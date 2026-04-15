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預防糖尿病必吃蒜頭？研究揭可降空腹血糖 搭配1物吃更降膽固醇

保健養生
更新時間：12:00 2026-04-15 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-15 HKT

預防糖尿病可以吃甚麼？有最新研究指，常吃蒜頭能顯著降低空腹血糖，若能搭配1物一同食用，連壞膽固醇也能一併降低。有醫生也教4個簡易食法，輕鬆將蒜頭融入三餐。

研究揭吃蒜頭可降空腹血糖 搭配1物更降膽固醇

家醫科醫生陳欣湄在Facebook專頁發文指，她經常建議血糖高的病人，不妨吃飯時加點蒜頭，但病人總會露出困惑的表情，彷彿她在開玩笑。為此，她特別引述一篇於今年2月發表在國際期刊《Sage Journals》的最新研究，該研究透過系統性回顧與統合分析，全面評估了補充大蒜對第2型糖尿病患者在空腹血糖、糖化血紅素及血脂水平方面的影響。

大蒜功效/4招輕鬆讓大蒜上桌
大蒜功效/4招輕鬆讓大蒜上桌

研究有何發現？

該研究檢索PubMed、SCOPUS和Web of Science資料庫，並篩選出截至2024年11月，所有關於大蒜治療第2型糖尿病患者的隨機對照試驗（RCT），最終納入了8篇研究進行綜合分析。結果發現，補充大蒜對患者有多項顯著益處： 

  • 空腹血糖顯著下降。
  • 糖化血色素明顯改善。
  • 總膽固醇水平下降。
  • 當大蒜與口服降血糖藥物一同使用時，連壞膽固醇也會跟著下降。
  • 補充時間越長，血脂改善越明顯。
  • 年紀較大的患者，身體對大蒜的反應似乎更好。

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4個簡單方法 將蒜頭融入餐桌

大蒜不僅僅是一種調味料，它更可能是輔助血糖管理的好幫手。陳醫生亦分享了以下4個簡單方法，輕鬆將蒜頭融入餐桌：

  • 炒菜時多爆香幾瓣蒜末。
  • 煮湯、滷肉時，可將整顆蒜頭丟進去一同燉煮至軟爛。
  • 製作涼拌菜式時，加入蒜泥提味。
  • 早餐可嘗試在多士上，塗抹一點蒜味橄欖油。

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如何保存大蒜不易變壞？發芽後還能吃嗎？

大蒜發芽或表面出現變化還能夠食用嗎？台灣農糧署曾發文講解如何辨別大蒜有否變壞，並分享2招可以延長保存期限。

1. 發芽

長出黃色或綠色的嫩芽後，蒜瓣會萎縮乾癟，雖然營養價值降低，但仍可安心食用。

2. 褐斑

蒜瓣表面出現褐色小點，主要與乾燥程度或貯藏環境有關。若表面無黑點或發霉，就可正常食用。

3. 黃化

整顆蒜瓣轉為黃橘色且觸感偏軟，主要與日曬過長或貯藏環境有關。若無腐敗軟化，可正常食用。

4. 軟化

當蒜瓣觸感轉為軟爛、糊狀或空心，甚至表面出現大塊的明顯破損，則可能是細菌滋生而腐敗。應避免食用並整顆大蒜丟棄。

另外，農糧署建議，將大蒜保留完整外皮，置於乾燥陰涼通風處，或去皮切碎後冷凍，都有效延長其保存時間。

資料來源：家醫科醫生陳欣湄鮮享農YA - 農糧署

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