吃沙律反而消化不良易便秘？營養師揭2類人不宜常生吃蔬菜 哪些蔬菜要徹底煮熟才能吃？

很多人一提到健康飲食或者減肥餐，第一時間會直接聯想到充滿各種顏色蔬菜的沙律。但有營養師表示，並非所有人都適合把蔬菜沙律當成主食，有些人生吃蔬菜時，不只無法令排便順暢，更可能有反效果，引發消化不良、腸胃不適，甚至加重便秘問題。蔬菜沙律要如何吃得健康？

吃沙律反而消化不良易便秘？營養師揭2類人不宜常生吃蔬菜

營養師呂美寶在Facebook專頁發文指，蔬菜沙律很健康，但不是每個人都適合多吃沙律菜。對於「消化功能正常、腸道狀況穩定的人」而言，蔬菜沙津的確是很好的一餐。生的蔬菜中不只富含膳食纖維，能促進排便，還含有維他命、礦物質與各種植化素，幫助抗氧化和提升代謝，減輕身體負擔。

甚麼人不宜大量吃生蔬菜？

然而，若是身體狀況不合適，吃太多沙律菜反而會令腸胃更不舒服。健康並非每個人都吃同樣特定的食物，而是要找到真正適合個人身體的飲食。是否適合生吃蔬菜，關鍵其實在於消化功能與腸道狀態。

腸道較敏感人士：例如容易脹氣、消化不良、腹脹、腹痛等，要留意因為生蔬菜的粗纖維較多，吃太多可能反增腸胃負擔，甚至加劇脹氣、絞痛或排便不順的情況。

發炎性腸道疾病或小腸細菌過度增生（SIBO）的人士：由於某些生冷蔬菜在腸道中容易發酵，可能讓腹脹、腹痛或不適感加劇，因此不一定適合把大量生菜當成日常主食。

對於以上人士而言，熟食蔬菜是比較好的選擇，熱預消化能夠減低對腸胃的負擔。

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生吃蔬菜4大原則減輕腸胃負擔

呂美寶強調，長者、小孩子，或者消化功能較弱、腸胃較敏感的人，不是完全不能吃沙律，而是要選擇能減少負擔的吃法。

嫩葉菜：選擇葉片較嫩、口感柔軟的菜種。

小份量：一開始先吃小量，觀察自己的反應，再決定是否適合增加。

充分咀嚼：把蔬菜切小一些且慢慢咀嚼

多喝水：若本身容易便秘，別忘了纖維增加時，一定要補充足夠水分，加上適量堅果，攝取健康油脂，才能幫助排便順利。

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哪些蔬菜適合生吃／煮熟才吃？

加拿大註冊營養師Avery Zenker指出，烹飪方式會影響蔬菜的營養價值和身體的吸收率。一般而言，生吃蔬菜的營養價值最高，保留最多抗氧化劑、多酚、維他命B群和維他命C。特別是生菜、甜椒和青瓜，最建議直接生吃。洋蔥和大蒜、紅蘿蔔菇、青豆和四季豆、蘆筍，以及十字花科蔬菜則適宜輕度烹煮，但要避免大火炒，導致維他命等營養素大量流失。選擇蒸煮和微波爐加熱最有效保留大部分營養成分。

相反，有些蔬菜需要完全煮熟，可能是為了釋放特定的營養素，或者去除某些影響吸收的成分。例如含有豐富抗性澱粉的薯仔，生吃難以消化；菠菜當中的草酸鹽，會與鈣、鐵等礦物質結合，阻礙吸收，煮熟後可以降低草酸鹽的含量，使鈣和鐵更容易被人體吸收；把番茄小火慢燉則可以增加抗氧化劑茄紅素的含量。

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