常吃洋蔥護血管/抗發炎 醫生教4招切洋蔥不流淚 推薦3道洋蔥菜式

洋蔥不只是家家戶戶常用的百搭食材，更是抗發炎、護心血管的食物。但每次切洋蔥總被熏到流眼淚，有醫生親自教4大零切洋蔥秘訣不流淚，更教3大洋蔥菜式，吃出強健好體質。

常吃洋蔥護血管/抗發炎 醫生教4招切洋蔥不流淚

營養功能醫學專家劉博仁醫生在Facebook專頁撰文指，洋蔥不只是廚房裡的配角，它其實是一個兼具營養與療癒潛力的食材。洋蔥內最重要的成分之一，是槲皮素（Quercetin）的強效抗氧化物，具備極佳的抗發炎及保護心血管作用。除此之外，洋蔥還蘊含以下3大核心營養素及功效：

洋蔥營養素及功效/4招切洋蔥不流淚

洋蔥營養素及功效

硫化物： 幫助解毒、抗菌，並有效保護血管健康。

幫助解毒、抗菌，並有效保護血管健康。 益生元（寡糖）： 有助培養腸道益菌。

有助培養腸道益菌。 維他命C及鉀質：提升整體免疫力，同時有助調節血壓。

劉醫生表示，因為洋蔥被切開時會釋放出揮發性硫化物，強烈刺激眼睛從而分泌淚水。想輕鬆切洋蔥免流淚，他特別教4個簡單且極為有效的秘訣：

先冷藏再切

用鋒利的刀

靠近水源切（開水龍頭）

戴眼鏡或護目鏡

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洋蔥生吃定熟吃好？紫白洋蔥功效大不同

到底洋蔥應該生食還是煮熟食最健康？劉醫生表示，兩者各有優點，最好是互相配搭進食：

生洋蔥： 能保留較多槲皮素與硫化物，抗氧化效果較強。

能保留較多槲皮素與硫化物，抗氧化效果較強。 熟洋蔥： 煮熟後刺激性大幅降低，不但變得溫和、容易消化，甜味亦會增加，更易入口。如果腸胃比較敏感，建議多吃熟洋蔥。

此外，市面上常見的洋蔥分為紫色和白色，兩者在功效和食法上亦有分別：

紫洋蔥/紅洋蔥： 含有豐富的花青素，抗氧化能力比白洋蔥更強。由於味道較辛辣，非常適合用來生吃。

含有豐富的花青素，抗氧化能力比白洋蔥更強。由於味道較辛辣，非常適合用來生吃。 白洋蔥：味道較甜且溫和，非常適合用來炒菜或燉煮。

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推薦3道洋蔥菜式 吃這道可暖腸胃

最後，劉醫生亦分享3道簡單、健康又美味的洋蔥料理：

洋蔥炒蛋： 最完美的日常家常菜，做法簡單。

最完美的日常家常菜，做法簡單。 番茄洋蔥炒蛋： 補充優質蛋白質與強效的茄紅素，特別適合容易疲勞的人。

補充優質蛋白質與強效的茄紅素，特別適合容易疲勞的人。 法式洋蔥湯：經過慢火熬煮，風味濃郁，更能溫暖腸胃。

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