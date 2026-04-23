陪伴是最長情告白！60歲司機帶腦退化愛妻開工 10年來貼身照顧「她陪我走過半生 現在換我守著她」

內地一名60歲網約車司機的愛妻確診腦退化症，妻子不但失去自理能力，甚至連至親也逐漸忘記。為了全天候貼身照顧，他不忍將妻子送入安老院，毅然將副駕駛座變成「愛妻專座」帶她一起開工。10年來不離不棄，他更表示：「她陪我走過半生，現在換我守著她」。

60歲司機帶腦退化愛妻開工 貼字條望乘客體諒

綜合內媒報道，60歲的黃師傅是一名長沙網約車司機，他的副駕駛座上，總是坐著他的妻子周春燕；她穿著粉色毛衣，眼睛亮亮的。記者上車後，她一直安靜地看著窗外，沒有回頭。黃師傅指了指車內的一張字條，上面寫著：「親愛的乘客您好！由於我老婆患了阿茲海默症，生活無法自理，家中無人照顧，只能隨車同行佔用一個座位。感謝您的理解！祝大家出行平安！身體健康！」他壓低聲音說：「她離不開人，只能帶著。」車上播著歌，一首接一首。當播到《春天在哪裡》時，周春燕輕輕哼了起來，雖然走音，雙手卻一下一下地跟著音樂打拍子。黃師傅回頭看了妻子一眼，溫柔地說：「她這個人，本性還是愛歡樂的。」可惜這樣歡樂的時刻太少太少，更多的時候，周春燕只是安靜地坐著，目光空洞地不知落在何處。

黃師傅和妻子相識於微時，19歲時便相知相守步入婚姻殿堂，此後40餘載風雨同舟。20年前，他們一起從老家來到長沙打拼，從建築行業的泥水匠做起，用勤勞的雙手在異鄉築起了屬於他們的溫馨小家。據黃師傅自述，2016年起妻子開始經常忘記事情。出門買菜，半天才懂得回家；剛說過的話，轉頭又問一遍。起初他沒有放在心上，以為人年紀大了，記性差一點也屬正常。後來妻子遺忘的情況越來越嚴重，有一次他短暫出門，回家竟發現家裡一片狼藉。周春燕見到他，飛奔過來想抱他，卻不慎從樓梯上滾下來，跌得一身瘀傷。她眼淚橫流，像個做錯事又不知道錯在哪裡的小孩。最終，醫院的診斷結果證實妻子患上阿茲海默症；隨著病情逐漸加重，她從忘記生活瑣事，惡化到認不出親人，最終連食飯、著衫都需要別人貼身照料。

日夜辛勞不言悔 「她陪我走過半生 現在換我守著她」

後來，黃師傅生意失利，開始轉行開網約車。由於妻子身邊不能沒有人照顧，曾有人勸他將妻子送去安老院。但黃師傅從未動搖過親自照顧的念頭：「自己照顧才最放心，外人照顧得再好，終究比不上家人。她是我老伴，是我孩子的媽，這是我的責任，更是我的情分。」於是，他便帶著妻子一起開工，讓她坐在副駕駛座，一坐便是一年。一開始他也很擔心，怕乘客介意、怕被投訴，於是便貼了那張字條；貼上去的時候，他心裡其實也沒有底。結果跑了一年多，發現乘客都挺善良的。得知情況後，他們也願意擠一擠後座。黃師傅感恩地說：「去年北京紅十字會給我發了8000元人民幣的補助，平台派的單都是連環單，這個單未完，下個單就來了，也挺照顧我的。」多數乘客看到提示牌後，都會默默點頭表示體諒，甚至有人主動留下善意：有乘客遞上熱水、有人留下零食，還有人在結束訂單後發來打賞金：「師傅，大家都不容易，一點小心意，你照顧好阿姨。」這些細碎的善意，成了黃師傅堅持下去的一點光。

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他每天的生活就像上緊了發條的時鐘，早上5點多出車，那時候妻子還在睡，他不忍心叫醒她。跑到9點多，便折返家中，給她餵飯、梳洗，把家裡收拾妥當。中午12點一過，他又得再次出門開工，這回便帶著她一起上車。有時候跑得遠了，夜裡11點才能收工。辛勞一天下來，大約能賺到兩百多元。稍有空閒等紅綠燈的時候，黃師傅會時不時尋找一下副駕駛座上的妻子。他的手伸過去，沒碰到；縮回來，再伸過去，碰了一下她的手，彷彿在確認甚麼。黃師傅說：「她喜歡出來走走轉轉，看看路邊的花花草草，也喜歡跟乘客聊天。好多好心乘客逗她，她也會笑。」黃師傅坦言，照顧一個正在逐漸遺忘世界的人，比照顧嬰兒還要艱難。

3月12日，阿里公益「天天正能量」聯合《瀟湘晨報·晨視頻》，將「天天正能量特別獎」授予黃師傅，以資鼓勵。對於此次獲獎，黃師傅感到有些意外，他說這筆過萬元的獎金會全部用在妻子身上：「給她買愛吃的東西，帶她多看看長沙的風景。」在他看來，照顧生病的妻子是自己的本分：「她陪我走過半生，現在換我守著她。」

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腦退化症早/中/晚期有何症狀？

據本港醫管局資料，認知障礙症（腦退化症）是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力都會受影響，部份且會有情緒、行為及感覺等方面的變化。

1. 早期症狀（第1-2年）

在此階段，家人和朋友通常會以為患者的症狀，只是因為年紀漸老而出現的正常老化過程，常見症狀包括失去短期記憶；表達或理解抽象事情時感困難，如表達身體不適、心情感受等；情緒或行為變幻無常；學習新事物及跟隨複雜指令感困難；判斷力減退、基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒。

2. 中期症狀（第2-5年）

隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯，症狀包括混淆遠期記憶和現實情況記憶、偶有詞不達意的情況；行為性格轉變，或會容易情緒不穩；需別人協助日常自理活動。

3. 晚期症狀（第5年後）

患者生活幾乎完全依賴別人，不能自我照顧，症狀包括記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記；身體活動及精神狀況出現衰退；未能有效表達及溝通；不能處理日常生活、需要長期照顧；生理時鐘混亂。

資料來源：醫管局

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