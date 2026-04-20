「工作狂」患腮腺癌歷盡電療仍擴散 辦生前派對「不害怕死亡！」 決死後捐軀做大體老師

香港防癌會「心願計劃」受專者Angela不幸確診罕見腮腺癌，歷盡化療與電療，癌細胞仍擴散。面對生命倒數，這位昔日的「工作狂」未有恐懼退縮，反而選擇以最豁達的姿態迎接終點。她不但決定死後捐軀成為「大體老師」，更破格為自己籌辦一場充滿歡笑的「生前派對」，並表示「不害怕死亡！」。

臉部現腫塊以為「痰火核」 揭患罕見腮腺癌

香港防癌會在YouTube專頁發佈的影片中，一名女患者Angela憶述，起初發現臉部有一粒不尋常的腫塊，求醫時曾以為只是中國人俗稱的「痰火核」，故未有理會。直至多次求醫後，身體發出癌症警號。當時有醫生急電告知她毋須再服藥，並寫下一封詳細的轉介信，叮囑她必須盡快找外科醫生做手術。Angela坦言：「其實嗰一刻，我都唔知發生咩事。」後來，Angela確診患上罕見的腮腺癌，癌細胞更已擴散至脊骨。儘管如此，她並未有放棄，積極在香港及台灣接受抗癌治療。

她解釋，由於這種癌症沒有特定的癌症標記，只有見到癌細胞，每次都需要進行電子掃描檢查才能掌握病情。她原本以為完成化療後，能消滅大部分癌細胞，剩餘的再配合電療便可控制；無奈電療後效果未如理想，腫瘤每次檢查時仍有所增長。

在身體活動仍較為自如的時候，Angela希望再一次走訪陪伴她成長15年的母校。香港防癌會的「心願計劃」於是出動醫療專車，接載她回到母校，重拾昔日的美好時光。

剃光頭拍「最型車頭相」決意死後捐軀做大體老師

回顧過去，Angela曾任職投資銀行，後來又自己開餐廳。她坦言，這些高壓工作或許正是導致患病的其中一個原因。確診後，她決定提早退休，展開慢活人生。「以前，我係唔容許我個日程表有任何空隙，而家呢就隨便啦，每日有2、3樣待辦事項就算啦，唔好塞到咁爆囉，樣樣嘢都放低咗囉。」她更分享了一件趣事，原本留有一頭長髮的她，決定去髮型屋剪短。髮型師起初擔心她無法接受，提議逐步剪短，但她卻認為既然要剪，不如直接剃光。最後她果斷剃成光頭，並特意拍下一張照片留念：「我覺得我完成咗我想做嘅一樣嘢囉，咁就特登影幅相留為紀念，我就覺得好型囉，有機會可能用嚟做『大相』（遺照）囉。」

【同場加映】防癌湯水｜癌症名醫推介6款防癌長壽湯 只用平價食材入饌 暖胃活腸防大腸癌

這種豁達的生死觀，深受其父母影響。Angela表示，「生命教育」在她的家庭中是一個可以開放、甚至幽默探討的話題，因此她對死亡並無恐懼。在患病前，她已計劃離世後將遺體捐贈予中文大學作「大體老師」。患病後，她更積極落實政府推廣的「平安三寶」，尤其是簽署「預設醫療指示」。她分享，偶然在書店發現了一本名為《天堂筆記簿》的小冊子，裡面猶如一份清單，提醒規劃善終時需要處理的各項事務。現在，她每完成清單上的一項任務，便會安心地打上一個剔號。

回顧抗癌路，Angela充滿感恩，她更多謝大家一路以來的陪伴，相信每一位都是她的守護天使，總會有人挺身而出幫忙。她表示：「我覺得這或許是上天的安排，又或者是因為朋友多。最簡單的一句話，就是謝謝你們。」

【同場加映】防癌不靠飲食/運動？28萬人研究揭多接觸1類環境 子宮癌風險降2成

辦生前派對坦言「不害怕死亡！」

隨著《天堂筆記簿》上的清單逐一完成，Angela坦言：「我的筆記簿差不多沒有東西在裡面了，現在我最後的計劃，就是我的『生前派對』。」憑著這份堅持與樂觀，她於2025年9月20日圓滿舉辦了人生願望清單內的「生命慶典」。當日，她與家人、相識數十年的同窗，以及生命中遇上的摯友齊聚一堂，共享這場溫馨的派對，將大家對她的愛與祝福親自回饋。

她的哥哥Dominic在會上感觸地說：「我從小就知道她是個『鐵娘子』，我們小時候打架，每次都是我輸得傷痕累累。她不僅工作拼命，所有事情都安排得妥妥當當，照顧父母也無微不至。她永不言敗，我為你感到自豪，愛你。」一名與她相識約半世紀的摯友亦分享道：「很多人經常提到她有一位芬蘭摯友，那個人就是我。我們認識了50年左右，我很感謝她這幾十年來，一直拉著我、照顧我。」

【同場加映】防癌必吃3類甜點 吃這種防5大癌症 患癌風險降40%

對於為何堅持在生前舉辦生命慶典，Angela豁達地解釋：「其實不是因為我生病，是很久之前我已經有這個想法，我覺得死亡其實是我們人生中的一部份，沒理由我自己的喪禮沒有我份，我自己的『英雄宴』也沒有我的份，所以我無論如何都要在世的時候參與這場生命慶典。所以我真的覺得死亡這件事我不害怕，大家總有一天會在天家相見。能夠活得自在、精彩、沒有遺憾，活在當下。」

資料來源：香港防癌會

延伸閱讀：醫生推介5大防癌蔬菜 煮西蘭花前做1步驟防癌力加倍 遠離乳癌/肺癌/大腸癌