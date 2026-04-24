刷牙少不止易蛀牙 研究揭腦退化風險增51% 專家教5招護牙更護腦

刷牙少不止易蛀牙，原來更直接影響大腦健康！有研究發現，口腔衛生欠佳不但惹來牙周病，若每天刷牙少於兩次，患上腦退化症的風險更會激增高達51%。有專家教5大護齒秘訣，原來刷完牙切忌馬上做一件事。

刷牙少不止易蛀牙 研究揭腦退化風險增51%

根據內媒《生命時報》報道，一項發表於國際學術期刊《科學報告》研究表明，日常刷牙次數少、患有蛀牙，以及不定期進行牙科檢查等壞習慣，均會導致患上腦退化症的風險大幅上升。該研究結果顯示，以下4大口腔問題與腦退化症的發病風險息息相關：

每天刷牙少於兩次： 風險上升51%

吞嚥功能差： 風險上升48.4%

未有定期進行牙科檢查： 風險上升45.2%

患有蛀牙： 風險上升32.8%

研究人員提醒，每天至少要刷牙兩次，堅持定期進行口腔檢查，並及早治療蛀牙等牙病，能有效降低患上腦退化症的風險。

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空軍軍醫大學口腔醫院口腔預防科主任醫生李剛解釋，日常的咀嚼運動其實可以刺激頸動脈，促進大腦的供血與供氧。一旦停止咀嚼，對大腦的刺激亦會隨之減少；長期的咀嚼障礙會導致大腦功能衰弱，從而增加罹患認知障礙的風險。而北京醫院老年醫學研究所原所長高芳堃亦指出，口腔健康指標與身體的虛弱程度有著密切關聯；目前已有多項研究證實，牙周病與常見的慢性炎症疾病之間存在獨立關聯。

《柳葉刀-老齡健康》刊登的系列研究亦強調，有2大類口腔問題會導致全身虛弱，其影響程度不容忽視：

口腔健康惡化（牙齒數量少、口腔衛生不佳、牙周疾病、口腔生態失調）的影響最大，佔52%；

口腔運動功能惡化 （包括咀嚼功能異常、咬合力異常、口腔輪替運動功能異常、舌壓異常等），佔比達27%。

專家教5招護牙更護腦 刷完牙切忌馬上漱口

刷牙是保持口腔衛生最簡單且有效的方式。專家建議日常必須做到以下5點護齒秘訣：

專家教5招護牙更護腦



1.每天至少刷牙兩次

刷門牙外側：刷毛應與牙齒及牙肉（牙齦）呈45度角，以畫小圈的方式輕刷。

刷門牙內側：同樣呈45度角，上排牙齒向下刷，下排牙齒向上提拉輕刷。

刷牙齒咬合面：將牙刷傾斜，與咬合面垂直，前後短距離顫動輕刷。

刷牙齒內側面：將牙刷豎起來，利用牙刷前端的刷毛，沿牙縫上下以小圓弧刷動。

刷牙時不僅要刷牙齒的外面（即貼近面頰的一側），亦絕對不能忽略咬合面及舌面，並應盡量避免大力橫刷。

2.刷完牙切忌馬上漱口

刷完牙後，很多人會習慣性地立刻用清水反覆漱口。但這個步驟可能會沖走牙膏中最重要的保護成分「氟化物」。建議刷完牙後，只需吐掉多餘的泡沫，然後先去處理其他瑣事（例如洗面、梳頭）。在這段時間內，讓牙齒表面保留一層薄薄的氟化物，使其能持續發揮保護作用，間隔一段時間後才漱口。

3.盡量戒除甜食

高糖飲食會引發多種嚴重的口腔問題，例如齲病、牙齦炎和牙周病等。建議成年人每日的游離糖攝取量不應超過50克，最好能控制在25克以下；至於2歲以下的嬰幼兒，則應盡量避免攝取游離糖。含糖飲品、糖果和加工零食正是游離糖的主要來源。

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4.每天至少使用一次牙線

千萬別忽略牙與牙之間的接觸面，因為蛀牙最常發生在兩隻緊貼的牙齒相鄰之間。建議使用牙線剔除牙縫中的軟垢，徹底剔除乾淨後才漱口。牙線可配合早晚刷牙時使用；如果真的做不到，至少在睡前必須使用一次。

5.每年最好洗一次牙

健康的成年人應堅持每半年至一年進行1次牙科檢查，並至少每年洗牙1次。由牙醫進行規範的洗牙，能透過超聲波有效去除牙石和牙菌膜，這是預防牙周病的最重要基石，且對牙齒本身安全無害。

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