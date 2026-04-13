頭皮屑紛飛非因頭皮乾燥？專家推薦3類去屑洗頭水 塗抹茶樹油/蘆薈啫喱有效改善嗎？

頭皮問題令人不適又尷尬，許多人以為徹底清潔就可以解決問題。然而，這種方法只能暫時移除可見的頭皮屑，無法根治根本問題。有專家推薦3種洗頭水，並坦言不建議使用1種產品！

頭皮屑紛飛非因頭皮乾燥/衛生習慣不良

根據《Daily Mail》報導，全科醫生Philippa Kaye指，頭皮問題與一種名為馬拉色菌（malassezia）的酵母菌有關，這種酵母菌天然存在於頭皮上。幾乎所有成年人身上都有都這種酵母菌，它無法透過傳染或預防獲得。其實，馬拉色菌對身體有益，它有助於分解積聚在頭皮上的天然油脂。問題卻在於，在過程會產生一種名為油酸的物質。對於一些人來說，油酸會刺激頭皮，引致發炎，從而會導致身體過度產生皮膚細胞，從而產生頭皮。

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許多患者誤以為頭皮屑是由衛生習慣不良所引起，經常洗頭便可以解決。然而，這種方法只能暫時去除可見的頭皮屑，無法根治問題。最有效的治療方法是使用藥用去屑洗頭水，Philippa Kaye建議使用以下幾種洗頭水，可有效改善頭皮問題。

3種洗頭水可改善頭皮問題

Philippa Kaye 指，以下3種洗頭水，可有效改善頭皮問題：

含有吡硫翁鋅（pyrithione zinc）的洗頭水：可通過減少頭皮上的馬拉色菌數量來發揮作用。 含有焦油（tar）的洗頭水：減緩新皮膚細胞的生成，從而改善頭皮問題。惟這類洗髮精的缺點通常是氣味濃烈，並且可能會暫時使淺色頭髮染色或變色。 酮康唑（ketoconazole）洗頭水：具有抗真菌作用，可以有效殺死酵母菌。

她指，這些產品應每周使用2次，持續2-4周，每次塗抹後在頭皮上停留約5分鐘再沖洗，以確保療效。即使症狀改善後，仍應該繼續每周使用1次，以防止復發。她強調，頻繁更換洗頭水是導致療效不佳的常見原因，患者務必堅持使用數星期，觀察效果。

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頭皮屑與油脂分泌旺盛有關

雖然頭皮屑常被誤認為是頭皮乾燥，但實際上它通常與油脂分泌過多有關。Philippa Kaye 呼籲不要在頭皮上塗抹油脂，例如椰子油，它們會提供更多酵母菌賴以生存的油脂，令頭皮問更嚴重。不過，也有一些天然療法可能有助於對抗頭皮屑。含有茶樹油的洗髮精具有輕微的抗真菌功效，可能有所幫助，但通常不如藥物治療有效。但切勿將未稀釋的茶樹油直接塗抹於皮膚上，因為它可能會引起刺激或過敏反應。蘆薈凝膠亦可能有助於緩解搔癢，但對馬拉色菌感染沒有幫助。

頭皮屑問題的其他成因

Philippa Kaye坦言，生活習慣對於頭皮屑問題有一定影響。壓力、疲勞和睡眠不足都會加重頭皮問題，而且在生病或情緒緊張期間，「白雪紛飛」的問題往往會加劇。保持均衡飲食和充足水分有助提升整體皮膚健康。此外，銀屑病和濕疹等疾病也會影響頭皮，導致頭皮搔癢和脫屑，伴隨的症狀和所需治療方法也有所不同。銀屑病通常會導致較厚的銀白色鱗屑，也可能影響手肘和膝蓋等部位。濕疹通常伴隨身體其他部位皮膚乾燥、敏感。

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其他原因包括護髮產品的刺激或過敏反應、頭蝨（通常會導致劇烈瘙癢，尤其是在耳後和頸後）以及真菌感染（例如癬，可能導致斑片狀脫髮）。如果患者在服用非處方藥數周後症狀仍未改善，或出現明顯的紅腫、疼痛或炎症，則應就醫。

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