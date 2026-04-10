為醫ADHD兒耗盡積蓄 單親港媽患上乳癌淚求續命 「想陪兒子多走一段路！」

本港一名單親媽媽在兒子出生後不久，便不幸確診患上乳癌，正當她頑強對抗病魔之際，命運卻再度給予重擊，年幼的兒子亦被診斷出患有專注力不足和過度活躍症（ADHD）。為了照顧愛兒及應付自身的龐大醫療開支，她早已耗盡積蓄。為求一線生機，她透過「癌症資訊網」向社會大眾發出求助，淚眼盼望能獲得續命的機會，只為許下一個心願：「我只想陪兒子多走一段路！」

單親港媽患上乳癌淚求續命 「想陪兒子多走一段路！」

癌症資訊網在Instagram發文指，2010年港媽coco迎來了一個兒子。然而，在兒子未滿兩歲時，CoCo確診乳癌，為她的人生投下震撼彈。看著牙牙學語的兒子，她告訴自己決不能倒下，要看著他長大。為了活下去，CoCo毅然接受全乳切除手術，咬緊牙關捱過一輪又一輪的化療，化療過程中出現的嘔吐、掉落的頭髮和痛得無法入眠的夜晚，對她來說都是煎熬。但她只要想到兒子就告訴自己：「熬過去，就能看見曙光。」

【同場加映】乳癌徵狀/症狀/病徵

可是，命運的考驗接踵而來。在與病魔搏鬥的同時，她的婚姻亦走到盡頭，治療之路變得更加孤獨。CoCo只能獨力扛起一切，用瘦弱的肩膀，為兒子撐起一片天。不幸的是，兒子被評估患有專注力不足及過度活躍症（ADHD），需要特殊的照顧與訓練。她一邊抗癌，一邊要帶著兒子四處求醫、接受訓練，用盡心力，只盼望孩子能健康成長。

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長期的治療，早已耗盡CoCo所有積蓄。目前，她只能倚靠綜合社會保障援助（綜援）維持最基本的生活。最近，醫生告知其癌細胞已擴散，建議她使用一種自費荷爾蒙治療藥物，能有效控制病情，延續生命，但每針藥費高達$4,000元。這個數字，對於一個依靠綜援生活的單親癌媽來說，遙不可及。她不敢奢求太多，只希望能有多一點時間，陪兒子多走一段路，看著他上學、放學，看著他一天天長大；讓她能有機會，好好孝順這些年來為她奔波勞累、從未放棄過她的母親。

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乳癌有何症狀？甚麼人最高危？

湖南航天醫院腫瘤科副主任楊顏菲醫生指出，乳癌已成為中國女性惡性腫瘤中發生率最高的癌症，每年新發病例超過40萬。三個特徵值得留意：

發病率持續上升 ，城市高於農村

，城市高於農村 發病年齡越來越早 ，比西方提前約10年，45至55歲為第一高峰期，60歲以上為第二高峰期

，比西方提前約10年，45至55歲為第一高峰期，60歲以上為第二高峰期 35歲以下年輕患者比例明顯上升

根據本港醫管局資料，當乳腺細胞失控分裂和生長，就會形成腫瘤，腫瘤分為良性及惡性，乳房內的惡性腫瘤就是乳癌。而患上乳癌後，乳房、乳頭及腋下有機會出現以下改變。

乳癌7大症狀

乳房：出現任何體積的硬塊、形狀或大小有所改變、皮膚出現點狀凹陷，以及出現靜脈擴張或呈橙皮紋變化

乳頭：自動流出分泌物、出血或凹陷

腋下：腫脹或淋巴結脹大

醫管局提醒，在月經前感到明顯乳房脹痛或摸到硬塊，是由於周期性荷爾蒙分泌轉變，屬正常的生理反應，不必過分擔心。

患乳癌的高危族群

性別：乳癌患者主要是女性，但男性也有機會患乳癌

年齡：隨著年齡增長，患乳癌機會更高

遺傳：母親、姊妹及直系親屬患過此病的人士，發病的機會較高，研究資料顯示約5-10%的乳癌個案可能與遺傳有關

經期：12歲以前初經以及55歲以後停經者

飲食：長期進食高動物脂肪食物

生活：吸煙、嗜酒、缺乏運動

生育：從沒有生育過或三十五歲以後首次生育

藥物：長期服用避孕藥或接受賀爾蒙補充療法5年以上者

個人腫瘤病歷：曾經罹患某些種類癌症，如霍傑金氏淋巴瘤、肺腺癌、腸癌，或兒童時期曾經患癌者，患乳癌風險較高。

資料來源：癌症資訊網、醫管局

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