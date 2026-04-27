想健康長壽必吃早餐！中醫教2大秘訣護腦養胃 起床後20分鐘吃最有效？

常言道「一日之計在於晨」，想健康長壽，原來應從每天的第一餐入手！有中醫教2大吃早餐秘訣，不但養生長壽，也助護腦養胃。到底起床後，隔多久進食早餐才是「黃金時間」？

中醫教2大秘訣護腦養胃 起床後20分鐘吃最有效？

中國中醫科學院博士中醫師張雪亮在其著作《從內到外談養生：常見疾病的中醫調養》中指出，《老老恒言》有云：「日中而陽氣隆，日西而陽氣虛，故早飯可飽，午後即宜少食，至晚更必空虛。」簡單而言，「早餐吃得好、晚餐吃得少」正是養生長壽的至理名言，更是中醫「養胃」的關鍵所在。早餐絕對是一天中最重要、意義最重大的一餐。經過一夜的睡眠，人體在長達10多個小時內不斷消耗能量卻未有補充；此時，身體急需透過早餐來補充並儲藏能量，以保持全日的精力旺盛。

若經常不吃早餐，不但會令人精神不振、削弱消化系統功能，更會導致身體的抗病免疫力下降。此外，空腹捱餓會令人在午飯前產生強烈的飢餓感，結果不知不覺間進食過量，最終導致肥胖。長期不吃早餐的後果更為嚴重，隨時會誘發各種慢性疾病，例如膽囊息肉及膽結石等。想吃一頓「好早餐」，張雪亮醫師提出以下2大重點：

吃早餐2大秘訣助健康長壽

1.早餐必須吃熱食

生冷寒涼的食物會大量消耗體內的中焦陽氣，因此進食熱食才能有效保護胃氣。早晨剛起床時，人體的肌肉、神經及血管都處於收縮狀態；假如一早就進食冰冷食物，會令體內各個系統更加收縮，導致血流不暢。日子久了，極易損傷胃氣，令身體無法吸收食物的精華。這不但會引致食慾減退或大便稀爛，更會令面色發黃、皮膚粗糙，甚至變得時常感冒。

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2.早餐要富含水分及均衡營養

一頓優質的早餐，應以碳水化合物作為主角。它不僅能為大腦提供充足的熱量及活力，還能提高人體對牛奶或豆漿中營養素的吸收率。同時，早餐必須攝取充足的水分，既有助消化，又能為缺水了一整晚的身體解渴。

在配搭上，應加入適量的蛋白質和優質脂肪，如雞蛋、豆製品、瘦肉、花生等。這不但能增加飽肚感，還能令人整個上午都精力充沛。最後，加上蔬菜和水果，以補充水溶性維他命及膳食纖維。具體建議可選擇熱粥、燕麥片、豆腐花、熱豆漿或芝麻糊等，再配以麵包、蔬菜及水果。

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張醫師特別提醒，對兒童及青少年而言，不吃早餐會嚴重影響其生長發育，甚至影響學習成績。因此，家長必須以身作則，協助孩子養成良好的進食習慣。至於進食的最佳時機，建議為早上起床後約20至30分鐘再吃早餐，對腸胃的吸收及消化最為合適。

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