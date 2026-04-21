冷氣病｜冷氣長開易頭痛流鼻水 營養師教4大對症飲食貼士 吃雞蛋/三文魚也有效？

天氣漸熱，不少人會整天躲在冷氣房，但常常會出現頭痛和流鼻水，恐屬於患上「冷氣病」！想擺脫冷氣病困擾，有營養師拆解4大常見症狀的成因，並教「對症下藥」的飲食貼士，其中原來只需多吃雞蛋、三文魚等就能有效。

營養師教4大飲食對抗冷氣病 吃雞蛋/三文魚也有效？

營養師楊婷貽在其Facebook專頁「好食課」發文指出，近日天氣雖未正式踏入盛夏，但走在街上已容易汗流浹背，令不少人想整天躲在冷氣房。然而她提醒大眾要小心，此舉隨時會引發「冷氣病」的健康問題。

所謂「冷氣病」，是指當人體長時間逗留在冷氣房內，或者急速進出溫差極大的地方時，身體無法適應而出現的一系列綜合性不適，包括頭痛、流鼻水、手腳冰冷等。為此，她特別列出冷氣病的4大常見症狀，並提供相應的飲食與日常對策：

「冷氣病」4大症狀與對策

1.頭痛

當身體從炎熱的戶外突然進入極凍的冷氣房，或者長時間坐在冷氣出風口附近，便容易因血管急劇收縮導致血壓升高，從而引發頭痛。建議多補充鎂，有助調節神經功能並紓緩神經焦慮；而維他命D則可降低頭痛發作的時間及頻率，可多吃南瓜籽、深綠色蔬菜、雞蛋、冬菇及三文魚等。盡量避免久坐於冷氣出風口附近；若情況許可，可以改用電風扇的微風來代替冷氣。

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2.手腳冰冷

冷氣會令血管收縮，導致末梢血液循環不良，繼而容易出現手腳冰冷的問題。此時應多補充富含維他命B雜的食物，如維他命B1、B3，以幫助身體加速新陳代謝，促進血液循環。推介吃全穀物及未精製雜糧（如糙米、南瓜）、瘦肉、雞胸肉及黑豆。除了在辦公室或學校多準備一件保暖衣物外，亦緊記要定時起身走動，伸展一下筋骨。

3.皮膚乾癢

冷氣房內的空氣通常非常乾燥，容易導致眼睛乾澀及皮膚乾燥痕癢。可多進食富含維他命A的食物，包括牛油果和堅果類，以維護皮膚及黏膜健康；同時多補充維他命E以減少自由基傷害，減緩皮膚發炎，推介吃豬肝、番薯、南瓜。每工作25至30分鐘便應起身活動一下；同時切勿忘記喝水，確保體內水分充足，能有效減少皮膚乾癢。若情況嚴重，亦可適量塗抹潤膚乳液或保濕用品。

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4.鼻敏感

冷氣房內往往空氣不流通，加上灰塵、塵蟎等致敏原在空間中四處飄散，極易誘發過敏反應。建議攝取充足的維他命C，這可提升人體免疫力，增強對外界環境的抵抗力；而補充Omega-3脂肪酸則有助降低身體發炎情況，可多吃番石榴、奇異果、三文魚及亞麻籽油。減少灰塵堆積及保持空氣流通是防敏的一大關鍵，建議每天早上開冷氣前，先開窗讓室內空氣對流換氣；平時亦應定期用酒精抹抹周邊環境，減少灰塵及病菌殘留。

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