媽媽孕期/哺乳期吃發物 嬰兒患濕疹風險更高？中醫解構小兒濕疹成因護理技巧

新生嬰兒肌膚本應是白滑幼嫩的，但臉上、手肘內側卻出現「一撻撻」紅腫、滲水，令人心疼。註冊中醫師葉浩賢解構小兒濕疹的成因、用藥和日常護理建議。他提醒，如果媽媽在懷孕期或哺乳期間，吃太多辛辣、煎炒的食物，都會增加孩子患上小兒濕疹的風險。

解構小兒濕疹成因 媽媽孕期/哺乳期吃發物也有影響？

葉浩賢醫師分享病例指，曾有一名6歲的男童來看診。一進病房，醫師就留意到他身型十分瘦削。孩子媽媽表示，兒子在轉季踏入春天後，一雙前臂開始又紅又痕。雖然有塗保濕霜，但皮膚還是演變至乾燥甩皮，小朋友忍不到手，不停抓。男童就診時佈滿抓痕和傷口，局部位置更有滲水。經診斷後，葉醫師認為小朋友屬於「脾虛濕蘊、兼有血虛生風」的情況。小朋友堅持了1個月服藥，配合外用的紫雲膏，濕疹已經退得七七八八。

他指出，小兒濕疹能出現於全身任何位置，但多見於手腳的內折位置、臉部和頸項。濕疹出現的位置通常是對稱的，會有痕癢、乾燥，抓後或有鱗屑散落，抓損後會糜爛滲液、傷口結痂難癒。病情拖長的話，皮疹位置會增厚粗糙、甚至變成苔蘚樣。

【同場加映】兒童濕疹｜11歲男童四肢關節爆濕疹 揭因1飲食習慣惹禍 中醫解構成因

為甚麼小朋友容易有濕疹？

小朋友脾胃未完全發育，運化體內水濕的功能不全

小朋友有時喜歡食零食或其他難消化的食物，加重脾胃負荷

春天潮濕容易誘發皮膚問題，小朋友一痕就搔抓，抓後皮膚受損更難痊癒

如母親懷孕中後期或哺乳期間，多食辛辣、煎炒、油膩、發物，可把體內濕熱傳給嬰兒，增加患上小兒濕疹的機會

中西醫治療濕疹有何差異？

西醫治療

針對輕度濕疹，西醫一般會處方冷霜（aqueous cream）或豬油膏（emulsifying ointment）作保濕外用；嚴重濕疹會處方類固醇或抗組織胺藥膏。但久用類固醇或會令皮膚變薄、泛紅，所以必須經醫生處方慎用。

中醫治療

中醫師會因應濕疹的不同階段，使用不同的處方用藥：

皮膚潮紅、痕癢：清熱涼血為主，常用生地黃、紫草等

皮膚乾燥、鱗屑：養血祛風為主，常用當歸、荊芥等

水皰滲液：利水滲濕為主，常用如土茯苓、萆薢等

因應小朋友「脾常不足」的特性，亦會加入健脾胃的藥物，例如黨參、淮山、麥芽等

無滲液、乾燥型：除西醫的冷霜、豬油膏外，亦可外用中藥「紫雲膏」。紫草具清熱涼血，有止癢，解毒功效；當歸能夠補血、活血，促進血液循環，加快修復肌膚

【同場加映】女子耳朵生濕疹 流黃水流濕枕頭袋 中醫治療1個月皮膚回復平滑 附濕疹戒口食物

小朋友幾歲開始可以食中藥？

葉醫師指，小朋友有正常的吞嚥能力已可服食中藥。一般如病情需要，3個月以上幼兒已可服食中藥。關鍵在於病情是否有服藥的需要。而且，小孩的藥量會依據年齡按比例減少，一般是大人份量的1/2或1/3不等。

至於在處方上，醫師會按需要酌加大棗、甘草、山楂等甘甜的中藥幫助入口。如小朋友真的很抗拒，2歲或以上可酌加半茶匙蜜糖溝藥。注意，2歲以下的小朋友不能服用蜜糖，因蜂蜜製造過程中或會受肉毒桿菌污染，容易於幼童體內產生毒素

小兒濕疹的日常護理

爸爸媽媽平日應該如何幫助孩子控制濕疹？葉浩賢醫師提出了5大日常護理建議：

必須勤剪指甲，降低於搔抓時造成感染的風險

避免浸浴，淋浴時間控制於10分鐘內

抹乾身體後，立即搽潤膚保濕產品

穿著鬆身衣物

家中開抽濕機，保持室內環境通爽

延伸閱讀：吃燕麥朱古力會令濕疹惡化？8種食物令皮膚更痕 推介4類食物抗發炎