胃進行消化。此時洗澡會啟動散熱機制，搶走幫助消化的能量。本身消化功能較弱、血糖波動大或剛吃完油膩食物的人，極易因此出現腸胃不適。

2.洗完不吹頭髮

不少女性洗完澡後習慣先護膚，用毛巾將濕髮包著等待自然風乾，這樣等同把濕氣裹在頭上。中醫古籍有云：「新沐中風，則為首風」、「新沐髮訖，勿與當風，勿濕結之，勿以頭臥，使人得頭眩悶」，意指洗頭後若讓頭部長時間處於潮濕狀態，極易受寒並誘發「頭風」，例如頭暈、頭痛、頭悶。建議洗完澡後應盡早吹乾頭髮，避免用毛巾包裹半小時以上，切忌帶着濕氣入睡。

3.發燒時浸浴逼汗

有些人認為，發燒時浸浴可以逼汗、緩解不適，但發燒常伴隨頭暈，此時浸浴反而可能增加姿勢性低血壓或跌倒風險。建議改為快速沖溫水涼，洗後穿上保暖衣物並補充溫水，讓身體自然微微出汗，安全又有助於舒緩不適。

資料來源：《康健雜誌》

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