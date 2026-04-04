清明節氣2026｜清明極潮濕達95%濕度 濕重易致感冒關節痛 中醫推介14款健脾祛濕湯水+食物
更新時間：23:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：23:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：23:00 2026-04-04 HKT
【清明節養生】二十四節氣中的「清明」（2026年4月5日），是春季的第五個節氣，標誌著天氣將進一步回暖。然而，註冊中醫師李嘉燊提醒，清明這個乍暖還寒、濕氣瀰漫的節氣，正是各種疾病好發的時機。他分享多款袪濕健脾湯水，以及適合這時節的養生食材。
清明節氣2026｜濕度達95% 天氣潮濕溫差大
李嘉燊醫師指出，清明養生的重點在於「防風祛濕，護肝養陽」。「清明時節雨紛紛」，這句詩貼切地形容了此節氣的3大氣候特徵：
- 溫差大：早晚氣溫可能較低，但日間卻炎熱如夏，溫差變化大。
- 雨水增多：天氣潮濕，驟雨頻繁。
- 氣溫回升：清明過後，寒流將不再出現，氣溫會持續上升。
天文台預測，清明節當日濕度最高達到95%，大致多雲，有幾陣驟雨。
【同場加映】回南天家中潮濕易發霉 恐增4大健康風險 醫生教3招除霉菌
清明常見5大健康問題 濕氣重/上火
李醫師警告，清明多變的天氣，容易讓「風邪」與「濕邪」入侵人體，引發多種不適：
- 脾胃不適：濕邪最易困於脾胃，導致食慾不振、消化不良。
- 水腫及皮膚問題：濕氣滯留體內無法排出，容易引起水腫、汗皰疹（俗稱「主婦手」的一種）等皮膚問題。
- 呼吸道疾病：風邪入侵，是引發感冒、上呼吸道感染的元兇。
- 筋骨痠痛：風濕互結，會加劇肌肉痠痛、關節炎等症狀。
- 春季肝氣旺盛，人體氣血上升，若疏導不善，亦可能出現失眠、煩躁、頭痛、生暗瘡等「上火」症狀。
推介10款養生食材+4大健脾排濕湯水
透過飲食調理，是順應節氣的最佳方法。李嘉燊醫師列出10種有助清肺、排濕、健脾胃的養生食材，並分享4款適合一家人大小飲用的湯水食譜。
清明節氣養生食材建議
|食材
|性味
|功效
|白菜
|甘微寒
|清肺胃熱
|椰菜
|甘平
|利關節、益五臟
|淮山
|甘平
|補脾肺腎
|韭菜
|溫辛微甘
|補腎益胃
|羅漢果
|甘涼
|清熱潤肺
|薑黃
|辛、苦、溫
|活血行氣
|番薯
|甘平
|健脾益氣
|紅棗
|甘溫
|補中益氣、養血安神
|薺菜
|甘涼
|和脾利水
|豆腐
|甘涼
|宣鬱除煩
【同場加映】回南天藥材湯料易發霉產生毒素 保存要放保鮮格/冰格？中醫教4招防潮防變壞
清明節氣袪濕湯水建議
1. 羅漢果熟薏米水
- 功效：清除肺熱、利水滲濕
- 材料：羅漢果1顆、熟薏米10g、水1.5L
- 做法：將所有材料倒進鍋內，煮沸後轉細火煮45分鐘，關火焗1小時後即可飲用。
2. 生熟薏米土茯苓湯
- 功效：清除肺熱、利水滲濕
- 材料：鮮土茯苓75g、生薏米37g、熟薏米37g、瘦肉100g、鹽適量
- 做法：將所有材料倒進鍋內，煮沸後轉細火煮2小時，加鹽調味後即可飲用。
3. 蘋果蓮子百合湯
- 功效：健脾開胃、清心安神
- 材料：蘋果2個、蓮子20g、百合20g、蜜棗2顆、豬肉250g
- 做法：將豬肉切塊汆水，所有材料倒進鍋內，煮沸後轉細火煮2小時即可飲用。
4. 天麻川芎瘦肉湯
- 功效：祛風通絡、寧心安神
- 材料：川芎8g、天麻10片、茯神30g、浮小麥30g、南棗4顆、百合20粒、薑6片、瘦肉600g
- 做法：將豬肉汆水，南棗去核，天麻用滾水過一下。將所有材料沖水後倒進鍋內，煮沸後轉細火煮2小時，加鹽調味後即可飲用。
清明時節宜少吃6種發物免過敏
李醫師亦提醒，清明時節應盡量避免進食以下6種「發物」，以免誘發身體的過敏或炎症反應。
- 海魚
- 蝦、蟹等甲殼類海鮮
- 鹹菜
- 腐乳
- 羊肉
- 鵝肉
清明節不宜生氣/進補 注意日常5大宜忌
只要順應清明的氣候變化，從飲食、作息到心態上作出適當調整，便能安然度過這個「百病易發」的節氣，為接下來的夏日打好健康基礎。李醫師提出了5項重要的生活建議：
清明宜做3件事
- 帶備外套：因應溫差大、多風，隨身攜帶一件薄外套，以防風寒。
- 清淡飲食：避免體內積聚痰濕及肝火過旺，應以清淡、易消化的食物為主。
- 多做伸展：春天萬物伸展，人體亦應順應自然，多做瑜伽、拉筋等伸展運動，有助氣血暢通。
清明忌做2件事
- 忌胡亂補肝：春季肝氣本已偏旺，若再進食鹿茸、高麗參等溫補之品，容易「火上加油」，引致肝火過盛，出現頭痛、血壓上升等問題。
- 忌動怒：中醫認為「怒傷肝」。情緒波動、煩躁易怒會擾亂肝氣，長遠可能影響情緒及內分泌，甚至增加心血管疾病的風險。
延伸閱讀：常用漱口水更易感冒？醫生教增強免疫力10大習慣 預防感冒/紓緩症狀
最Hit
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
2026-04-03 19:21 HKT
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
2026-04-04 11:53 HKT