「想去真正的球場踢一次球！」6歲抗癌小勇士聯賽圓夢 踢進「人生第一球」獲萬人歡呼

面對病魔的無情折磨，一個小小的足球成為了續命動力！內地一名6歲抗癌小勇士因腎橫紋肌樣瘤復發，歷經跨省求醫與手術後，將「想去真正球場踢一次球」的微小願望投進心願郵筒。在社會各界安排下，他不但獲邀踏上大型足球聯賽的綠茵草地，更在全場萬人歡呼聲中，起腳踢入人生最精彩的「第一球」。

6歲抗癌小勇士聯賽圓夢 踢進「人生第一球」獲萬人歡呼

根據「壹加壹公益基金會」在社交平台發文指，6歲的抗癌小勇士瑞瑞來自四川成都，去年9月因其患有的罕見「腎橫紋肌樣瘤」復發，媽媽謝女士毅然帶著瑞瑞跨越近2000公里，從成都遠赴浙江德清，入住浙江大學醫學院附屬兒童醫院（浙大兒院）莫干山院區求醫。去年12月底，瑞瑞順利完成手術，術後各項指標持續向好。由於瑞瑞從小就十分熱愛踢足球，媽媽憶述：「瑞瑞剛學會跑會跳時，就已經跟著喜歡踢球的哥哥，在老家村子的小院子裡踢。」即使到了德清治療，他亦纏著媽媽買了一個很小的玩具足球，走到哪裡都帶在身邊。手術成功後，瑞瑞一直有一個心願：「想去真正的球場踢一次球」。

瑞瑞逗留在德清接受後續治療期間，當地為他們提供了一個公益性的過渡住所。那裡設立了一個綠色郵筒，病童們可以將心願卡片投進信箱，再由浙大兒院、德清縣委社會工作部以及浙江省壹加壹公益基金會等機構對接多方資源，為他們實現夢想。有一天，瑞瑞看到「吳越杯」宣傳影片裡卡通版的足球小將，轉過頭滿眼期盼地對媽媽說：「要是有一天，我也能去真正的球場踢波就好了。」

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聽到兒子的心聲，媽媽便幫他寫了一張心願卡，母子倆一起將卡片投進了信箱。謝女士回憶道：「當時根本沒想過會實現，只是覺得把卡片投進去，心願就算完成了。」然而，這張小小的卡片很快便被浙江省城市足球聯賽組委會看到。為了幫瑞瑞圓夢，組委會誠摯邀請他在夢想的綠茵場上圓一場足球夢。4月18日下午，在湖州奧體中心舉行的2026年浙江省城市足球聯賽「吳越杯」正激戰得如火如荼。到了半場休息時間，瑞瑞身穿10號球衣，在媽媽的陪伴下踏上了夢寐以求的綠茵草地。面對龍門，瑞瑞起腳的第一次射門雖然被守門員撲出，但他沒有放棄，再次抬起右腳用力一踢——「球進啦！」看台上頓時爆發出雷動的歡呼聲與掌聲，見證著這位小勇士踢入了人生中最精彩的第一球。

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甚麼是橫紋肌肉瘤？有何症狀？

根據兒童癌病基金資料，橫紋肌肉瘤是一種比較罕見的癌病，約佔所有兒童癌病的百分之五。這種病源自肌肉細胞，普遍生長在頭、頸、盤骨或手腳等部位。較常在男孩子身上發生，通常影響二至六歲的兒童。最常見的症狀包括：

頭、面頰、頸、胸或手腳上出現腫脹

鼻和耳出血

女患者可能有陰道出血

生長在膀胱一帶，可能導致排尿困難

資料來源：壹加壹公益基金會（已授權轉載）、兒童癌病基金

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