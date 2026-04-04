清明節氣2026｜清明極潮濕達95%濕度 濕重易致感冒關節痛 中醫推介14款健脾祛濕湯水+食物

【清明節養生】二十四節氣中的「清明」（2026年4月5日），是春季的第五個節氣，標誌著天氣將進一步回暖。然而，註冊中醫師李嘉燊提醒，清明這個乍暖還寒、濕氣瀰漫的節氣，正是各種疾病好發的時機。他分享多款袪濕健脾湯水，以及適合這時節的養生食材。

清明節氣2026｜濕度達95% 天氣潮濕溫差大

李嘉燊醫師指出，清明養生的重點在於「防風祛濕，護肝養陽」。「清明時節雨紛紛」，這句詩貼切地形容了此節氣的3大氣候特徵：

溫差大：早晚氣溫可能較低，但日間卻炎熱如夏，溫差變化大。

雨水增多：天氣潮濕，驟雨頻繁。

氣溫回升：清明過後，寒流將不再出現，氣溫會持續上升。

天文台預測，清明節當日濕度最高達到95%，大致多雲，有幾陣驟雨。

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清明常見5大健康問題 濕氣重/上火

李醫師警告，清明多變的天氣，容易讓「風邪」與「濕邪」入侵人體，引發多種不適：

脾胃不適：濕邪最易困於脾胃，導致食慾不振、消化不良。

水腫及皮膚問題：濕氣滯留體內無法排出，容易引起水腫、汗皰疹（俗稱「主婦手」的一種）等皮膚問題。

呼吸道疾病：風邪入侵，是引發感冒、上呼吸道感染的元兇。

筋骨痠痛：風濕互結，會加劇肌肉痠痛、關節炎等症狀。

春季肝氣旺盛，人體氣血上升，若疏導不善，亦可能出現失眠、煩躁、頭痛、生暗瘡等「上火」症狀。

推介10款養生食材+4大健脾排濕湯水

透過飲食調理，是順應節氣的最佳方法。李嘉燊醫師列出10種有助清肺、排濕、健脾胃的養生食材，並分享4款適合一家人大小飲用的湯水食譜。

清明節氣養生食材建議

食材 性味 功效 白菜 甘微寒 清肺胃熱 椰菜 甘平 利關節、益五臟 淮山 甘平 補脾肺腎 韭菜 溫辛微甘 補腎益胃 羅漢果 甘涼 清熱潤肺 薑黃 辛、苦、溫 活血行氣 番薯 甘平 健脾益氣 紅棗 甘溫 補中益氣、養血安神 薺菜 甘涼 和脾利水 豆腐 甘涼 宣鬱除煩

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清明節氣袪濕湯水建議

清明節氣袪濕湯水：羅漢果熟薏米水、生熟薏米土茯苓湯

1. 羅漢果熟薏米水

功效：清除肺熱、利水滲濕

材料：羅漢果1顆、熟薏米10g、水1.5L

做法：將所有材料倒進鍋內，煮沸後轉細火煮45分鐘，關火焗1小時後即可飲用。

2. 生熟薏米土茯苓湯

功效：清除肺熱、利水滲濕

材料：鮮土茯苓75g、生薏米37g、熟薏米37g、瘦肉100g、鹽適量

做法：將所有材料倒進鍋內，煮沸後轉細火煮2小時，加鹽調味後即可飲用。

清明節氣袪濕湯水：清明節氣袪濕湯水、天麻川芎瘦肉湯

3. 蘋果蓮子百合湯

功效：健脾開胃、清心安神

材料：蘋果2個、蓮子20g、百合20g、蜜棗2顆、豬肉250g

做法：將豬肉切塊汆水，所有材料倒進鍋內，煮沸後轉細火煮2小時即可飲用。

4. 天麻川芎瘦肉湯

功效：祛風通絡、寧心安神

材料：川芎8g、天麻10片、茯神30g、浮小麥30g、南棗4顆、百合20粒、薑6片、瘦肉600g

做法：將豬肉汆水，南棗去核，天麻用滾水過一下。將所有材料沖水後倒進鍋內，煮沸後轉細火煮2小時，加鹽調味後即可飲用。

清明時節宜少吃6種發物免過敏

李醫師亦提醒，清明時節應盡量避免進食以下6種「發物」，以免誘發身體的過敏或炎症反應。

海魚

蝦、蟹等甲殼類海鮮

鹹菜

腐乳

羊肉

鵝肉

清明節不宜生氣/進補 注意日常5大宜忌

只要順應清明的氣候變化，從飲食、作息到心態上作出適當調整，便能安然度過這個「百病易發」的節氣，為接下來的夏日打好健康基礎。李醫師提出了5項重要的生活建議：

清明宜做3件事

帶備外套：因應溫差大、多風，隨身攜帶一件薄外套，以防風寒。

清淡飲食：避免體內積聚痰濕及肝火過旺，應以清淡、易消化的食物為主。

多做伸展：春天萬物伸展，人體亦應順應自然，多做瑜伽、拉筋等伸展運動，有助氣血暢通。

清明忌做2件事

忌胡亂補肝：春季肝氣本已偏旺，若再進食鹿茸、高麗參等溫補之品，容易「火上加油」，引致肝火過盛，出現頭痛、血壓上升等問題。

忌動怒：中醫認為「怒傷肝」。情緒波動、煩躁易怒會擾亂肝氣，長遠可能影響情緒及內分泌，甚至增加心血管疾病的風險。

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