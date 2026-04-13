41歲男生痱滋兩個月不痛不癢 求醫驚揭患舌癌險割脷 出現5大症狀要小心

舌頭長痱滋不痛不癢，小心可能是癌變警號！內地一名41歲男子，舌頭長出痱滋長達兩個月，求醫後竟確診舌癌，更險些需要切掉舌頭。有醫生指提醒若出現5大症狀，恐已患上舌癌變，應立即求醫檢查，切勿延誤治療。

舌癌丨41歲男生痱滋兩個月 求醫驚揭患舌癌險割脷

根據內媒《大眾日報》報道，該名41歲的姓陳男子，在兩個月前無意中發現舌頭左邊長了一粒小痱滋。起初，他只當作是普通熱氣所致，未有特別在意。然而，日子一天天過去，這粒痱滋不但沒有消退，反而愈來愈大。雖然不痛不癢，但進食時總覺得有點礙事。他曾到社區健康服務中心求醫，並按照生痱滋的方法治療一段時間，但情況未見好轉。

【同場加映】男子經常生痱滋 求醫驚揭患口腔癌 1種日用品變元兇

直至近日，當他再照鏡子時，赫然發現原本的小痱滋，經已長成了「小菜花」的模樣，表面凹凸不平，邊緣模糊不清。他隨即前往南方醫科大學深圳醫院口腔頜面外科求診。接診的主任醫生林成，憑藉其豐富的臨床經驗，一看便察覺情況不對，立即為他安排局部麻醉的活檢檢查。結果證實，這個長在他舌頭左側、約硬幣大小、狀如菜花的腫塊，為「舌惡性腫瘤」，癌細胞更已擴散至舌腹及口底，臨床分期為第二期。

【同場加映】口腔癌5大症狀

儘管對診斷結果感到非常震驚，但他已來不及退縮，只關心一個最實際的問題：「我的舌頭還能用嗎？」醫生介紹，他的腫瘤雖然看起來不大，但處理起來卻相當棘手。若切除範圍太小，癌細胞便無法一網打盡；但若切除範圍太大，舌頭便會變得不完整，將嚴重影響他日後的說話及飲食功能。而更棘手的問題是，是切掉的舌頭部分修補方法。

【同場加映】癌症年輕化可避免？醫生教9招防癌症早發 睡眠不足增患4類癌症風險

為此，口腔頜面外科團隊立即啟動了多學科會診，邀請了腫瘤科、醫學影像科、耳鼻喉科、麻醉科、整形外科、創傷骨科、病理科及營養科的專家共同會診。專家們一致認為，這次手術的目標，不僅要把腫瘤完全切除，更要最大限度地保證該男子的說話及進食功能，並盡力維持舌頭的完整外觀。這也意味著，這台手術將集腫瘤切除、淋巴清掃及功能重建三大複雜部分於一體。

【同場加映】58歲歌手五年三度患癌 需切舌頭無法唱歌 常生痱滋恐中招 5大症狀要小心

舌癌丨口腔癌5大症狀 常生痱滋恐中招？

根據本港衞生署資料，口腔腫瘤是口腔內的硬或軟組織出現不正常的增生或病變，它多發生在長者身上。口腔腫瘤可分為良性和惡性。惡性腫瘤就是口腔癌，它是會蔓延的，並會對生命構成威脅。因此一旦發現口腔組織出現以下5大異常情況，應立即找醫生或牙科醫生作詳細檢查，尋求適當治療：

潰瘍長期不癒，表面組織壞死脫落並向周圍擴展，形成中間凹陷或表面凹凸不平的腫塊。 口腔疼痛，且無故或容易出血。 面部忽然局部麻痺。 頜骨突然腫脹，牙齒無故鬆脫。 頜下或頸部淋巴無故腫脹。

舌癌丨引發口腔癌4大因素 內分泌調增風險

根據本港衞生署資料，醫學界至今還沒確知口腔腫瘤的成因，但以下4大因素跟口腔腫瘤會增加患上口腔癌的風險：

化學因素：化學物質例如煙草中的尼古丁和焦油、酒精、或檳榔的汁液等會慢慢地破壞口腔組織，因此長期吸煙、咀嚼煙草、過量喝酒或咀嚼檳榔都有機會引致口腔腫瘤。

物理因素：長期過度吃喝太熱的食物、配戴不合適的假牙托以致口腔組織長期受損、長期過度曝曬或受到放射性物質傷害等，都有可能使口腔內的組織出現病變。

受病毒或細菌感染：病毒如人類乳頭狀瘤病毒 (Human Papilloma virus) 跟口腔腫瘤有密切的關係。

健康問題：內分泌、免疫系統或新陳代謝出現問題都可能導致口腔腫瘤。

資料來源：《大眾日報》、衞生署

延伸閱讀：看口腔4變化自測6種癌症！經常口臭生痱滋 恐是胃癌淋巴癌先兆？