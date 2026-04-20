潮濕悶熱濕疹大爆發！吃燕麥/朱古力更痕？營養師推介4類食物護膚抗發炎

近日天氣轉趨潮濕悶熱，不少人的手腳莫名長出小水泡，甚至濕疹大爆發，奇癢無比。有營養師拆解濕疹飲食陷阱，並推介4大類抗發炎、護膚食材，從而有效紓緩濕疹。

潮濕悶熱濕疹大爆發 忌吃6種食物

營養師李宜樺在Facebook專頁「好食課」發文指，近期天氣漸漸轉向潮濕悶熱，除了心情容易受連場陰雨影響外，不少人的手腳更會莫名長出一些小水泡，令人奇癢無比。她解釋，其實濕疹並非單指一種疾病，在臨床上，凡是因皮膚發炎或過敏而引起、且無法被明確診斷出單一病因的皮膚發炎症狀，皆可統稱為濕疹，當中包括汗皰疹及異位性皮膚炎等。

由於濕疹的定義相當廣泛，因此其典型症狀亦十分多樣化，常見包括皮膚痕癢、脫皮、紅腫、起紅疹或水泡，甚至皮膚增厚。她指出，濕疹的誘發因素除了與天氣變化、生活壓力及遺傳體質有關外，飲食習慣亦是關鍵。她建議患者在日常飲食中，應盡量避免進食會促進發炎或導致過敏的食物，例如：

牛奶

雞蛋

有研究發現，接觸鎳、鈷、鉻等金屬元素可能會誘發汗皰疹。因此，她建議在濕疹發作期間，患者可嘗試避開進食朱古力、燕麥、罐頭食品，以及內臟類等鈷、鎳含量較高的食物。

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營養師推介4類食物紓緩濕疹 吃三文魚也有效？

除了避開致敏原，李宜樺亦推介了以下4類營養素及相關食材，有助身體對抗發炎及維護皮膚健康。不過她亦提醒，若濕疹症狀嚴重且難以止痕，建議應盡快求醫，聽從醫生指示用藥治療：

4類食物紓緩濕疹

1.Omega-3脂肪酸

建議選擇三文魚、鯖魚、亞麻籽油，可幫助減少體內的發炎反應，從而改善皮膚痕癢問題。

2.鋅

可選擇海鮮（如生蠔）、牛肉、南瓜籽，有助促進角質細胞分化，加速皮膚修復。

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3.維他命C

建議進食番石榴、奇異果、甜椒、苦瓜，具備強效的抗發炎與抗氧化作用；此外，維他命C亦能促進人體皮膚角質形成細胞的分化，進一步強化皮膚的防禦屏障。

4.維他命A

建議選擇番薯、南瓜，有助維持皮膚組織的完整性，亦可透過進食深綠色蔬菜來補充胡蘿蔔素，讓身體將其轉化為維他命A吸收。

資料來源：「好食課」

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