吃蘋果助強化牙齒防蛀牙 專家推介4大天然牙齒美白食物 去漬護齒如「天然牙刷」

潔白亮麗的牙齒，不僅提升個人自信，更是口腔健康的象徵。除了早晚刷牙、使用牙線等口腔衛生習慣外，有一些食物原來也能為牙齒帶來意想不到的天然美白及保護功效，比起漂牙療程或美白貼片更加經濟實惠，幫助亮白牙齒，展現自信笑容。

吃蘋果助強化牙齒防蛀牙 專家推介4大天然牙齒美白食物

根據外媒《Mirror》報道，牙齒衛生員「avalene.r」在社交平台影片表示，透過一些簡單的飲食改變，就能令牙齒重現亮白，讓笑容更加燦爛，且無需花費太多。她推介4種「天然牙齒美白食物」。

1. 芝士

芝士富含鈣質，有助於鞏固牙齒及骨骼。更重要的是，它能提升口腔內的pH值，有效減低蛀牙及牙漬形成的風險。部分硬質芝士，如巴馬臣芝士、羅馬諾芝士及高達芝士，其堅硬的質地，亦能在咀嚼過程中輕微摩擦牙齒表面，去除食物殘渣及淺層牙漬。此外，芝士中的益生菌，亦有助平衡口腔內的好壞細菌。

2. 蘋果

蘋果的爽脆質感，在咀嚼時能有效刺激唾液分泌。唾液是口腔的第一道防線，有助沖走食物殘渣、中和酸性物質，從而保護牙齒免受蛀蝕。其磨擦作用亦能輕微去除牙齒表面污漬。

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3. 西芹

與蘋果相似，西芹的粗纖維及爽脆口感，在咀嚼時能自然地清潔牙齒表面，同時刺激唾液分泌，發揮天然的「口腔清潔劑」作用。

4. 士多啤梨

士多啤梨含有蘋果酸（Malic Acid），這種天然成分被認為有助於去除牙齒表面的變色。

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此外，牙膏品牌高露潔亦特別提及菠蘿的潔齒潛力。據《Clinical Oral Investigations》發表的研究指出，菠蘿中豐富的「菠蘿蛋白酶」（Bromelain）是一種天然酵素，有助於分解及去除牙齒表面的牙漬及牙菌斑。此外，菠蘿蛋白酶亦具備抗炎作用，對緩解牙齦腫痛、發炎有一定幫助。

專家也提醒，每日刷牙及使用牙線至少兩次，也最好避免咖啡、茶和紅酒，這些都是最常見導致牙齒染色的飲品。保持良好的口腔衛生習慣，結合簡單的飲食調整才是保持亮白笑容的基礎。

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