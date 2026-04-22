常吃餅乾/番茄醬恐致腎衰竭 醫生教飲食6招讓腎臟「輕鬆一點」 選擇無添加糖食物也易中招？

都市人生活繁忙，常為方便而進食餅乾等超加工食物充飢，原來隨時有機會增加患上腎衰竭風險。有醫生教6大飲食替換法，讓腎臟「輕鬆一點」。此外，以為選擇「無添加糖」食品就一定健康？原來隨時中伏！

13款超加工食物恐致腎衰竭 忌常吃餅乾/番茄醬？

急診Dr Chris秦醫生在其Facebook專頁發文指出，現代人每天都忙於工作、照顧孩子，為了讓生活繼續運轉，在時間與精力皆匱乏的情況下，越來越多人選擇以「方便」來解決三餐。然而，很少人意識到一直撐住忙碌人生的，其實不是胃，而是腎臟；而腎臟最承受不住的，正正是這些所謂的「方便」食物。這些隨手可得的「方便」食物，正名為「超加工食物」（Ultra-Processed Foods, UPFs）。這類食物不單止經過加工，而是被加工至完全看不出食物原型的工業配方產品。根據巴西聖保羅大學的NOVA食物分類系統，UPFs被定義為經過多重工業處理，並加入大量添加劑、人工香料、乳化劑、調味劑及甜味劑的食品。這些化學名詞你或許感到陌生，但以下這13款食物，你必定每天都會見到：

即食麵＋調味包 香腸 魚蛋 雞塊 漢堡扒 三合一即沖飲品 含糖飲品 辣椒醬 番茄醬 調味湯粒 餅乾 蝦餅 薯片

他坦言，在急症室裡，他最常遇見的「腎臟陷阱」，往往不是毒藥或藥物副作用，而是由日常不良飲食日積月累造成的慢性傷害。雖然並不是說吃一次超加工食物就會馬上患上腎病，但若果長期每天大量進食，確實會大幅增加腎衰竭的風險。他歸納出以下3大原因：

鹽分過高：高鹽飲食會導致高血壓，進而引發腎血管硬化，最終令腎功能下降。腎臟就如過濾器，承受的壓力越大，損壞的速度就越快。 隱藏的磷酸鹽：加工肉類、汽水及罐頭食品中，通常含有大量的磷酸鹽添加劑。這些磷的腸道吸收率極高，會加速腎功能惡化，甚至比天然食物中存在的磷更傷腎。 高糖＋低纖維：超加工食物的共同特徵是精製糖份極高、膳食纖維極低，且飽足感差，很容易令人越食越多。這最終會導致肥胖、高血壓及糖尿病，而這些都是誘發慢性腎病的前置原因。

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飲食6招讓腎臟「輕鬆一點」 選擇無添加糖食物也易中招？

為了腎臟健康，秦醫生特別教6招飲食替換法，在忙碌生活中也能讓腎臟「輕鬆一點」：

飲食6招助護腎

3 招辨別健康「加工食物」

飲食6招助護腎：

即食麵改吃米粉/粉類：如果真的很想食即食麵，可以！但緊記調味粉包最多只落半包，並盡量加入雞蛋及青菜同煮。 調味改用天然食材：盡量使用蔥、蒜、薑、辣椒、胡椒、檸檬汁等，天然調味絕對比化學調味對腎臟更友善。 三合一即沖飲品改為無糖黑咖啡：選擇少糖、無奶精的飲品，無糖更好，這樣能大大減輕腎臟的負擔。 零食改吃水果/無鹽堅果：以新鮮水果及原味堅果代替薯片餅乾作為零食。 加工肉改吃鮮肉/豆腐/雞蛋：香腸、魚蛋、煙肉、冷藏炸物等絕對不能太常食，否則會影響腎臟健康。 自己煮：無論是一鍋煮、蒸還是炒，自己煮食的健康負擔，永遠都比外出吃飯更健康。

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他補充，其實並非所有加工食品都是非常不健康，例如乳酪、牛奶及本地鮮造豆腐等亦屬於「加工食品」，但依然健康有益，其關鍵在於辨別當中的成分比例：

成分少於5種，通常較安全：營養標籤上的成分表越長、越複雜，就越有可能是超加工食物。 留意「化學名+E編號」：這些編號通常代表各種色素、乳化劑、增味劑或人工甜味劑。雖然它們未必全部有害，但如果整包食品的味道和口感都是靠這些添加劑堆砌出來，那就要少吃。 勿被包裝正面的字眼欺騙：包裝上標榜的「低脂」、「低糖」甚至「無添加糖」，可能只是生產商換了另一種人工添加劑來代替而已。

腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。

不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

資料來源：急診Dr Chris秦醫生、醫管局

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