《悠長假期》翻拍掀熱議 61歲山口智子近況曝光 公開神劇女神5招自然保養法！

ViuTV 投下震撼彈，宣布翻拍經典日劇《悠長假期》，由 Edan 呂爵安與 Ali 李佳芯合演，消息一出瞬間喚醒大家的集體回憶！當年「神劇女神」山口智子拍《悠長假期》時只得32歲，如今她已61歲，究竟這位被譽為「超越年齡的美貌」女星，是如何在出道39年後依然維持女神氣質？讓我們一起拆解她的保養妙方！

1.出外一定搽防曬

雖然山口智子不追求過分白皙肌膚，但出道39年來臉上幾乎看不見斑點，全靠一個簡單的習慣，只要外出就一定會搽防曬。她笑稱自己是懶人，只會做簡單的事，而防曬就是最簡單卻最能「防止曬老曬黑」的強效手段。

2.每天吃一茶匙麥盧卡蜂蜜

她曾優雅地說過：「變老並不是一種挫折，而是一個向成熟魅力進化的過程。」比起昂貴保養品，她更受老公唐澤壽明影響，養成起床後吃一匙麥盧卡蜂蜜的習慣，藉由天然抗氧化力增加抵抗力，也有助修護肌膚和保濕，被視為是「天然超級食物」，從內而外透出好氣色。

3.用香味讓身心放鬆

山口智子深信心情好肌膚才會好，因此她格外重視香味。無論是洗澡時使用沐浴油，或是睡前沈浸在最愛的香味中，都是為了讓身心徹底放鬆。睡得舒服，正是她維持超越年齡美貌的神奇魔法。

4.跳舞10分鐘開啟一天

山口智子不愛待在健身房，她更崇尚不受拘束的流汗法。20幾歲就接觸佛朗明哥舞的她，每天早上會依心情挑選音樂「跳10分鐘來開啟一天」。比起運動，這更像是她口中「愉快地流汗」，在樂趣中維持曼妙身材。

5.不過度限制飲食

年輕時曾因節食復胖的她，現在主張不過度限制飲食。山口智子選擇「傾聽身體的聲音」，不刻意忌口，盡情享受食物美味。只要選擇營養健康的食物並跟隨內心渴望，這種心理上的滿足感，反而讓她老得更加優雅動人。

資料來源：IG@tomoko_yamaguchi_official