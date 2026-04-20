春天必吃4種防癌蔬菜 常吃菠菜大腸癌風險可降10% 專家公開最佳食法

春天吃甚麼有效抗癌？有專家嚴選出4種蔬菜，有助抗氧化、抗菌，更能降低患上肝癌、胃癌等癌症風險，其中有一款蔬菜，更能將大腸癌風險降低10%。

春天必吃4種防癌蔬菜 常吃菠菜大腸癌風險可降10%

根據內媒《生命時報》報道，雖然大部分蔬菜一年四季都能吃到，但春季的蔬菜尤為鮮嫩多汁，同時具有獨特的營養優勢。很多春季蔬菜既能滿足味蕾，還富含多種抗癌活性成分。報道綜合專家觀點，介紹4款能幫助防癌的春菜：

春天必吃4種防癌蔬菜

1.菠菜

菠菜富含葉綠素、葉黃素、β-胡蘿蔔素、維他命C和膳食纖維等多種營養成分。其中，葉綠素能與體內的致癌物，如亞硝胺、黃曲霉毒素結合，減少腸道吸收，從而降低患上肝癌、胃癌的風險。有研究顯示，常吃菠菜可使大腸癌風險平均降低10%，對男性的效果更為明顯。

菠菜的草酸含量偏高，無論是清炒、滾湯還是涼拌，建議烹調前先汆水30秒，既能去除大部分草酸，讓營養更好吸收，口感亦更清爽。

2.春筍

春筍是高蛋白、低脂肪、低澱粉的食材，富含膳食纖維。每100克約含有2.8克膳食纖維，能促進腸道蠕動，降低大腸癌的發病風險。此外，春筍中含有的多醣類物質，能提升免疫細胞活性，具備一定的抗癌作用。

烹調春筍時，可加入少量白醋和食鹽煮一下，有助去除草酸和植酸。烹調時亦可加入富含脂肪的五花肉、排骨等，大量飽和脂肪能軟化當中粗硬的纖維素，令口感更佳。不過，經常腎結石發作、患有高草酸尿症、胃炎、胃潰瘍以及腸胃功能較弱的人士，應少吃或盡量不吃春筍。

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3.豌豆苗

豌豆苗富含維他命C、維他命E、硒，以及赤霉素、植物凝素等成分。維他命C和維他命E是強大的抗氧化劑，能清除自由基、增強免疫力；硒則具有抗衰老、防癌作用，可降低癌症發病風險。

豌豆苗非常鮮嫩，清洗乾淨後以猛火快炒即可，炒太久會變軟發黃，失去脆嫩口感和營養，平時也可以用來滾湯或打邊爐。

4.西蘭花

西蘭花富含葉酸、維他命C、硒、鋅及多種抗氧化物質，春季正是其口感與品質較佳的時令階段。十字花科蔬菜如西蘭花、紫椰菜、椰菜、椰菜花等，已被研究證實具有降低多種癌症風險的作用。當中富含一種名為芥子油苷的有機硫化物，具有輔助預防和抑制腫瘤、抗氧化、抗菌和調節機體免疫等作用。

處理西蘭花時，建議先洗後切，且不宜切得過於細碎。清洗時，盡量用流水沖洗，避免長時間浸泡於水中，洗乾淨後盡快烹調處理。烹調時，應縮短加熱時間，採用猛火快炒的方法，以減少營養素流失。烹調好後盡快食用，避免反覆加熱。

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5種春季蔬菜食用禁忌 1種含致癌物勿大量進食

中國註冊營養師劉萍萍表示，春季蔬菜並非人人適合，以下5種春季蔬菜都有其食用禁忌：

1.韭菜

春天的韭菜口感鮮嫩、韭香濃郁，是一年之中最好吃的時候。然而，韭菜的粗纖維含量較高，不太容易消化，不宜多吃。腸胃功能欠佳如經常胃酸倒流、胃脹或容易上火如生痱滋、喉嚨腫痛的人士，要盡量少吃甚至不吃韭菜，以免加重不適。

2.香椿

這種香味獨特的蔬菜不僅富含鉀、鈣、鎂等礦物質，維他命B雜的含量在蔬菜中亦名列前茅。但它有一個缺點，亞硝酸鹽含量比一般蔬菜高得多，特別是採摘後放於常溫儲存的香椿，其亞硝酸鹽含量會迅速上升。

建議首選顏色紫紅、體型矮胖的香椿。如果香椿不太新鮮或者比較老，烹調前務必要先汆水，這樣能大幅降低亞硝酸鹽含量，吃起來更安全。

3.蕨菜

蕨菜含有原蕨苷，這種物質被世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構評為2B級致癌物，意味著對人類有潛在致癌風險。新鮮的蕨菜又苦又澀，進食前一般要先用草木灰、鹼水浸泡或汆水等方法進行處理。這樣做雖然會降低原蕨苷的含量，但不能徹底消除。因此，蕨菜只能偶爾嚐鮮，切勿長期大量進食。

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4.蘆筍

蘆筍質地脆嫩、清甜可口，營養價值亦相當不錯，適合需要減肥及血壓高的人士。不過，蘆筍屬於中低嘌呤含量的食物每100克約含30至75毫克，尿酸高的人士進食前最好先汆水，痛風患者在急性發作期則切忌食用，以免加重症狀。此外，蘆筍亦含有一定量的粗纖維，腸胃功能較弱的人不宜吃太多。

5.鮮蠶豆

蠶豆被譽為春季第一豆，具備高鉀低鈉的特點，升糖指數亦不高，非常適合高血壓和糖尿病患者食用。需要注意的是，有些人吃蠶豆會引發貧血，俗稱蠶豆症，這種情況大多是遺傳性的，患者體內缺乏葡萄糖-6-磷酸脫氫酶。此外，某些需要限制鉀攝取量的腎病患者，亦要減少進食鮮蠶豆。

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春季養生4大飲食方法 11種食物可抵禦肝氣

除了多吃當造的新鮮蔬菜，春季養生亦要注意以下4大飲食要點：

少酸多甘：春天飲食應適當減少酸味食物，並相應增加甘味食物。若攝取過多酸味食物，會助長肝氣，導致肝氣太盛，從而影響脾胃功能。甘味入脾，可幫助脾臟抵禦春季過於旺盛的肝氣。常見的甘味食物包括紅棗、淮山、糯米、黑米、燕麥、高粱、薏米、豆角、扁豆、黃豆、芋頭等。 以清淡為主：春季常常會感到口乾舌燥、容易上火，此時飲食更需以清淡為主，忌食油膩、辛辣及刺激性食物；否則容易令體內火氣旺盛，引發牙肉腫痛、生痱滋、大便乾硬等現象。 當心寒涼傷胃：春季雖然氣溫漸漸回升，但早晚仍然有涼意。生冷食物容易損傷脾胃，引起腸胃不適，影響消化與吸收能力。因此，春季飲食應以溫熱為主，飲茶也宜選擇性質溫和的茶類，以免損傷脾胃的陽氣。 防止病菌滋生：隨著氣溫逐漸升高，涼拌菜和生食食品容易成為病菌滋生的溫床。特別是海鮮或隔夜菜，更需謹慎處理。建議盡量選擇新鮮食材，烹調後及時食用，避免長時間存放。

資料來源：《生命時報》

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