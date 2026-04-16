不只吃保健品！營養師推介5大平價食物助抗衰老 柑桔連白絲一起吃也有效？

想抗衰老一定要花大錢買名貴保健品？有營養師推介5大平價抗老食物，其中連平時吃柑桔習慣剝掉的白絲，竟然是抗發炎恩物。

營養師推介5大平價食物助抗衰老 柑桔連白絲一起吃也有效？

營養師曾建銘在其Facebook專頁發文指，許多人一聽到抗衰老或長壽，第一反應往往是去補充白藜蘆醇，或者考慮是否該購買昂貴的高級保健食品。但他強調，真正影響衰老速度的，並非有沒有吃下某種神奇成分，而是每天整體的飲食模式。他留意到近期關於植物多酚與抗氧化的研究，指出這類植化素有助抗發炎、調節代謝及延緩老化。其實，抗老食物根本不需要花大錢購買，除了綠茶、藍莓及黑咖啡外，日常餐桌上可能還隱藏著以下5大抗老食物：

5大抗衰老食物

5大抗衰老食物：

1.紫薯

不要只吃白飯，紫薯鮮豔的紫色代表蘊含滿滿的花青素，抗氧化能力極為優秀。

2.無糖洛神花茶

微酸的洛神花富含多酚，絕對是取代手搖飲品的完美選擇。

3.柑桔上的白絲

很多人吃柑桔時，會把果肉上那層白色的絲（橘絡）剝得一乾二淨，千萬不要這樣做。因為白絲蘊含豐富的柑橘類黃酮，有助身體對抗發炎。

【同場加映】多吃類黃酮食物助抗衰老？研究揭晚年身體虛弱/情緒病風險更低 每朝飲橙汁喚活細胞防腦退化

4.辛香料

煮飯時可加點含有薑黃素的薑黃；喝無糖燕麥奶時，亦可撒點含有肉桂多酚的肉桂粉。雖然辛香料的用量不多，但它們的多酚濃度卻非常高。

5.亞麻籽

這種細小的種子含有特殊的植物性多酚，包括木脂素。只要每天灑一小匙在無糖乳酪或豆漿中，就能輕鬆提升抗老戰鬥力。

【同場加映】想長命百歲必須動起來！專家教做1類抗衰老運動防肌肉流失 手握水樽也有效增肌？

4個抗衰老的生活習慣 搭配1飲食餐單也有效

除了上述5大食物外，曾建銘指出，健康並非單靠某一天突然的自律，而是靠許多好習慣慢慢累積而成。他同時分享了4個抗老的生活習慣，提醒大家務必牢記：

1.別把健康寄託在單一食物上

並非今天喝了綠茶就萬無一失，也不是吃了紫薯、喝了豆漿後，就可以放心每天食宵夜、食炸雞、喝含糖飲品。真正帶來改變的，是整體的飲食模式有否慢慢朝著正確的方向發展。

2.抗老不只是少吃，而是換著吃

養生不是只能吃得清淡，很多時候只需把原本的飲食選擇稍微替換：

早餐： 奶茶+甜麵包改為無糖豆漿+雞蛋+全麥多士

奶茶+甜麵包改為無糖豆漿+雞蛋+全麥多士 午餐： 炸豬扒飯盒改為滷水雞髀/豆腐+兩款深綠色蔬菜

炸豬扒飯盒改為滷水雞髀/豆腐+兩款深綠色蔬菜 下午茶： 手搖飲品+餅乾改為無糖茶+一份水果+一小把堅果

手搖飲品+餅乾改為無糖茶+一份水果+一小把堅果 晚餐：白飯配香腸臘肉改為魚、豆腐、炒青菜，減少肉類份量

【同場加映】30歲後皮膚暗沉恐屬慢性發炎 營養師推介6大食物美肌抗衰老 抗發炎必吃1類魚！

3.比起盲目進補，更應先減少消耗

經常進食超加工食品、含糖飲品，以及高油、高糖、高鹽的食物，會加重身體的氧化壓力與發炎負擔。若每天喝一杯含糖飲品、一星期吃幾次煎炸食物，這絕對不是單靠食一粒保健品就能補救回來。

4.毋須追求完美，只要比昨天好一點

不要一想到健康飲食，就覺得壓力很大、做不到，甚至放棄。營養從來不是比較誰做得最完美，而是看誰能在忙碌的生活中，多作幾個對身體有利的選擇。

資料來源：營養師曾建銘

延伸閱讀：想90歲仍年輕？飲食回春16招逆齡抗衰老 必吃3種食物護心血管/防腦退化