潮濕天氣越睡越累！恐與腸道菌群失衡有關？營養師推介街市5款平價食材助去濕

踏入潮濕回南天，經常覺得渾身乏力，以為只是單純的睡眠不足，其實可能與腸道菌群有關！有註冊營養師指出，長期處於濕熱環境會導致腸道微生態失衡，背後隱藏兩大致倦機制。不想每日昏昏欲睡？專家特別推介5款在街市隨手可得的平價食材，幫助去濕踢走疲勞。

潮濕天氣越睡越累 為何與腸道菌群失衡有關？

註冊營養師 Jim Lau在Facebook專頁發文指，每逢踏入潮濕天氣，看著牆身滴水，不少人都會覺得渾身乏力、提不起勁，甚至以為自己只是睡眠不足。但其實這種潮濕帶來的疲倦感，根源其實在於腸道。有研究發現，人體若長期處於高溫高濕的環境中，腸道菌群的結構會出現明顯失衡，特別是對身體有益的「乳酸桿菌」（Lactobacillus）豐富度會顯著下降。這種失衡會直接影響精神狀態，其背後隱藏了兩大機制：

產丁酸細菌減少，能量供應變差：當腸道微生態平衡時，益菌會將膳食纖維發酵成短鏈脂肪酸，當中以丁酸最為重要。丁酸是腸細胞的主要能量來源，可滋養粒線體，有助全身的能量代謝。一旦益菌數量下跌，丁酸產量減少，身體在細胞層面上便會開始下滑，這正是經常覺得疲倦的原因。 腸腦軸受干擾，第二大腦失靈：腸道被稱為人體的「第二大腦」，它透過迷走神經及腸腦軸與大腦進行實時溝通。當腸道菌群因濕熱環境而失衡，由腸道發出的訊號會令大腦處於持續警覺的低能量狀態，令人感覺缺乏精神。

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推介街市5款平價食材助去濕 這種吃7日可增腸道益菌

為對抗潮濕天氣帶來的疲勞，Jim Lau特別推介以下5款在街市隨手可得的平價去濕食材：

1.赤小豆

赤小豆含有豐富的可溶性纖維及抗性澱粉，兩者都是腸道益菌的優質食物，能幫助益菌繁殖及促進短鏈脂肪酸產生。研究發現，赤小豆可以幫助調節腸道菌群比例。此外，赤小豆含鉀量高，每100克煮熟赤小豆含鉀約510毫克，有助排走身體積存的多餘水分，是去濕消腫的好幫手。

2.薏米

薏米是傳統的去濕食材，有研究發現，食用薏米7日後，腸道益菌「Faecalibacterium」的豐富度會顯著增加。另外，薏米的萃取物亦能促進另一種益生菌「Lactobacillus reuteri」生長，直接改善受濕熱天氣影響的腸道狀態。薏米還含有豐富的多酚化合物，具有抗氧化特性，幫助中和自由基。每日將50克煮熟的薏米加入粥或湯中，是最簡單直接的補充方法。

3.粟米鬚

粟米鬚含有多種黃酮類化合物，有助促進腎臟的排水功能。若配合赤小豆一起食用，可加速身體排走積聚的多餘水分。因此，下次去街市或超市買粟米時，千萬別把粟米鬚扔掉，留下來煲水飲用功效極佳。

4.冬瓜

冬瓜的水分含量高達96%，熱量極低。它含有葫蘆素及鉀質，能促進水分代謝及消除胃氣脹。在潮濕日子，經常感到腹脹是濕氣困滯的典型表現，此時飲用冬瓜湯便能直接舒緩這種不適。

5.老黃瓜

老黃瓜比一般青瓜含有更多的矽質及維他命C，能幫助維持皮膚細胞的水分平衡，同時促進身體排出代謝廢物。在香港的夏天，煲老黃瓜湯是最常見且簡單有效的家庭去濕做法。

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5大生活習慣精神爽利過潮濕季節 早餐喝1飲品也有效

除了上述5種食材，Jim Lau亦分享了一套完整的去濕生活秘笈，讓大家能精神爽利地度過潮濕的季節：

自製蘋果啤梨汁：以半個蘋果加半個啤梨打成鮮果汁，在早餐前飲用一杯。當中的水溶性纖維有助腸道排走多餘水分，改善腹脹問題。 飲食宜溫熱、忌生冷甜食：盡量戒凍飲、甜品及奶製品，多以湯水代替凍飲。 少食加工食品：食品中的化學添加劑及精製糖會破壞腸道健康，應盡量選擇天然食材。 規律三餐：保持定時進食，每餐保持七至八成飽即可，切忌過度捱餓或暴飲暴食。 飯後散步：飯後步行15至20分鐘，能有效促進腸道蠕動，加速身體新陳代謝。

資料來源：註冊營養師 Jim Lau

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