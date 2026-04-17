24歲女患胃癌歴8次化療胃全切 病榻上拾起畫筆記錄醫護溫情陪伴 「治癒自己也治癒大家」

24歲的青春本應充滿希望，內地一名女子卻在21歲確診中晚期胃癌。經歷全胃切除及8次化療，她一度暴瘦至僅剩35公斤，跌入人生谷底。然而，面對無情病魔，她在冰冷的病榻上未有放棄，反而選擇拾起畫筆，用心記錄下醫護人員的溫暖瞬間，坦言「治癒自己也治癒大家」。

24歲女患胃癌歷8次化療胃全切 瘦到僅剩35公斤

綜合內媒報道，現年24歲的抗癌網紅徐翠德在抖音平台「魚魚的徐」擁有1.9萬粉絲，在21歲那年，她同時收到了兩份改變一生的「成年禮」：一份是夢寐以求的大學錄取通知書，另一份，卻是胃癌中晚期的確診報告。其實早在同年的大年初三，她已因突然吐血而緊急入院，貧血、食慾不振等症狀已初露端倪。3月底，在廣西醫科大學第二附屬醫院進行胃鏡活檢後，診斷書上寫著胃癌中晚期五個大字。兩份通知書讓這個熱愛手作和繪畫的年輕女孩，驟然陷入了人生的寒冬。為了女兒的醫藥費，她的父母東拼西湊，將家中所有積蓄傾囊而出。

手術前夕，恰逢徐翠德22歲的生日。這個天生愛美的女孩，做出了一個驚人的決定，親手剪去自己留了許久的長髮，並說道：「頭髮會長回來，我也要健康回來。」然而，手術中醫生發現，腫瘤已彌漫其整個胃部，不得不為她實施全胃切除術。手術後，她渾身插滿喉管，但更艱難的是術後接踵而來的8次化療、每日抽血、強烈的藥物反應，讓她一度瘦到僅剩約35公斤，心態瀕臨崩潰。

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退學回鄉休養擺檔 重新定義人生航向

由於全胃切除，徐翠德不得不辦理退學，回到廣西武宣縣雙桂村的老家休養。從此，她需要每天進食六至八餐，而每一餐的份量，僅是正常人的一、兩口。回村三年，她未曾離開過老家半步。但她覺得，自己其實走得挺遠的。21歲那年，人生的可能性原本像大學圖書館裡的書架般，向她無限展開；如今，她的世界卻縮窄到醫院的走廊、從家裡到縣城的崎嶇山路，以及手機那一方小小的螢幕。但在這條窄路上，她開闢了屬於自己的航向：一口一口地努力吃飯，一點一滴地認真生活。她說：「以前覺得世界很大，我要去闖；現在覺得，世界就在這裡。」她指了指自己擺賣手工藝品的攤檔，又指了指手裡的速寫簿。在這個失去了胃部的身軀裡，她用自己的方式，重新裝下了整個世界。

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病榻上拾起畫筆記錄醫護溫情陪伴 「治癒自己也治癒大家」

2025年12月4日，她帶著親手製作的聖誕禮物，回到廣西醫科大學第二附屬醫院。這些精巧的手工作品，是她一邊化療一邊創作的成果，包括記錄下醫護深夜巡房時放輕的腳步、討論病情時專注的側臉、鼓勵她手工作品時真誠的微笑等畫作，這些作品被她精心裝裱，作為送給「醫護家人」的一點心意。她表示：「畫畫很治癒，治癒自己的同時，也治癒了大家。」

三年來，腫瘤內科的護士們總是親切地呼喚她的小名，黃醫生為她的治療方案反覆推敲，而護士長則見證了她從20歲出頭第一次插喉時的恐懼，蛻變至現在能獨當一面的成長。護士長一句「她長大了，以前還要媽媽陪，現在可以自己扛事情了」，令徐翠德瞬間紅了眼眶。徐翠德說：「他們明明那麼忙、那麼累，卻總能看見我的需要。」如今，徐翠德的手工作品甚至已能幫助她減輕家庭經濟負擔，每件作品上都掛著一個標籤：「致生命」。她的抗癌故事在病房間悄悄流傳，成為了新患者眼中的一束光。

採訪結束時，記者問她未來還有甚麼計劃。她想了想回答：「繼續畫畫吧，繼續做手工。25歲時還想籌辦一場『個人婚禮』，告訴自己要多愛自己一點，多愛這世界一點，到時候邀請你們來。」她堅定地說，小魚游得慢，但一定能游過這個難關。

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胃癌12種徵兆較常見 腹脹/疲倦恐屬警號？

胃癌有何常見症狀？醫管局指出，若發現身體出現以下徵狀，可能是患上胃癌的徵兆，又或是其他更常見的消化疾病，例如胃炎或十二指腸潰瘍，宜多加留意：

持續消化不良 持續食慾不振 體重急速下降 小腹腫脹 進食後腹脹不適 嘔吐 吐血 大便出血 大便呈黑色 貧血 疲倦 虛弱

醫管局指，由於胃癌初期症狀並不明顯，不少患者只當成胃部不適而掉以輕心，因此有過半患者確診並接受治療時，通常已屬中晚期。若有懷疑徵狀，應盡早向家庭醫生求診。

做好4件事可預防胃癌 可以多吃甚麼？

要預防胃癌，醫管局建議日常可透過以下方式進行預防，當中包括多吃2類蔬菜及富含維他命C的食物。

1. 多吃新鮮蔬果

十字科類蔬菜（例如西蘭花、白菜、椰菜花、芥蘭等）含抗癌物質，有助分解體內致癌物質

含豐富胡蘿蔔素的蔬果（例如紅蘿蔔、芒果、木瓜等）有助加強身體的抵抗能力，直接減低患癌的機會

含豐富維他命C的食物（例如橙、西柚、士多啤梨等）有抗氧化功能，可減低患上胃癌的機會

2. 少吃高鹽食物

醃製、燻烤類食物（例如臘腸、鹹蛋、香腸、火腿、煙肉、鹹魚等），製作過程中形成致癌化合物

油炸食物，油炸過程中會產生自由基，減低體內組織的氧含量，破壞身體的組織

3. 注意個人衞生

多洗手及避免接觸排泄物或嘔吐物，避免感染幽門螺旋桿菌

4. 定期身體檢查

如果家族有近親曾患上胃癌，建議40歲以上人士每年定期接受胃鏡檢查。

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