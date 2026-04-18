網傳喝紫蘇水除口臭治牙周炎？中醫解構紫蘇功效/用法/禁忌 推介4款內外兼治養生方法

紫蘇水除口臭治牙周炎？註冊中醫師陳嬿珺接受《星島頭條》訪問時指，牙齦腫痛、口臭、牙縫變黑，這些困擾不僅影響進食，更會打擊自信心。從中醫角度看，這並非單純的「口腔問題」，而是體內臟腑失調的反映。古籍《瘍醫大全》中提到：「齒牙之病，不離於胃與腎」，說明了牙齒健康與胃、腎兩臟密切相關，而網民嘗試的紫蘇水，確實是調理體質的良方，但要解決牙周炎，必須分清標本虛實。

網傳喝紫蘇水除口臭治牙周炎？中醫解構紫蘇功效/用法/禁忌

陳醫師指出，據《本草綱目》記載，紫蘇屬於「解肌發表，散風寒，行氣寬中」，味辛性溫，主要作用於肺、脾二經。針對牙周炎，紫蘇水主要作為「輔助調理」，而非直接殺菌的藥物。牙周炎在中醫多屬「胃火熾盛」或「腎陰虛」。雖然紫蘇不能直接清胃火或補腎，但它擅長「行氣和中」，能改善因消化不良、胃部積滯而引起的口腔異味，並透過發汗解表，排出體內濕濁。針對網民嘗試的4款紫蘇飲品，她作出了以下功效分析：

中醫解構紫蘇功效/用法/禁忌

中醫解構紫蘇功效/用法/禁忌

1.紫蘇生薑茶（解表散寒）

功效：最適合因貪涼飲冷、長期吹冷氣而導致脾胃虛寒，進而引起寒濕內停、口淡乏味的情況。生薑有助紫蘇發散風寒，溫暖腸胃。

製作方法：準備新鮮紫蘇葉10片（或乾品5克）、生薑3片。水滾後放入薑片煮5分鐘，關火前放入紫蘇葉燜泡3分鐘即可。

2.紫蘇陳皮水（行氣化痰）

功效：針對喉嚨有痰、舌苔白膩，以及進食油膩食物後口臭加重的人士。陳皮能理氣健脾、燥濕化痰，有效改善因痰濕阻滯導致的口腔黏膩感。

製作方法：乾紫蘇5克、陳皮3克。將兩者放入杯中，用沸水沖泡，加蓋悶15分鐘後飲用。

3.紫蘇檸檬水（生津止渴）

注意：檸檬酸度較高，對於已有牙肉萎縮、牙齒敏感（虛火型）的患者，可能會刺激牙肉，加重酸軟感。除非患者體質壯實且僅受口臭困擾，否則不建議經常飲用。

4.紫蘇甘草水（益氣中和）

功效：性質相對溫和。甘草（炙用）能補脾益氣、緩急止痛，搭配紫蘇可緩解輕微的牙肉腫痛。但需注意，甘草不宜長期大量服用。

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針對上述飲品，陳醫師提醒，以下3類人士為禁忌人群，飲用前須多加注意：

氣虛及溫病患者：《本草經疏》指出，紫蘇「氣虛者禁用」。若平時容易疲倦、氣促、盜汗，飲用紫蘇會因其「辛散」作用而耗損元氣，加重疲勞感。 陰虛火旺者：若屬於手心腳心發熱、口乾舌燥、牙肉萎縮但顏色鮮紅的「虛火」體質，由於紫蘇性溫，飲用後猶如「火上澆油」。 風熱感冒（熱重者）：出現喉嚨痛、咳黃痰、高燒等症狀時，應忌用紫蘇。

前往藥材舖或街市購買紫蘇時，陳醫師建議可依以下標準挑選：

新鮮紫蘇： 葉片完整、兩面皆紫，或葉面綠背紫為佳；香氣越濃郁越好。

葉片完整、兩面皆紫，或葉面綠背紫為佳；香氣越濃郁越好。 乾品紫蘇：以葉片乾燥、沒有發霉、顏色呈紫色者為佳。若葉片已呈枯黃色，代表藥效已大打折扣。

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5大中藥材治療牙周炎 清胃火滋腎陰

陳醫師提醒，雖然紫蘇有益，但不可食用過多。因其含有大量草酸，過量攝取可能會影響人體吸收鈣質。除了紫蘇，中醫治療牙周炎更強調「清胃火」與「滋腎陰」。她推介以下常用的中藥材，大家可作參考：

黃連、石膏（清胃火）：針對實證，如牙肉紅腫化膿、口臭、便秘。古方《小兒藥證直訣》中的「瀉黃散」正是運用此原理。

生地、熟地、骨碎補（滋腎陰）： 針對虛證，如牙肉萎縮、牙齒鬆動、隱隱作痛。中醫認為「腎主骨，齒為骨之餘」，若腎氣不足，牙齒便會不牢固。

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推介5款內外兼治牙周炎養生方法 皮蛋鹹瘦肉粥也有效？

為達致內外兼治，陳醫師分享了以下5款牙周炎養生食療、護齒法等，大家亦可作參考：

5招內外兼治牙周炎養生祕訣

1. 內服茶飲：清胃護齒茶

食材：金銀花10克、薄荷5克、生甘草3克。

功效：清胃瀉火，消除口臭。

製作：用沸水沖泡，加蓋悶10分鐘，代茶飲用。

2. 食療方：皮蛋鹹瘦肉粥

食材：皮蛋1隻、瘦肉絲50克、白米適量。

功效：皮蛋性涼，能瀉肺熱；配合鹹瘦肉入腎，適合虛火上炎導致的牙齦腫痛。

3. 中藥漱口水：固齒漱口方

材料：公丁香5克、廣藿香10克、金銀花10克。

功效：芳香化濁，消腫止痛。

製作：加水500毫升煮沸10分鐘，濾渣放涼。

使用方法：每次含漱20毫升，讓藥液浸泡牙肉處約3分鐘，每日3次。

4. 中藥牙粉：固齒神方

出處：清代陳修園《經驗方》。

材料：青鹽、生石膏、補骨脂、防風、薄荷各等份。

製作：將藥材磨成細粉。

用法：以此藥粉代替牙膏刷牙，或沾取少許輕輕按摩牙肉後漱口，有助固齒止痛。

5. 日常叩齒養生法

做法：每日清晨，將上下牙齒輕輕叩擊36次。此舉有助震動經絡，促進牙肉血液循環，在古時稱為「叩齒術」，是預防牙肉萎縮的有效物理療法。

陳醫師提醒，所有中藥材的使用與中醫調理方案，都應在中醫師的辨證指導下進行，市民切勿自行診斷與用藥。

撰文：高靜蓉

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