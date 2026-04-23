「媽媽再堅持一下！」16歲仔捱4小時抽血捐骨髓 點燃血癌母重生希望

面對母親接連確診乳癌與血癌，內地一名16歲少年展現出超越年齡的勇氣，他毅然決定捐骨髓救母。在長達4小時的造血幹細胞採集過程中，面對粗大的針頭刺入血管，他卻強忍痛楚不哼一聲，只在心中反覆默念：「媽媽再堅持一下！」這場跨越生死的生命接力，點燃血癌母重生的希望。

母患乳癌再確診血癌 16歲兒決心捐骨髓救命

綜合內媒報道，2021年劉澤宇的母親朱朝霞不幸確診乳癌，經過兩年的電療及化療，病情總算穩定下來。然而，好景不常，在2025年11月的一個星期六下午，劉澤宇像平時一樣前往醫院，準備接剛完成化療的母親回家。推開病房門的那一刻，他心頭猛地一緊：只見母親虛弱地躺在床上，眼神空洞，面色慘白毫無血色。原來，她剛被確診患上「急性骨髓性白血病M2型」。

回到家中，劉澤宇雙手顫抖著在網上搜尋相關資訊。當「高危」、「重症」等字眼映入眼簾時，巨大的恐懼瞬間將他淹沒。但當恐懼稍退後，一個堅定的念頭在他心底生根發芽：「我要救媽媽！」當他主動向父母提出捐獻骨髓時，卻遭到堅決反對。母親朱朝霞含淚阻攔，表示寧願放棄治療，也不願讓年僅16歲的兒子承受任何風險及痛楚；父親劉玉亦陷入兩難，一邊是相伴多年的妻子，一邊是尚未成年的骨肉，令他心如刀絞。

為了給妻子爭取一線生機，45歲的劉玉專程趕往武漢協和醫院諮詢專家。在得到醫生「採集造血幹細胞對健康青少年的身體影響極小」的專業答覆後，再看著兒子眼中「不救媽媽絕不放棄」的倔強，這位父親最終紅著眼眶點頭答應。後續的配型結果顯示，劉澤宇的舅父其實亦配型成功，但這位16歲少年態度無比堅決：「這是我媽媽，我是她的兒子，由我來捐最合適。」這不僅是醫學上的配型選擇，更是一份源於血脈親情的巨大責任與擔當。

捱痛抽血4小時不喊痛 反覆為母親打氣：「媽媽再堅持一下！」

為確保捐獻萬無一失，為母親輸送最優質的「生命種子」，劉澤宇開啟嚴格的「備戰」模式。清晨，當同學還在熟睡，他已在跑道上堅持晨跑；他亦默默調整飲食保證營養均衡，不再熬夜，以最佳狀態迎接這場關乎生命的考驗。他的孝心也溫暖了整個校園，老師給予貼心關懷，同學更自發組成「補課小分隊」為他補習，不讓他因救母而耽誤學業。

4月7日，劉澤宇請假提前入住十堰太和醫院接受一系列體檢。4月8日清晨，他走進造血幹細胞採集室，粗長的針頭刺入血管，血液緩緩流出，經血細胞分離機提取出造血幹細胞混懸液後，再將淨化後的血液回輸體內。整個採集過程長達4個多小時。面對粗長的針頭與痛楚，他格外平靜，腦海中全是母親的笑容與一家團圓的期盼，並在心中默念：「流出去的是血，接回來的是命。」這4小時裏，他靜靜躺在床上承受著身體的不適，不曾喊過一聲痛，沒掉過一滴淚，只是反覆為母親打氣：「媽媽，再堅持一下，兒子來了。」

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捐獻翌日即復課 最大心願：一家人食餐團圓飯

當那袋「生命之源」火速送往無菌病房輸入母親體內，這場跨越生死的接力終於完成關鍵一環。走出採集室，這位陽光少年對著鏡頭說出震撼人心的話：「媽媽，我的任務完成了，你要堅強，接下來就要靠你自己了。」一直守在門外的父親早已淚流滿面，並在社交平台寫道：「我們的男孩長大了，一個人勇敢地扛起了一切，加油！」捐獻結束後的第二天，劉澤宇已趕回學校上課。當被問及母親康復後最想做的事，他脫口而出：「包頓餃子，一家人吃頓團圓飯。」自母親患病住院，今年農曆新年一家人未能好好過年，一頓熱騰騰的飯菜，代表著一家人對平安的深深期盼。

目前，朱朝霞仍在無菌病房與排斥反應抗爭，醫生指出，約30天的排斥期是骨髓移植成功的關鍵。劉澤宇每天放學後都會致電父親詢問母親情況，他不敢輕易去醫院，怕自己忍不住落淚影響心情及學業。對於各界的善意，父親劉玉仔細記錄並由衷致謝：「感謝大家的幫助，這份溫暖我們永遠銘記於心，也給了我們堅持下去的力量。」

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甚麼人容易患血癌？白血病高危因素是甚麼？

醫管局指出，白血病的真正致命原因尚未知曉，但以下8種因素有機會增加患上血癌的風險：

65歲以上人士，風險會隨著年齡增加 暴露於大量輻射的環境 過往接受過某些抗癌藥物治療 長期暴露於化學物質：例如苯及其衍生物 病毒感染 吸煙 與基因遺傳有關：例如唐氏綜合症 其他血液疾病的病史：例如骨髓發育不良症

患上血癌要注意甚麼？避免與1類人接觸？

在治療方面，醫管局指血癌的治療手段以化療、類固醇治療及骨髓移植等為主。至於血癌患者方面，醫管局建議患者接受治療前後和康復期間，都要注意以下事項：

定時服藥：病人應了解各種口服化療藥，或是預防感染藥物或其他藥物的服用方法及副作用，不應自行停止藥物。 定期檢查：治療結束後，醫生會要求病人定期做檢查和驗血，以了解病人的健康狀況和血球數目，以及早偵測復發情況。 飲食：癌症治療期間或會削弱病人免疫力，為減低感染風險，病人應避免進食生或未煮熟的食物（包括蔬菜、肉類、家禽、蛋、海鮮等）和生或未經高溫消毒的乳製品。 預防感染：病人接受治療後，身體抵抗力較差，需特別注意家居和個人衛生，避免出入公共場所，出門謹記戴上口罩。 避免與水痘患者接觸：病人一旦感染水痘需馬上治療，否則引起併發症，死亡率極高 預防出血：家居空調保持適度的潮濕，避免鼻腔因乾燥出血；注意日常行動安全，避免損傷

資料來源：醫管局

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