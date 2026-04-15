日本92歲料理KOL靠「早餐一碗湯」防肌肉流失/活化大腦 公開3款簡易食譜

日本有一位料理KOL，88歲才開始經營YouTube頻道，至今92歲的高齡仍然樂於挑戰各種未有過的體驗，投入享受，再把它們變成自己的愛好。永不言休、充滿活力的生活態度相當具有啟發性。他公開自己健康長壽、大腦靈活的秘訣，關鍵就在於每日風雨不改的「早餐一碗湯」。

88歲才開始做KOL 料理爺爺熱愛挑戰從不把年紀當藉口

根據《週刊女性PRIME》報道，年屆92歲高齡的小林まさる，自稱為「シニア料理研究家（Senior料理研究家）」。事實上，小林是到了70歲才正式料理變成事業，88歲更開設YouTube頻道分享廚藝、生活及各種有趣的挑選。他不只熱愛料理，更對釣魚、木雕、水墨畫等多種嗜好充滿熱情，所有興趣都是「先試再說」的收穫。他認為，當開始嘗試新事物時，就會湧現源源不絕的興致和樂趣。

小林的熟齡人生哲學是「正因為年紀大了，才更應該去挑戰！」他直言：「我最怕聽到人將『年紀大』當成藉口。我稱之為『老人的大病』。」永不言休的他認為，開始做一件事與年齡無關，任何時候都不會太遲。

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將運動融入生活 每日7000步+浸泡時伸展

小林的每一天由早上7時開始，他會為全家人準備早餐和煮湯。他笑言自己是「坐唔定」的性格，在等待的空檔，便會打掃廚房。早餐之後，他會帶愛犬散步，並堅持步行前往單程需時20分鐘的超級市場購物，有時更會乘搭電車到更遠的地方搜羅心儀食材。他每日平均行走約7000步，如果去遠足，更會超過1萬步。

除了步行，他更有一套堅持了逾50年的獨特運動習慣。因為有每日浸浴的習慣，他當時靈機一動，想到將運動融入在浸浴的過程中。浸在溫熱的水中，花約15分鐘，伸展手腳、腰部等全身肌肉。他發現，僵硬的身體在水中更容易放鬆。「多得這個習慣，我到了這個年紀，也從沒有腰痠背痛的煩惱。」

飲食方面，小林並無特別偏好，注重肉、魚、蔬菜的均衡攝取。不過，他特別在意夏天容易疲倦、食慾下降的問題。他喜歡將五花腩用鹽和胡椒簡單煎香，鋪在飯上吃，這樣吃能夠讓身體迅速提升活力。他曾在40多歲時因肝臟問題而一度戒酒，但康復後重新開始小酌的習慣。他最享受在為家人準備晚餐時，一邊品味美酒，一邊寫意地烹調食物。

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每日早餐一碗湯 喚醒能量更訓練大腦

小林強調，料理本身就是最佳的「腦部訓練」。因為過程中需要靈活運用手指，並規劃和思考烹調步驟。而一日之中，大腦最活躍的便是早晨，因此，他堅持每日早餐都為家人準備一碗營養豐富的「健腦湯」，藉此活化大腦，並為一天注入能量。

他分享了三款簡單美味的湯品食譜，食材豐富，更考慮到顏色搭現，能提供多元營養，同時透過親手製作過程，更能夠活化大腦，維持身心健康。

1. 豚肉椰菜番茄湯

食材（2-3人份）：

豬肉片 100g

洋蔥 1/4個（約50g）

椰菜 2片（約150g）

車厘茄 7顆（約70g）

蒜蓉 1小瓣

水 3杯

鹽 2/3茶匙

植物油 1茶匙

乾香草 適量

製法：

將豬肉和去皮的洋蔥切成一口大小，將車厘茄切成兩半。 將植物油和大蒜放入鍋中，用中火炒香，然後加入豬肉，炒至變色。 加入水、手撕碎的椰菜和洋蔥，以大火煮沸。煮6-7分鐘至高麗菜變軟，然後快速煮熟車厘茄。加鹽調味，盛入盤中，撒上乾羅勒碎即可。

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2. 番茄薯仔湯

食材（2-3人份）：

豬肉 150g

薯仔 2個小型（約250g）

翠玉瓜 1個小型（約100g）

番茄 1個（約200g）

蒜蓉 1小瓣

水 3杯

鹽 1/2至2/3茶匙

橄欖油 1茶匙

製法：

將豬肉切片成一口大小。薯仔去皮，與西葫蘆一樣切塊。番茄去蒂，並劃十字形口子。 在平底鍋中放入橄欖油和大蒜，用中火加熱，炒至香味四溢，然後加入豬肉，炒至變色。 加入水、翠玉瓜和薯仔粒，大火煮沸，撇去浮沫。加入番茄，待番茄皮爆裂後取出，去皮，切碎後放回鍋中。中火燉煮6-8分鐘，直到蔬菜變軟，然後依口味加鹽調味。

3. 雞肉牛油果湯

食材（2-3人份）：

雞腿 150g

牛油果 半個（約100g）

洋蔥 半個（約100g）

沙律生菜 半個（約50g）

燕麥片 30g

水 3杯

鹽 2/3茶匙

橄欖油 1茶匙

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製法：

去除雞肉中多餘的脂肪和筋膜，切成小塊。去除牛油果的果核和外皮，切成小塊。將洋蔥切塊。 平底鍋中火加熱橄欖油，將雞肉翻炒至變色。 加入水、洋蔥和燕麥片，以大火煮沸。撇去浮沫，以中火煮5分鐘。加入手撕的生菜和酪梨，略煮片刻，然後加鹽調味。

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