研究揭4種血型「最短命」是它 1類人贏在起跑線！附4招自測血管健康

你相信「命定」嗎？或許你的長壽基因就藏在血管！傳統觀念認為血型只能決定性格，但多項醫學研究指出，血型與平均壽命、甚至抗病能力都有驚人關聯，有些血型天生就是「長壽人士」？

有些血型天生就是「長壽人士」？

誰是長壽冠軍？1種血型平均壽命87歲

根據美國醫師 Steven M. Weissberg 與 Joseph Christiano 在1990年合著的《The Answer is in Your Bloodtype》一書，研究分析了不同血型的平均壽命，結果發現這是一場跨度高達25歲的馬拉松：

第 1 名：O型（平均87歲） — 榮登長壽寶座，被認為是天生的健康贏家。

第 2 名：B型（平均77歲） — 樂觀開朗，但要注意消化吸收太好帶來的體重負擔。

第 3 名：AB型（平均70歲） — 結合 A 與 B 的特性，情緒起伏較大是健康變數。

第 4 名：A型（平均62歲） — 數據顯示相對短壽，血液黏稠度高與易焦慮特質。

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基因組關聯分析

2020年6月發表於《新英格蘭雜誌》(NEJM) 的研究，針對意大利（835名患者、1,255名對照組）與西班牙（775名患者、950名對照組）的人群進行分析，發現：

A 型群體 ：顯示出對新冠病毒（COVID-19）有較高的感染風險。

O 型群體：顯示出較強的保護力。

國際期刊《Blood Advances》刊載的丹麥研究，分析了47.3萬名曾進行新冠篩檢的人口資料。在7,422名確診者中：

O 型感染比例：僅為38.4%，顯著低於A型的44.4%。

此外，加拿大的重症追蹤研究進一步發現了住院表現的差異：

呼吸機使用率 ：A 型與AB型病患轉重症時，約84%需使用呼吸器機，而O型僅 61%。

平均住院日數：A 型人平均需住院13.5天，O型則能在9天左右出院。

O型血為甚麼較長壽？

為什麼O型人能活得長壽？研究發現他們的免疫系統在應對重大流行病時表現更佳，可算是防疫天選之人。研究者還指出，O型血長壽且耐病的原因主要有二：

血液特質與抗體： 目前的血型辨識是根據紅血球上的 A、B 抗原。AB 型同時帶有兩種抗原，而O型血紅血球表面完全沒有抗原。更重要的是，O型人的血清中天然帶有「抗A」與「抗B」抗體。當病毒入侵時，這些多樣化的抗體能更早中和病毒，讓O型人獲得較好的保護。 降低血栓風險： A型人相對「短命」，主因是血液黏稠度較高，這會增加心血管疾病與血栓的風險；而O型人的血液凝固機制相對較平衡，降低了循環系統的負擔。

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一旦血管失去彈性或血液循環不佳，就會增加患上高血壓、心臟病等風險。外科醫生江坤俊在節目《健康2.0》表示，要檢查血液循環健康狀況，可透過以下4大方法自測，以了解手部、心臟、肝臟、腦部血液循環情況：

1. 手部血液循環

用力緊握拳頭，用另一隻手的兩隻手指按壓尺骨動脈和橈骨動脈，然後放手看血液回流的速度。如果手掌在5秒內仍未回復血紅色，就代表血液循環不好。

另一個方法是，用力壓拇指指甲，如果放開後3秒內仍未回復血紅色，同樣代表血液循環不理想。

2. 心臟血液循環