59歲蔡一傑切除7cm腦瘤 翌日癌症再擴散 了解腦腫瘤7大徵兆 常嗜睡習慣要小心！

草蜢出道40周年的《GRASSHOPPER THREE IN LOVE 草蜢演唱會》昨晚於紅館揭開序幕。全晚最動人的一幕，莫過於蔡一傑（傑仔）在深情演繹《失樂園》後，強忍淚水首度向全場觀眾剖白這段驚心動魄的抗癌歷程。他憶述病發前夕正投身義工服務，當時突感不適與頭暈，返家後隨即聯繫醫生好友，並聽從建議入院檢查。在焦急等待一小時後，傑仔看見醫生的神情已心覺異樣，隨後對方告知：「醫生說『蔡先生冷靜點，你腦內有一個7cm的惡性腫瘤』」

兩度打擊 手術翌日傳來擴散噩耗

面對人生的巨震，傑仔並未自亂陣腳，僅花一周便決定接受手術。他原以為挺過開腦一關便能重獲新生，怎料命運再度設考驗。手術翌日，主診醫生面色凝重地召集其家人到病房，對他宣布：「蔡先生你的癌症擴散了」，這讓傑仔深受打擊：「這是我第二個打擊，我亦沒有放棄繼續醫治，尋求很多方法。」他在台上以自身經歷勉勵同路人或正陷低谷的朋友：「來到人生走一回，人生匆匆很快過，我要分享既然來到，怎樣也要玩得痛快，畫靚這張圖畫紙才離開這世界。」語畢，全場報以經久不息的掌聲，他在演唱首作《及時行樂》時更數度眼濕濕，感觸良多。

抗癌期間暴跌至63公斤 驚人意志進行操練

完場後受訪時，蔡一智感嘆原定去年的40周年騷因傑仔的手術難關而擱置，如今能順利開騷全賴上天保佑。傑仔回想起康復之路坦言：「我不知道來回地獄又折返人間，不知自己是否仍在世」，被問到得知擴散時是否驚慌，他平靜回應：「正常人有正常反應」，並指目前情況穩定。他透露抗癌期間體重由72公斤暴跌至63公斤，為了履行「一定要好好返回舞台與大家開派對」的承諾，他憑驚人意志進行高強度操練，甚至連主診醫生昨晚亦到場支持。雖然他不願詳談治療細節，但強調：「我用自己意志力及平常心克服，病好似感冒或發燒都要看醫生，用一個正常態度面對。」

三子唱罷《心中的歌》後擁在一起，場面感人。

期間不時用手抹淚水。

傑仔哽咽講不下去。

腦腫瘤7大症狀 常嗜睡/嘔吐亦高危！

該醫生表示，即使是良性腦腫瘤，不會像惡性腫瘤擴散，但生長在敏感腦組織區域仍可能危及生命。此外，症狀表現會因腫瘤位置而有很大的差別，若出現任何異常症狀，特別是突發頭痛或頭痛持續惡化，都應立即求醫。

腦腫瘤典型徵狀：

持續性頭痛

異常嗜睡

反覆嘔吐

視覺異常

腦腫瘤其他徵兆：

精神行為改變

單側肢體無力

語言視覺障礙

腦腫瘤如何形成？有何種類？

根據本港醫管局資料，腦部大約可分為大腦、小腦、腦幹，大腦扮演人體機能總指揮，由兩個橢圓形半球組成，每個半球有四個組成部分，包括腦葉、額葉、頂葉、顳葉及枕葉，各自控制身體不同的機能。當局部腦組織發生不正常的分裂增殖，會形成瘤塊，有機會是良性腫瘤，但也有可能是惡性腫瘤，即俗稱的腦癌。良性腫瘤的生長較緩慢，極少擴散，一般對健康威脅不大；惡性腫瘤的生長速度則快得多，會侵害及壓迫附近的正常腦組織，影響腦部及身體功能，甚至危害生命。此外，腦腫瘤可分為原發性及轉移性兩種：

1. 原發性腦腫瘤

原發性腦腫瘤是指腫瘤在它原本的位置上不斷生長及變大，可以是良性或惡性腫瘤。腫瘤一般以原發處的細胞命名，較常見的是膠質瘤（Glioma），例如星形膠質瘤（Astrocytoma），便是由星形細胞病變而成。

2. 轉移性腦腫瘤

局部轉移：指惡性腫瘤由身體其他地方游離原來的地方而轉移到腦內，此情況最常見於鼻咽癌。

遠距離轉移：指癌細胞經過血液轉移到腦內，形成一個或多個顱內腫瘤，例如肺癌和乳癌。遠距離轉移有時會在原發性腫瘤治療後很久才被發現，15%的病人沒有任何癌症或腫瘤病歷。

腦腫瘤有何症狀？出現吞嚥困難/記憶衰退恐中招

據香港神經腫瘤學會資料，腦腫瘤患者可能會出現以下12種病徵：

腦腫瘤12大症狀

局部/全身腦癇

耳鳴、暈眩、失聰

頭痛、嘔吐

內分泌失調

意識偏差或模糊、性格轉變 、記憶衰退

上/下肢不靈活、 感覺遲緩麻痺

半身輕癱、 肢體不自主地震顫

面部肌肉麻痺、疼痛

吞嚥困難

語音不清、說話困難

視力減退、疊影/視野不清

大小便失禁

甚麼人易患腦腫瘤？男性比女性患病的風險高？

據醫管局資料，腦腫瘤的成因至今不明，但以下的危險因素有可能增加患上腦腫瘤的機會：

年齡：雖然任何年齡的人士均有機會患上腦腫瘤，但40歲以上人士的風險較高；部分癌瘤如髓母細胞瘤幾乎只在兒童身上出現。

性別：男性患病的機會率較高

遺傳：家族中曾有人患神經膠質瘤

接觸化學物質：因工作而接觸輻射物、甲醛、氯乙烯和丙烯

延伸閱讀：4種頭痛情況速求醫！恐是腦動脈瘤 嚴重可致命

資料來源：《Daily Mail》、醫管局、香港神經腫瘤學會

醫生教雙手做1動作 30秒自測患腦腫瘤風險

據英媒《Daily Mail》報道，當地一名醫生在TikTok上發布一段影片，展示一個簡易的手部動作測試。這項簡單的測試可隨時隨地進行，只需重複以下手部動作30秒，即可自測患上腦腫瘤的風險：

如何自測腦腫瘤風險？

自測腦腫瘤風險：

將一隻手放在另一手掌上方，快速來回翻轉數下，然後換手重複相同動作，持續30秒。

該醫生表示，這個測試主要用於檢測「輪替運動障礙」症狀，即患者難以完成快速交替的手部動作。這種運動障礙通常反映小腦功能異常，而小腦是腦部當中負責協調動作的區域，所以有這種運動障礙的人士可能患有腦腫瘤壓迫、腦組織損傷或損害腦神經的疾病，如多發性硬化症等。部分患者可能僅在單側手部出現動作障礙，則需要取決於具體病因。 因此，自測時發現困難就應立即就醫。

報道亦指，TikTok一名用戶「Char's TT」的男友親身證實這項測試的可行性，他因為患有腦瘤無法完成測試動作。女子在影片中展示男友的雙手，並表示他已罹患腦瘤3年，但腫瘤生長緩慢且所在地區的神經外科醫生人數非常不足，導致要等候很長時間才將腦瘤切除。

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