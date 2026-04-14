58歲男自認飲食清淡竟腎功能惡化 醫生點名3大食物暗藏陷阱 常吃烚菜也中招？

明明飲食清淡腎功能反而惡化？一名58歲男子患有高血壓及腎衰竭，因自覺飲食清淡而放鬆警惕。豈料，三個月後其腎功能竟急降，醫生發現，問題源於3大看似清淡的食物可能暗藏高鈉陷阱，其中常吃烚菜也中招。

58歲男自認飲食清淡竟腎功能惡化 醫生點名3大食物暗藏陷阱

腎臟科醫生洪永祥在Facebook專頁發文指，該名58歲男子患有高血壓及慢性腎衰竭第三期，是典型「自律型健康飲食者」。然而，他因工作關係被外派，不得不經常外出進食，他向洪醫生表示：「雖然我外食但我飲食很清淡，我不吃炸的、不喝飲料、幾乎都吃傳統小吃。」該男子表示，他外食時主要選擇麵線、牛肉麵，再搭配一碟烚菜。豈料三個月後覆診，其腎功能報告卻響起了警號，他的腎絲球過濾率（eGFR）由48急降至30，，蛋白尿問題加劇，血壓亦開始飆高，這代表他的腎功能正在加速惡化。

洪醫生指出，問題並非他吃錯食物，而是他吃得太鹹卻不自知。醫生沒有禁止他吃牛肉麵，也沒有要求他停止外出進食，只教他一套「腎友外食避雷法」。三個月後，該男子的腎功能回復穩定，蛋白尿及血壓問題亦有顯著改善。

醫生點名3大食物暗藏陷阱

1. 牛肉麵

牛肉麵的關鍵問題在於湯底，長時間熬煮的紅燒湯頭，通常含有大量豉油、鹽、豆瓣醬及調味料。一碗牛肉麵的鈉含量，隨時高達2000毫克以上，幾乎已達到一天的建議攝取上限。很多人以為不喝湯就可以，但事實是，麵條在烹煮過程中早已吸滿湯汁，吃的每一口麵，都已在攝取大量鈉質。

建議盡量選擇清燉湯底取代紅燒，並且不要喝湯。若真的偏愛紅燒口味，可向店家多要一個空碗，將牛肉湯與麵分開吃，以減少麵條浸泡和吸收湯汁的時間。這個簡單動作，已能讓鈉攝取量直接減少一半以上。

【同場加映】護腎食物｜餐餐戒鹽反早死？醫生教7招降血壓拯救腎功能 必吃6類食物護腎/抗氧化

2.大腸麵線

大腸麵線看似清淡，但實際上是高鈉食品。麵線本身在製作過程中已含有鹽份，再加上有勾芡的湯底會讓味道更易附著在口腔中，不知不覺間攝取更多鈉質。若再加上滷大腸及各種醬料，一碗麵線的鈉含量可輕易達到1200毫克，已超過每日建議攝取量的一半。

建議不要吃完整一碗，可改吃半碗，並且盡量不要喝光最後濃稠的湯底。如果情況許可，可加入一些清湯稀釋湯底的濃度，效果會更好。

【同場加映】傷腎習慣｜每天愛喝這飲料 26歲女恐需終身洗腎 醫生拆解年輕人洗腎5大病因

3.烚菜

這是最容易被誤判為健康的食物。蔬菜本身沒有問題，但問題在於醬汁，包括豉油、蠔油、醬油膏、蒜蓉醬等，全都是高鈉的來源。一碟普通的烚菜，如果淋上了這些醬汁，鈉含量可能超過1000毫克。

建議直接向店家表示不要醬，改用蒜頭、胡椒或少量橄欖油調味。這個動作，能讓這道菜變成低鈉食物。

【同場加映】常吃5種菜恐提早洗腎？醫生推介8種護腎食物 排毒抗發炎

3大外出進食護腎的黃金原則

洪醫生亦引用一篇系統性回顧研究指出，低鈉飲食不但可以降低血壓，更能顯著減少蛋白尿，並有效延緩慢性腎臟病的進程。另一篇發表於國際權威期刊《The Lancet》的研究亦表明，在全球疾病負擔中，攝取過多鈉質是導致心血管及腎臟疾病的重要因素之一。他強調，腎臟功能並非被某一餐吃壞，而是被日積月累的高鈉飲食慢慢影響。他提醒，可謹記以下3個外出進食護腎的黃金原則，便能食得更安心：

所有湯類，可免則免，因為湯是鈉質最濃縮的地方，盡量不要喝。

所有醬料盡量分開擺放，不要讓食物浸泡在醬汁中。

一天最多只吃一餐重口味的食物，其餘餐點應盡量清淡，讓腎臟有喘息和恢復的機會。

腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。

不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎 高血壓 先天性腎病及有腎病家族病歷

延伸閱讀：醫生教6招護腎 每日必喝這種茶防腎病腎癌