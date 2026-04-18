腎病人可以吃甚麼水果？營養師推介首選8種低鉀水果 忌吃楊桃易致嘔吐/昏迷！

腎病人可以吃甚麼水果？有營養師以「紅黃綠燈」分類多款水果的鉀含量，更特別推介8種「低鉀」首選，讓腎友安心進食。不過，有一種常見水果，腎友一口都不能碰，否則恐致嘔吐、抽搐，甚至昏迷。

營養師推介首選8種低鉀水果 忌吃楊桃易致嘔吐/昏迷！

營養師林俐岑在Facebook專頁發文指，對於慢性腎臟病（CKD）患者，尤其是已進入中、後期的病友來說，鉀離子的代謝管理至關重要。當腎功能下降，無法正常將多餘的鉀離子排出體外時，便可能引致血鉀過高，嚴重者可引發心律不正、肌肉無力，甚至危及生命。

然而，水果含有豐富的維他命與膳食纖維，若完全戒口，反而可能導致營養不均或便秘。為此，她建議腎病患者可以利用「紅黃綠燈」的概念，將水果依照每100克的鉀含量進行分類管理：

腎友水果綠燈區

腎友水果黃燈區

腎友水果紅燈區

1.綠燈區（鉀含量<150mg）：

這個區域的水果，是腎病患者相對安全的選擇。每日建議攝取量約為2份，1份約為標準飯碗八分滿，或一個拳頭大小：

鳳梨： 鉀含量極低（約40mg），且含有鳳梨酵素，有助於蛋白質消化，是腎病患者的首選水果。

鉀含量極低（約40mg），且含有鳳梨酵素，有助於蛋白質消化，是腎病患者的首選水果。 蓮霧： 水份含量高且鉀含量低（約70mg），是解饞的理想選擇。

水份含量高且鉀含量低（約70mg），是解饞的理想選擇。 水晶梨/水梨： 梨子的鉀含量普遍較低，約在60mg左右。建議去皮食用，因為果皮通常是鉀離子的聚集處。

梨子的鉀含量普遍較低，約在60mg左右。建議去皮食用，因為果皮通常是鉀離子的聚集處。 蘋果： 蘋果是廣受歡迎的低鉀選擇，但同樣建議去皮食用，以降低鉀的攝取量。

蘋果是廣受歡迎的低鉀選擇，但同樣建議去皮食用，以降低鉀的攝取量。 西瓜： 雖然西瓜的鉀含量低約100mg，但因其含水量極大，且升糖指數（GI值）較高，若同時有水腫或糖尿病的病友，建議應嚴格控制份量，不宜一次過吃太多。

雖然西瓜的鉀含量低約100mg，但因其含水量極大，且升糖指數（GI值）較高，若同時有水腫或糖尿病的病友，建議應嚴格控制份量，不宜一次過吃太多。 提子： 約120-130mg

約120-130mg 山竹： 約70-80mg

約70-80mg 柑橘：約120-150mg

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2.黃燈區（鉀含量150-250mg）：

這個區域的水果屬於可以吃，但要限量。若當天選擇這類水果，建議份量減半（約半碗），或與低鉀水果交替攝取：

番石榴： 雖然其維他命C含量在水果中稱冠，但鉀含量亦落在中等範圍（150-180mg）。建議去籽食用，因為籽的部位鉀含量較高。

雖然其維他命C含量在水果中稱冠，但鉀含量亦落在中等範圍（150-180mg）。建議去籽食用，因為籽的部位鉀含量較高。 木瓜與芒果： 木瓜約180-200mg、芒果約150-180mg，兩者皆富含類胡蘿蔔素，但鉀離子含量稍高，建議切成小塊，並限制食用份量。

木瓜約180-200mg、芒果約150-180mg，兩者皆富含類胡蘿蔔素，但鉀離子含量稍高，建議切成小塊，並限制食用份量。 火龍果（紅/白肉）： 許多人誤以為火龍果很安全，但其實它的鉀含量約在190-220mg之間，屬於中鉀水果，須特別留意份量。

許多人誤以為火龍果很安全，但其實它的鉀含量約在190-220mg之間，屬於中鉀水果，須特別留意份量。 士多啤梨： 約170-190mg，因其體積小，或因口感酸甜，容易過量進食。

約170-190mg，因其體積小，或因口感酸甜，容易過量進食。 西柚： 約200-240mg，特別提醒，正在服用降血壓藥或免疫抑制劑的病友，應完全避開西柚，以免產生藥物交互作用。

約200-240mg，特別提醒，正在服用降血壓藥或免疫抑制劑的病友，應完全避開西柚，以免產生藥物交互作用。 枇杷： 約180mg

約180mg 水蜜桃/桃子： 約150-205mg

約150-205mg 百香果： 約200mg

約200mg 車厘子：約220-240mg

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3.紅燈區（鉀含量 > 250mg/100g）：

這個區域的水果，每100克所含的鉀離子非常驚人，需要限制鉀攝取的腎病患者，應盡量避免食用：

奇異果： 約250-290mg

約250-290mg 龍眼： 約280mg

約280mg 車厘茄： 約270mg

約270mg 哈密瓜： 約250-260mg

約250-260mg 香蕉： 約330-340mg

約330-340mg 釋迦： 約390mg

約390mg 榴槤： 約420-450mg

約420-450mg 柿餅： 約550-600mg

約550-600mg 所有水果乾： 如提子乾（約710-750mg）、紅棗、柿餅（約550-600mg）、龍眼乾（約1200-1300mg）等。水果脫水後，鉀離子會極度濃縮。

如提子乾（約710-750mg）、紅棗、柿餅（約550-600mg）、龍眼乾（約1200-1300mg）等。水果脫水後，鉀離子會極度濃縮。 所有現榨果汁： 果汁通常需要數份水果才能榨出一杯，且在過程中流失了大量膳食纖維，會令鉀離子吸收得更快，對腎病患者而言非常危險。

果汁通常需要數份水果才能榨出一杯，且在過程中流失了大量膳食纖維，會令鉀離子吸收得更快，對腎病患者而言非常危險。 楊桃：腎病患者絕對禁止食用楊桃，因為楊桃含有一種神經毒素，健康人士的腎臟可以將其代謝，但腎功能受損者卻無法排出。攝取後可能引發嘔吐、抽搐，甚至會昏迷，請務必嚴格忌口。

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3個吃水果小貼士 低鉀水果每日維持進食這份量

除了挑選水果種類，林俐岑亦指出，日常生活中還有3個方法，可以幫助減低鉀的攝取：

去皮去籽：果皮與果籽通常是礦物質集中的地方，進食前先將其去除，可有效減少鉀的攝取。 食原型，不喝湯：鉀離子極易溶於水。因此，不應飲用果汁、不吃罐頭水果的糖水，甚至在烹煮蔬菜時，亦應將湯汁濾掉。 控制總量：即使是低鉀的水果，吃多了依然會累積大量的鉀。每日維持1至2份的總量，是基本的健康原則。

她提醒，每位腎病患者的病情及血液生化數值都各有不同，最穩妥的做法，是攜帶血液檢查報告，諮詢專科營養師的意見，度身訂造專屬的水果份量建議。透過正確的選擇，腎病患者也能在保護腎臟的同時，安心品嚐到時令水果的香甜滋味。

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腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。

不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎 高血壓 先天性腎病及有腎病家族病歷

資料來源：營養師林俐岑、醫管局

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