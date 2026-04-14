擊退失眠不只喝牛奶！營養師推介5種食物改善睡眠 睡前吃2個奇異果更快入睡？

經常輾轉反側，難以入睡，別再只喝熱牛奶。有營養師指出，除了牛奶，還有5款經科學證實，能有效提升睡眠品質的食物，當中睡前吃2個奇異果，有助更快入睡。

營養師推介5種食物改善睡眠 睡前吃2個奇異果更快入睡？

營養師張語希在Facebook專頁撰文表示，很多人失眠時都會說：「睡不着就喝杯熱牛奶吧！」，而牛奶中的色胺酸確實有助睡眠，但其實還有更多「隱藏版助眠高手」，其效果甚至比牛奶更直接、更有效。她特此推介5款經科學證實，能有效提升睡眠品質的食物：

5種食物改善睡眠

1.酸車厘子

酸車厘子是天然的褪黑激素來源。有研究發現，飲用酸車厘子汁能顯著延長睡眠時間及提升睡眠效率。

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2.奇異果

奇異果含有豐富的血清素及抗氧化劑。在睡前一小時吃兩顆奇異果，有助於更快入睡，並讓睡眠過程更為深沉。

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3.核桃

核桃富含Omega-3脂肪酸，同時也是褪黑激素的前驅物。這些成份能幫助調節大腦的神經傳導物質，讓情緒更為安定。

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4.香蕉

香蕉是鎂與鉀的完美組合，有助於舒緩緊繃的肌肉。同時，它亦能提供色胺酸，協助大腦放鬆。

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5.南瓜籽

南瓜籽含有高含量的鎂與色胺酸。鎂質能有效穩定神經、減緩焦慮，是現代人最常缺乏的舒壓礦物質之一。

她提醒，除了吃對食物，睡前4至6小時，應避免攝取過量咖啡因與酒精。酒精雖然會讓人很快入睡，但會嚴重破壞深層睡眠的結構。此外，睡前應將燈光調暗，才能讓體內的褪黑激素順利分泌。

失眠有何特徵？過早醒來也算失眠？

甚麼是失眠？根據本港衞生署資料，失眠泛指不能入睡、過早或間歇性睡醒而引致睡眠不足。短暫或突發性失眠，通常源自暫時性的生活問題，只會持續數晚至數週。

失眠的常見特徵如下：

寢時難以入睡、無法熟睡、夜間經常乍醒和醒後無法再入睡，或是清晨過早醒來等。

根據世界衞生組織資料，失眠定義如下：

難以入睡，難以維持睡眠狀態，睡眠質素差

睡眠問題每星期至少3次，至少持續1個月

日與夜也想著睡眠問題所帶來的影響

睡眠問題令患者有明顯困擾及影響其日常生活

資料來源：營養師 張語希、衞生署

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