生命最後的禮物！51歲模型導師患罕見癌 仍堅持為學生作品辦展 延續不朽匠人精神

香港一名51歲模型導師不幸確診罕見癌，經歷化療仍難敵癌細胞無情擴散。面對極惡病魔，他最大的心願並非為自己，而是堅持為學生籌辦最後一場師生作品展。在香港防癌會協助下，他完成作品展的心願，延續不朽匠人精神。

51歲模型導師患罕見癌 曾歷4次化療

香港防癌會Facebook專頁發佈的影片指，模型學堂創辦人吳煜楠（糊Sir）一直醉心於模型創作，並致力將這門藝術推廣開去。除了開班授徒，他更於2023年成功舉辦香港國際模型大賽，可惜好景不常。糊Sir其後確診患上罕見的小細胞神經內分泌瘤，腫瘤位置靠近膽管及胰臟。他先後接受了四次化療，惟病情反覆：「當一個地方腫瘤情況好轉，另一個位置又出現腫瘤。」面對病魔，他坦言感到些微沮喪：「但也沒有辦法，只能接受。我也知道這種癌細胞特別惡，見步行步。」

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師生齊心籌辦作品展 圓最後心願延續不朽匠人精神

縱使身體狀況已不允許他再次籌辦大型比賽，但糊Sir心中仍有一個願望，為學生的作品舉辦一場展覽。香港防癌會的「心願計劃」正好為此提供適時協助。糊Sir的學生Samuel分享指，我們籌辦這個師生展，最主要目的是為了達成糊Sir的心願。他一直渴望能有一個師生展覽，作為模型學堂導師與學生之間的一個紀念；同時亦希望向大眾展示學生的精美作品，證明師生們同樣具備極高水準。

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香港防癌會註冊社工吳宇峰表示，「心願計劃」是該會的慈善項目之一。因為接觸過許多晚期癌症病人，他們心底裡往往有一些未了的心願。當得知糊Sir的想法後，整個防癌會團隊便立即動員幫忙。他指出，社工同事第一時間前往醫院探訪，深入了解糊Sir的具體期望及展覽上的物資需求，並予以全力支持。考慮到糊Sir身體虛弱，團隊更安排他入住香港防癌會的癌症復康中心，讓他能在舒適的環境中靜養，同時讓其母親放心。吳宇峰補充，對於晚期病患而言，外出交通是一大難題，以往在坊間，尤其港島區，極難預約到設有尾板供輪椅上落、甚至能容納整張醫療牀的專車。現在有了護送專車，並在醫護人員陪同下，便能更安全地協助晚期病人完成心願。

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香港防癌會亦在視頻中寫下：「糊Sir在圓滿達成心願後，已於去年10月離世，衷心祝福家人及朋友，願糊Sir留下美好回憶及匠人精神永續留存。」

資料來源：香港防癌會

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