肌肉萎縮症前教師長年臥床 僅憑指尖為紙黏土賦予生命 履行對學生「永不放棄」的承諾

堅定的意志力，能夠在絕境中開出生命之花。日本一名患上「肌肉萎縮症」的男子，在全身肌肉逐漸萎縮、失去聽覺、無法言語的絕境中，憑藉唯一能活動的指尖，堅持創作紙黏土藝術，感動了無數人心。這份創作的動力，源自他曾為人師表時，給親愛的學生們「永不放棄」的寄語。

小學教師患肌肉萎縮症 長年臥床僅剩指尖能活動

根據日媒《FNN》報道，現年69歲的內田一也是一名肌肉萎縮症（Muscular Dystrophy）患者。這是一種無情的不治之症，會導致全身肌肉力量逐步喪失。內田如今已經因病無法言語，更已喪失聽覺，只能透過文字與外界溝通。

時光倒流至近20年前，當時的內田一也還是一名深受學生愛戴的小學老師。珍藏的畢業紀念冊中有一張與學生們的合照，內田的臉上掛著最燦爛、最放鬆的笑容。然而，病魔卻在他40多歲時無情地襲來。「雙耳失聰，嗅覺全無，身體動彈不得，甚至連手指關節也無法彎曲，唯一正常的只剩下眼睛。」內田先生回憶起當初的境況：「那時，我心中只剩下絕望。」

在黑暗的深淵中，他猛然想起了在畢業紀念冊上，親手為學生們寫下的那段話：「願你們不會被困難嚇倒，一步一步，堅定地邁向未來。老師也會像你們一樣，絕不認輸，昂然前行。」正是這段給學生的寄語，重燃起他的生命之光。

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僅憑指尖為紙黏土賦予生命 履行對學生「永不放棄」的承諾

為了守住這份為人師表的承諾，即使已辭去教職，他也要用行動告訴學生——老師沒有放棄。於是，他燃盡僅存的力量，開始了紙黏土創作的挑戰，借助微縮世界表達所思所想。他寫道：「我想傳達的是，只要不放棄，就沒有不可能。人的潛力是無限的。」

內田的身體無法動彈，也要靠呼吸機維生，但他仍然每天投入近4小時進行創作。太太裕子不只是照顧他的生活，更成為了他創作最溫柔的後盾。她細心地為沒有了握力的先生挑選最柔軟的紙黏土，讓內田能用僅餘的指尖創造生命力。裕子表示，這些藝術創作是他活下去的力量來源和生命意義。

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努力地活著 燃點意志創作感動人心

日前，舉辦了一場內田一也的紙黏土作品展，展出超過50件、凝聚了他一整年心血的作品。一系列精巧的紙黏土「微縮世界」吸引了所有人的目光，每個紙黏土小人的細節都栩栩如生。當參觀者得知他僅憑指尖創造出這一切時，無不被他堅韌的意志所震撼，由衷地讚嘆：「這全部都是他親手做的嗎？太厲害了！」

當天，內田在太太和護理員的協助下，進行了他一年來的首次外出。面對眾人的讚美，他在紙上寫下：「非常高興，衷心感謝大家。我會繼續努力創作。」他也鼓勵了在場參觀的小學生，希望他們能堅持做自己喜歡的事，並做到最好。

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內田的一位舊同事木村從報紙得知這場活動，亦特地趕到現場支持，兩人已經30年未見。木村為內田創造新事物的力量深受感動，更表示很想讓舊日的學生看到他們的內田老師，今天依然如此努力地活著。

當被問及未來的夢想時，內田在紙上寫下了這段感人至深的話語：「我原本想說夢想是環遊世界，但這對我來說已經不可能了。現在，我的目標是盡可能活得長久一些，繼續舉辦作品展。即使像我這樣的身體，也能運用僅存的能力，去做一些事情。所以請大家也絕對不要放棄！」

甚麼是肌肉萎縮症？

根據香港肌健協會資料，肌肉萎縮症（肌肉營養不良症）是多種罕見神經內科疾病的統稱，主要因中樞神經細胞出現異常或肌肉本身缺乏關鍵蛋白質，導致肌肉功能逐步喪失。隨著逐漸出現肌肉無力、抽搐、顫抖、退化及萎縮等現象，嚴重階段更可能出現吞嚥困難、咳嗽無力及呼吸功能衰退，直接威脅生命。雖然全身肌肉無力，甚至無法說話，但患者對自身病情進展及肌肉狀況通常保持充分意識。當病情進一步惡化，即可能需要依靠呼吸機維持生命，或通過胃喉進食。其中，杜興氏肌肉萎縮症（DMD）是最常見和最嚴重的遺傳性肌肉萎縮疾病。目前香港仍未有官方統計肌肉萎縮症的確切患者數量，但有神經內科醫生的估計，本港約有一萬多名患者。

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