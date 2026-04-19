吃奇異果可穩血糖/防便秘？金綠紅奇異果營養大不同 1種色維他命E最高

奇異果酸甜多汁相信是不少人喜歡的食物之一，不僅有助防便秘，更可穩血糖！有營養師指出，金黃、綠、紅奇異果營養及功效也大不同。其中，有1種顏色的奇異果，維他命C含量最多！

金綠紅奇異果營養大不同 可穩血糖/防便秘？

奇異果酸甜開胃，是不少人喜愛的健康水果。但常見到綠色、金黃色，甚至較罕見的紅肉奇異果，到底它們在營養價值上有何分別？營養師林俐岑在Facebook專頁發文，詳細拆解這3款不同顏色奇異果的營養差異：

金綠紅奇異果營養大不同

1.綠奇異果

綠奇異果膳食纖維含量是金黃奇異果的2倍以上，對於促進腸道蠕動、改善便秘的效果最為顯著；還含有大量「奇異果酵素」，能幫助分解肉類與蛋白質，非常適合在進食大魚大肉後享用，有助消化並緩解胃脹。雖然其升糖指數為39，略高於金黃奇異果（GI值38），但仍屬於「極低GI」級別，且高纖維更能延緩糖份吸收。以每100克估算，綠奇異果的維他命E含量約為1.3毫克。

2.金黃奇異果

以每100克估算，金黃奇異果的維他命E含量約為1.4至1.5毫克，而GI值僅有38。儘管口感比綠奇異果甜，但其特殊的醣類結構與果膠能令血糖上升幅度異常平穩，是糖尿病患者想吃甜味水果時的最佳選擇。它的維他命C含量是橙的3倍，每日吃一個已能補足成年人全日所需的維他命C。由於幾乎沒有酸味，也是小朋友與怕酸人士的首選。

3.寶石紅奇異果

寶石紅奇異果維他命E為三色奇異果中含量最高，每100克約含1.6mg（約為綠奇異果的2.4倍），是天然的免疫強化劑。作為紅肉品種獨有的特色，紅色的果芯蘊含豐富花青素，能幫助保護眼睛、對抗自由基，以及維護心血管健康。這款奇異果通常在每年3至5月期間限量供應，並帶有一種類似紅莓、黑加侖子的獨特香氣。

奇異果3大食用貼士 果肉達這柔軟度即可進食

林俐岑表示，奇異果屬於後熟型水果，除了用手輕輕觸摸，若感覺果肉有如握住耳垂般的柔軟度，即代表已達最佳賞味期。她亦分享了以下3大食用貼士：

糖尿病患者與控糖人士：可以優先選擇金黃奇異果，它的GI值最低，既能享受甜味又不會對身體造成負擔。至於季節限定的寶石紅奇異果，因為較罕有且含有花青素，亦非常值得品嚐，只要控制好進食份量便可。

經常出外用膳及受便秘困擾人士：建議選擇綠奇異果，其豐富的酵素與膳食纖維，是幫助腸胃消化和排毒的最佳幫手。

經常看螢幕的低頭族/人士：建議選擇寶石紅奇異果，當中的花青素與高濃度維他命C，能有效幫助緩解眼部疲勞。

資料來源：營養師林俐岑

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