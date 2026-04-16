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浸大中醫診所五一義診 免費諮詢兼送兩劑中藥 今日起接受預約

保健養生
更新時間：16:00 2026-04-16 HKT
發佈時間：16:00 2026-04-16 HKT

打工仔日做夜做，少不了頭暈身㷫！香港浸會大學中醫藥學院公布將於5月1日勞動節舉辦「五一浸大中醫日」義診活動，於四間指定中醫藥診所提供免費專業中醫健康諮詢及治療服務，更可獲贈兩劑基本中藥，名額有限，先到先得，即看預約方式/服務內容/收費詳情/診所地點。

浸大中醫藥學院｜五一義診活動 免費諮詢兼送藥

香港浸會大學中醫藥學院公布五一義診活動當日，近30名註冊中醫師將為市民提供免費健康諮詢，更可免費獲處方兩劑基本中藥（草藥、顆粒），惟不包括特別用藥及煎藥服務。無論是想調理身體、處理長期疲勞，還是管理慢性病，廣大市民都值得把握機會。

  • 日期：2026年5月1日（周五）
  • 內容：免費中醫諮詢＋治療服務＋兩劑中藥

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浸大中醫藥學院｜四區診所地點/服務時間

四間參與義診的浸大中醫藥診所分別位於太子、尖沙咀、上環及北角，方便各區市民前往。當天的義診時間如下（分兩節，中間休息一小時）：

  • 上午10時至下午1時30分
  • 下午2時30分至下午6時

診所

地址

電話

香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心

 太子彌敦道771-775號栢宜中心3樓 3793 3428
香港浸會大學尖沙咀中醫藥診所 尖沙咀堪富利士道12號宏貿發展大廈11樓 2721 1292 / 2721 1984

香港浸會大學港島魏克強中醫專科診所

 上環干諾道中133號誠信大廈17樓 2591 0666 / 2591 6079
香港浸會大學北角中醫專科診所 北角丹拿道8號雋悦3樓（入口設於七姊妹道） 3589 6988

* 北角診所使用者須同時登記成為「雋悦‧滙」客籍會員（免費登記）。

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浸大中醫藥學院｜預約時間/報名方式

有興趣的市民可由即日起，透過以下方式預約，新症病人優先（名額有限，額滿即止）：

  • 網上預約：登入 www.hkbucmc.com
  • 電話報名：致電各診所查詢熱線（辦公時間內）
  • 親身登記：直接到診所預約

診所辦公時間（查詢及報名）：

  • 星期一至六 上午10時至下午2時、下午3時至7時（星期日及公眾假期休息）

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浸大中醫藥學院｜慶祝臨床部25周年 推廣中醫智慧

浸大中醫藥學院臨床部主任孫鋒教授表示，今年適逢臨床部成立25周年，特別感謝名駒集團有限公司慷慨捐款支持，令義診得以再次舉辦。「25年來，我們堅持臨床實踐與教學並重，培育無數中醫專才，亦透過義診將中醫智慧帶入社區。期望今次活動能讓更多市民親身體會中醫在預防保健、慢性病管理的獨特優勢，推廣中醫文化，促進全民健康。」

資料來源：浸大中醫藥學院

    延伸閱讀：香港中醫醫院正式分階段投入服務 一文即睇4大預約方式 首年可享低至7折優惠

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