美國最新膳食指南「倒金字塔」專家揭存隱憂：紅肉過量、碳水不足、酒精訊息模糊

美國政府去年公布《2025-2030年美國膳食指南》（DGA）的「倒食物金字塔」震驚各界，顛覆了過去的大眾認知，以「吃真正的食物」為核心，鼓勵「少糖、少鹽、多全穀」，方向看似與世衞及本港健康飲食金字塔一致。然而，香港營養學會會長丁浩恩博士指出，DGA在具體建議上仍存隱憂，籲市民切勿盲目跟隨。

指南圖像與建議矛盾 一份牛扒已超標

DGA建議飽和脂肪攝取不超過每日總能量的10%，但指南中的圖像卻突出紅肉、全脂奶及牛油等高飽和脂肪食物。丁博士解釋，以一份普通牛扒或兩杯全脂牛奶計算，已接近每日上限。

若沒有清晰份量指引，市民容易攝取過量，增加心血管疾病、糖尿病及癌症風險。相比之下，香港及中國膳食指南均強調「少油脂、低油烹調」，並鼓勵使用多樣化植物油。

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美國政府去年最新公布的《2025-2030年美國膳食指南》（DGA），首次以「倒金字塔」形式呈現。（圖：Realfood.gov）

蛋白質偏重動物來源 紅肉列2A級致癌物

DGA的蛋白質建議提高至每日每公斤體重1.2至1.6克，並在圖像中強調肉類。這可能被解讀為鼓勵高紅肉及全脂乳製品飲食。然而，國際癌症研究機構早已將紅肉列為「2A類可能致癌物」。

丁博士指出，研究顯示較健康的高蛋白飲食應以植物性蛋白為主，例如豆類、豆腐及堅果。中國膳食指南亦建議以豆類及植物蛋白為主要來源，適量配搭魚類及瘦肉。

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穀物比例偏低 或致纖維不足

DGA雖然提倡全穀物，但只建議每日攝取2至4份，比例偏低。丁博士擔心這會誤導公眾採取「低碳水、高蛋白」飲食，長期可能導致膳食纖維及微量營養素不足。

世界衞生組織及中國指南均建議，每日總能量的45%至65%應來自碳水化合物，並以全穀物為主。本港健康飲食金字塔亦將穀物放在最底層，強調均衡與多樣化。

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酒精訊息模糊 須對照本地指引

DGA對酒精僅以「喝少一些」輕輕帶過，但世界衞生組織已明確指出「酒精無安全攝取量」，即使少量也會增加癌症風險。丁博士認為，若缺乏「不建議飲酒」的清晰訊息，容易削弱公眾對酒精危害的警覺性。

丁博士總結，DGA在「少糖、少鹽、多全穀」等方向值得肯定，但在紅肉與飽和脂肪、高蛋白訊息、穀物比例及酒精建議上存有隱憂。他建議香港市民參考DGA指南時，務必同時對照「香港健康飲食金字塔」及《中國居民膳食指南》，更全面降低慢性病風險，促進長期健康。

資料來源：香港營養學會

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