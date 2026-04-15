12歲罕病童肝腎衰竭 父母一人捐一器官接力救子 「孩子有缺陷只好盡力去彌補」

父母的愛勝過一切！台灣一名12歲男童罹患罕見疾病，導致嚴重肝腎衰竭，小小年紀便要長期洗腎保命，失去正常童年。為拯救愛兒，父母決心「分工合作」接力救子，先後捐出肝臟和腎臟。面對病魔，媽媽表示「孩子有缺陷，只好盡力去彌補」。

12歲罕病童肝腎衰竭 父母一人捐一器官接力救子

綜合台媒報道，該名12歲的許姓男病童罹患罕見的先天性肝臟纖維化與先天性膽管擴張症（又稱Caroli disease），並合併肝纖維化及脾臟腫大；同時，他亦患有自體隱性多囊性腎臟病（ARPKD），病情更已進展至第五期慢性腎臟病。台大醫院一般外科醫師陳建嘉指出，該病童過去因為肝腎功能極差，經常需要進出醫院，甚至要長期接受透析（洗腎）治療，根本無法像同齡學童般擁有正常的校園生活。

【同場加映】初期腎病及慢性腎衰竭徵狀

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面對愛兒飽受病魔折磨，許媽媽坦言，自從孩子確診後，夫妻倆早已做足心理準備：「孩子有缺陷，我們只好盡力去彌補。」他們決定自願捐贈器官，並分配好責任，一人負責捐肝、一人負責捐腎。為了確保手術順利及器官健康，夫妻倆更特意進行減重計劃，努力養好身體，將最健康的器官留給孩子。

經台大醫院醫療團隊嚴密評估後，兩階段的活體器官移植手術隨即展開：

第一階段（2025年1月）： 由母親率先捐出部份肝臟，為兒子進行活體肝臟移植。

由母親率先捐出部份肝臟，為兒子進行活體肝臟移植。 第二階段（2026年1月）： 由於術後許小弟的腎功能仍持續惡化，遂由父親接力捐出腎臟，完成活體腎臟移植。

經歷兩階段精密規劃與嚴謹照護的移植手術後，陳建嘉醫師表示，該病童完成移植後，整個人變得相當活蹦亂跳，並已於本學期順利重返校園。不過後續仍需要每日服用抗排斥藥物，令免疫力較弱，日常生活中必須多加防護，包括盡量避免參與具碰撞性的體育活動，並需持續觀察其發育狀況，以評估是否能追上同齡孩子的生長進度。

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台大醫院創移植里程碑 呼籲支持器官捐贈

這次極具挑戰性的兒童活體器官移植案例，再次彰顯了跨專科團隊合作的重要性。從術前評估、手術執行到術後照護，整合小兒科、移植外科、腎臟科、麻醉科及護理團隊等多專業資源，確保每一階段皆能達到最佳醫療質素與安全性。台大醫院院長余忠仁表示，院方早於1968年已完成亞洲首例活體腎臟移植手術，至今累計案例超過1,500宗，冠絕全台；其術後10年存活率高達85%，技術領先全球。本次完成高難度兒童活體器官移植案例，更進一步彰顯台大醫院在移植醫療領域的深厚實力與卓越成果。

台大醫院醫療團隊強調，腎臟移植是目前末期腎臟病最理想的治療方式，不僅能大幅提升患者存活率與生活質素，更能免除長期洗腎帶來的身心壓力。然而，目前社會上的遺體器官捐贈來源仍然緊絀，許多患者只能在生死邊緣苦候。院方呼籲大眾持續支持器官捐贈理念，讓愛得以延續；同時亦鼓勵符合條件的親屬，在完善的醫療評估與保障下，考慮進行活體器官捐贈。

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腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。

不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎 高血壓 先天性腎病及有腎病家族病歷

資料來源：國立台灣大學醫學院附設醫院、ETtoday新聞雲

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