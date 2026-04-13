28歲港女多囊卵巢綜合症 月經變「年經」停避孕藥即復發 中醫調理3個月回復正常

不少女性飽受多囊卵巢綜合症的困擾，經期不規律、血塊多，身形變脹且瘦不下來，甚至會導致難以懷孕。註冊中醫師陳敏儀分享病例指，一名28歲女患者，自有月經以來就出現月經周期不規則的問題，西醫診斷為多囊卵巢綜合症，終在3個月中藥治療下回復正常月經周期。

28歲港女多囊卵巢綜合症 月經變「年經」停避孕藥即復發

該位患者從12歲來第一次月經以後，一直都有月經延後的問題。月經有時幾個月來一次，有時一年才來一次。成年後，西醫診斷為多囊卵巢綜合症，處方避孕藥給患者以作調經之用。患者一旦停藥時，就會再次出現月經延後的症狀。於是患者轉求中醫治療，希望能夠有長遠的治療效果。

陳醫師問診下得知，患者停服避孕藥後，最近一次月經已是3個月前，當時月經來了9天，每天的月經量十分少，經血顏色暗紅、有血塊。患者身型略為肥胖，眼瞼腫脹，平日易困倦。醫師診斷為「閉經」，證型屬「腎陰虛夾痰濕」。因此，陳醫師建議每周7日中藥治療，透過每周不同處方，重新建立正常的內分泌規律，幫助身體回復正常月經周期。

3周治療後，患者已來了一次月經。經過3個月中藥治療期間，患者月經量遂漸增加至正常水平，月經日數回到5-7日，周期變成大約30-35日有一次月經。期間沒有服用任何避孕藥。

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甚麼是多囊卵巢綜合症？

陳敏儀醫師指，多囊卵巢綜合症是一種常見的女性內分泌系統疾病。只要符合以下3項症狀中其中2項，就可以確診：

慢性不排卵：造成月經不規律，月經可能半年或一年才來一次、或者持續下陰出血但沒有規律明顯的月經來潮。

超聲波檢查出卵巢有過多卵泡：而由於無法正常排卵，卵泡就會在卵巢中堆積、甚至撐大卵巢體積，出現卵泡過多（超過12個）問題。

雄激素過高：可能導致暗瘡、體毛增多、雄性禿或頭髮稀疏、胰島素阻抗、肥胖等問題。其中，大約有5-6成的多囊患者會出現過重問題。

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中醫如何治療多囊卵巢綜合症？

內地的中醫學者曾就中醫治療多囊卵巢綜合症進行研究：30名多囊卵巢綜合症患者自願參與，在研究中進行了3個月的中藥及針灸治療。透過比較治療前後的數據，研究發現大約80%患者有明顯改善，卵泡的數量減少、卵巢體積縮小，而且荷爾蒙水平趨近正常。

陳醫師表示，中醫針對多囊卵巢綜合症患者的治療，以調經、減重、助孕為3大目標，幫助患者達到長遠療效，重獲健康身心。

1. 中藥

透過處方中藥，可以促進卵泡成熟及排卵，從而重建月經周期。其中一種方法 ：「周期療法」，指仿照月經周期進行治療，達至重建規律正常的月經周期：

第一周 (經後期)：促進卵泡發育

第二周 (排卵期)：促進排卵

第三周 (經前期)：幫助黃體發育，預備月經到來

第四周 (行經期)：幫助月經正常來潮

2. 針灸

針灸有促排卵的作用，令卵子排出更順暢。

中醫治療的效果能達到成功調經，無須再服用避孕藥，大部分病人更會成功自然懷孕。一般來說，中醫治療後第1-2個月可以明顯改善月經問題，第3個月起以回復正常月經周期及穩定病情為主。如有生育需求，可在第4個月的排卵期開始備孕。

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